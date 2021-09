開発プロジェクトの「計画」を立てる上で重要なこととは？

ソフトウェア開発において、「計画」「設計」「実装」「テスト」といった工程を短いサイクルで繰り返す「 アジャイル開発 」という手法が採用されることがあります。仕事を迅速にこなしてチームの成長も図れるとされているアジャイル開発を主軸とし、プロジェクトで計画を立てる上で重要なことを、ソフトウェア企業である Menlo Innovations のリサマリー・バビック氏が自社で実際に採用した例をもとに紹介しています。 Plans are useless, but planning is indispensable https://www.pmi.org/learning/library/planning-process-indispensable-software-projects-7487 組織が何らかのプロジェクトに失敗した場合、形式的な計画作成方法を採用してプロジェクトの改善を図ることがよくあるとバビック氏は指摘。しかし、この計画が作られた当初から一切変更が加えられないものであったり、計画作成に携わった人が少かったりすると価値が低くなるともバビック氏は述べています。バビック氏は「計画の価値は、計画が書かれた紙ではなく、計画を作るという行為そのものにあります」と意見を示し、実際にバビック氏がMenlo Innovationsで行っている計画作成方法を紹介しています。

2021年09月20日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

