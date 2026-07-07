ボストン・ダイナミクスの人型ロボットAtlasがワールドカップデビュー
ボストン・ダイナミクスの人型ロボット「Atlas」が、アメリカ・カナダ・メキシコで共催されているFIFAワールドカップ2026に登場しました。
Hyundai Motor Brings Atlas Humanoid Robot to FIFA World Cup 2026™ in First-Ever Live Match Environment Robotics Integration | Hyundai Motor Companyのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー
https://kyodonewsprwire.jp/release/202607062046
Hyundai's Atlas robot makes its World Cup debut | Mashable
https://mashable.com/tech/hyundai-atlas-robot-fifa-world-cup
現代自動車(ヒョンデ)傘下のロボット企業であるボストン・ダイナミクスが開発している人型ロボットがAtlasです。Atlasは「中に人が入っているとしか思えない」というレベルの華麗なジャンプをみせる人型ロボットで、2024年には完全電動にリニューアルされました。
ボストン・ダイナミクスが人型ロボット「Atlas」を完全電動でリニューアル - GIGAZINE
FIFAワールドカップ2026の公式スポンサーを務めるヒョンデは、2026年7月3日に「Atlasがやってきた。いや、スタジアム入りしたと言うべきでしょうか？FIFAワールドカップ2026でその瞬間を迎える準備は万端です」と公式Xアカウントに投稿。
Atlasがやって来た。— Hyundai Japan (@Hyundai_japan) July 3, 2026
いや、スタジアム入りしたと言うべきでしょうか？
FIFA World Cup 2026™で、
「その瞬間」を迎える準備は万端です！#Hyundai #NextStartsNow #BostonDynamics #Atlas #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jDooUInEAc
そして、FIFAワールドカップ2026のラウンド16の試合で、大会の公式ロボティクスパートナーを務めるヒョンデは、史上初となるロボットを活用したハーフタイムショーを実施しました。ハーフタイムショーを行ったのはAtlasの量産モデルで、この量産モデルが一般公開されたのは今回が初めてです。
スタジアムに入場してくる瞬間のAtlasを撮影した動画も公開されています。
Atlas at the FIFA World Cup 2026™ - YouTube
Atlasがハーフタイムショーを披露したのは、2026年7月6日の5時から開催されたブラジル対ノルウェーの試合です。
突如走り出し、イングランド代表のハリー・ケイン選手のゴールパフォーマンスを披露。
観客に手を振ります。
座り込んでノルウェー代表のアーリング・ハーランド選手のゴールパフォーマンスを見事に再現しました。
続けて、ブラジル代表のマテウス・クーニャ選手のゴールパフォーマンスも模倣します。
最後は韓国代表のソン・フンミン選手のゴールパフォーマンスを器用に再現しました。
ボールを持って写真撮影にも応じます。
最後は審判にボールを渡しました。
・関連記事
もはや「中に人が入っている」としか思えない華麗なジャンプを魅せるボストン・ダイナミクスのロボット「Atlas」 - GIGAZINE
ボストン・ダイナミクスが二足歩行ロボット「Atlas」開発事業からの撤退を発表、振り返り動画も公開される - GIGAZINE
ボストン・ダイナミクスが人型ロボット「Atlas」を完全電動でリニューアル - GIGAZINE
ボストン・ダイナミクスが強化学習による人型ロボット「Atlas」進化のために元CEO設立の研究機関と提携 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, Posted by logu_ii