アプリからファイアウォールにまで使われる正規表現を標的にした「ReDoS攻撃」とは？

サーバーやネットワークに意図的に負荷をかけ、サービス障害を引き起こす DoS 攻撃の中でも、 正規表現 のパターン処理の脆弱性を利用した攻撃を ReDoS 攻撃と呼び、StackOverflowやCloudflareもその標的となったことがあります。 パデュー大学 の電気・コンピューター工学の教授である ジェームズ・デイビス 氏が、ReDoS攻撃の原因となる典型的な正規表現とその対策について語っています。 The Regular Expression Denial of Service (ReDoS) cheat-sheet https://levelup.gitconnected.com/the-regular-expression-denial-of-service-redos-cheat-sheet-a78d0ed7d865 正規表現とは、いくつかの文字列をひとつの文字列でパターンとして表現する方法のこと。ほとんどのプログラミング言語に実装されており、プログラミング言語は正規表現エンジンを使って、文字列が正規表現のパターンに一致するかを評価するとデイビス氏は説明しています。 そうした正規表現の処理を利用した攻撃がReDoS攻撃で、正規表現のパターン評価に時間を要する文字列を入力することで、サーバーの計算リソースを奪う攻撃です。正規表現はクライアント側のアプリケーションからファイアウォール、データベースに至るまであらゆる場所で利用されているので、ReDoS攻撃の対象範囲は広いと言えます。

・関連記事

正しいウェブページの代わりにエラーページを強制表示させる新型サイバー攻撃「CPDoS」が発見される - GIGAZINE



DDoSなどの攻撃が発生する根本的な原因はIPを偽装する「IPスプーフィング」が可能なことにある - GIGAZINE



UbisoftがゲームサーバーへDDoS攻撃を仕掛けるウェブサイトに対して訴訟を提起 - GIGAZINE



AWSが2.3TbpsものDDoS攻撃を受けていたことが判明 - GIGAZINE

2020年07月01日 09時20分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.