プログラムの動作が異常に遅い原因は「ランダムアクセス」かもしれない

・関連記事

電源を切ってもデータが消えないRAMディスクを複数作成できる「SoftPerfect RAM Disk」 - GIGAZINE



コンピューティングの進化を支えてきた「メモリ(RAM)」は今後どのように進化していくのか? - GIGAZINE



コンピューターの冷却コストを算出するためには現代物理学の進歩が不可欠だった - GIGAZINE



「ハッキング不可能なコンピューター」の実現につながる秒間20回も自己のコードを暗号化する新しいマイクロアーキテクチャ「Morpheus」 - GIGAZINE



コンピューターや家電製品の「電源」はどのように進化してきたのか? - GIGAZINE



2020年03月07日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.