フィードバックで有益な意見を得やすくする「フィードバック・キャンバス」のやり方とは？

チームメンバー間で互いのフィードバックを共有するだけでなく、そのフィードバックがメンバーの期待に添う内容であったかどうかを点数をつけて評価する方法「 フィードバック・キャンバス 」を、プロダクトエンジニアのデイビッド・スタニート氏が考案しています。 Feedback Canvas. A tool for receiving honest feedback from your team https://stanete.com/feedback-canvas スタニート氏によると、フィードバックをより役立つものにするためには「チームのメンバー同士が互いをよく知ること」が重要とのこと。フィードバック・キャンバスも互いをよく理解しあう関係が構築されたチームほど、うまく機能するとスタニート氏は述べています。

2020年07月01日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

