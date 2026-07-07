2026年07月07日 11時28分 動画

ボストン・ダイナミクスの人型ロボットAtlasがワールドカップデビュー



ボストン・ダイナミクスの人型ロボット「Atlas」が、アメリカ・カナダ・メキシコで共催されているFIFAワールドカップ2026に登場しました。



Hyundai Motor Brings Atlas Humanoid Robot to FIFA World Cup 2026™ in First-Ever Live Match Environment Robotics Integration | Hyundai Motor Companyのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

https://kyodonewsprwire.jp/release/202607062046



Hyundai's Atlas robot makes its World Cup debut | Mashable

https://mashable.com/tech/hyundai-atlas-robot-fifa-world-cup



現代自動車(ヒョンデ)傘下のロボット企業であるボストン・ダイナミクスが開発している人型ロボットがAtlasです。Atlasは「中に人が入っているとしか思えない」というレベルの華麗なジャンプをみせる人型ロボットで、2024年には完全電動にリニューアルされました。



ボストン・ダイナミクスが人型ロボット「Atlas」を完全電動でリニューアル - GIGAZINE





FIFAワールドカップ2026の公式スポンサーを務めるヒョンデは、2026年7月3日に「Atlasがやってきた。いや、スタジアム入りしたと言うべきでしょうか？FIFAワールドカップ2026でその瞬間を迎える準備は万端です」と公式Xアカウントに投稿。





そして、FIFAワールドカップ2026のラウンド16の試合で、大会の公式ロボティクスパートナーを務めるヒョンデは、史上初となるロボットを活用したハーフタイムショーを実施しました。ハーフタイムショーを行ったのはAtlasの量産モデルで、この量産モデルが一般公開されたのは今回が初めてです。





スタジアムに入場してくる瞬間のAtlasを撮影した動画も公開されています。



Atlas at the FIFA World Cup 2026™ - YouTube





Atlasがハーフタイムショーを披露したのは、2026年7月6日の5時から開催されたブラジル対ノルウェーの試合です。





突如走り出し、イングランド代表のハリー・ケイン選手のゴールパフォーマンスを披露。





観客に手を振ります。





座り込んでノルウェー代表のアーリング・ハーランド選手のゴールパフォーマンスを見事に再現しました。





続けて、ブラジル代表のマテウス・クーニャ選手のゴールパフォーマンスも模倣します。





最後は韓国代表のソン・フンミン選手のゴールパフォーマンスを器用に再現しました。





ボールを持って写真撮影にも応じます。





最後は審判にボールを渡しました。

