任天堂タイトルの小売店でのダウンロード版販売が一部地域で停止、購入は公式ストアのニンテンドーeショップからのみに

任天堂は2020年7月1日から、ヨーロッパの小売業者に対してダウンロード版ゲームのコードを販売することを停止したことが明らかになりました。これにより、任天堂がリリースするNintendo Switchソフトのダウンロード版は、公式ストアのニンテンドーeショップからしか購入できないということになります。



これまでヨーロッパの小売業者は任天堂の開発したゲームソフトのパッケージ版とダウンロード版の両方を販売することができましたが、この方針が変更となり、ダウンロード版の販売のみ停止となることが明らかになりました。



任天堂による方針転換が明らかになったのは、イギリスのゲームストアである「ShopTo」の以下のツイート。ShopToはツイートで「すべてのEMEAの地域に対して任天堂が新しい決定を下したため、2020年6月30日23時以降は任天堂タイトルのダウンロード版を販売提供することができなくなりました。ただし、オンラインメンバーシップ(Nintendo Switch Online)およびダウンロードコンテンツの販売は継続する予定です」とユーザーに案内し、ヨーロッパ・中東・アフリカといった地域でサードパーティの小売業者による任天堂タイトルのダウンロード版の販売が停止となることを明かしました。



Hi, just to let everyone know, due to a Nintendo decision for all EMEA territories, as from Tomorrow 30/06/20 at 23:00 we are no longer able to offer/sell Nintendo digital full games.



We will however, be continuing to offer/sell online membership and add ons, so, with this in… pic.twitter.com/11hrqvEU1m