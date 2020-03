3分割されたページと3人の主人公で物語が枝分かれするゲーム絵本「ドラゴンをさがしに」でファンタジーな世界を旅してみた

・関連記事

プレゼントとして子どもに絵本を送るメリットとは? - GIGAZINE



挿絵に隠された謎を解いてリアルに宝探しをする絵本が生んでしまった衝撃の歴史 - GIGAZINE



スマホやタブレットをかざすとアリエルやセバスチャンが飛び出すAR対応の絵本「The Little Mermaid(リトル・マーメイド)」 - GIGAZINE



プログラミングの考え方が対象年齢5歳の絵本で身につく「ルビィのぼうけん」レビュー - GIGAZINE



無料でゲームブックやYes/Noチャートをプログラミングの知識なしで作成できる「Twine」を使ってみた - GIGAZINE

2020年03月07日 15時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.