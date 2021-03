5Gネットワークを「ワイヤレス電力網」化するためのアンテナが開発される

高周波数の通信用に構築されている5Gネットワークを、IoTデバイスに電力を供給するためのワイヤレス電力網として活用するための 整流アンテナ(レクテナ) を、ジョージア工科大学の技術者が開発しました。 5G as a wireless power grid | Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-020-79500-x Leveraging the 5G Network to Wirelessly Power IoT Devices https://www.news.gatech.edu/2021/03/25/leveraging-5g-network-wirelessly-power-iot-devices

・関連記事

ワイヤレスで電力を長距離伝送する実験がスタート - GIGAZINE



「走行中の電気自動車をワイヤレス充電する技術」がスタンフォード大学で開発中 - GIGAZINE



超音波を用いたワイヤレス給電技術「uBeam」がほぼ実用化の段階に到達 - GIGAZINE



スマホのワイヤレス充電は超絶非効率、有線充電と比べて電力消費量がおよそ1.5倍と判明 - GIGAZINE



2021年03月26日 19時25分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.