人間の脳を他の霊長類よりも発達させている遺伝子が特定される

人間の脳に関する研究は多く行われており、2021年3月には、人間の脳が「 小さくて素早い獲物を狩るために大きく進化した 」とする説も発表されています。イギリスの MRC分子生物学研究所 に所属する研究チームは新たに、人間の脳が他の霊長類の脳と比べて発達している理由と、発達に寄与する遺伝子を明らかにしました。 An early cell shape transition drives evolutionary expansion of the human forebrain: Cell https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00239-7

・関連記事

死後に活動を開始する「ゾンビ遺伝子」が人間の脳内で発見される - GIGAZINE



人間の脳が大きくなって進化したのは「小さくて素早い獲物を狩るため」という主張 - GIGAZINE



脳に電気刺激を与えると高齢者のワーキングメモリが20代並みまで回復したという研究結果 - GIGAZINE



脳は「美」にどう反応しているのか? - GIGAZINE



「散歩をすると健康で、賢く、そして幸せになる」と脳科学者が提唱する理由とは? - GIGAZINE



脳をフル活用するとカロリーが大量に消費されるというのは本当か? - GIGAZINE



脳活動をfMRIによって測定する従来の方法に問題があるとの指摘 - GIGAZINE



言葉が話せない赤ちゃんに話しかけることが脳の回路を変化させると判明 - GIGAZINE



人間の脳が3層に分かれているという「三位一体脳説」はなぜ長い間信じられていたのか - GIGAZINE



プログラムのコードを読む時に活性化される脳の領域は言語処理と同じではない - GIGAZINE

2021年03月26日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.