PHP 8のアップデートで加わる新機能一覧

プログラミング言語の一つである PHP は、ウェブ開発でよく使用される言語であり、 HTML に埋め込むことができるのが特徴です。PHPは記事作成時点で7.4が最新バージョンですが、2020年末に PHP 8 の公開が予定されており、PHP 8で実装される予定の機能を Brent さんが解説しています。 New in PHP 8 - stitcher.io https://stitcher.io/blog/new-in-php-8 GitHub - php/php-src: The PHP Interpreter https://github.com/php/php-src ◆ユニオン型 ユニオン型 とは、通常は1つしか指定できない「int」や「string」といった変数の型を複数指定できる機能であり、これまでも TypeScript で実装されていました。PHPは言語が変数の型を自動で決めてくれる 動的型付け を採用する言語なので、このユニオン型と相性がいいとのこと。ユニオン型を使用する際は下記のようにコードを記述します。

2020年02月05日 08時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

