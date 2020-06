筋トレに伴う神経の変化を調査するためサルに筋トレさせる試み

筋力トレーニングをやり始めてから筋肉が肥大するまである程度時間がかかるのは、「筋肉がつくような体に変化している」からだということがわかっています。ニューカッスル大学の研究者が、この変化にどういったメカニズムが寄与しているのかを調べるため、ヒト以外の霊長類を用いた初の実験として、アカゲザルに筋トレをさせる試みを行いました。 Cortical, corticospinal and reticulospinal contributions to strength training | Journal of Neuroscience https://www.jneurosci.org/content/early/2020/06/29/JNEUROSCI.1923-19.2020

2020年07月01日 09時35分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logc_nt

