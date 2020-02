Google ChromeでサポートされているウェブからUSBデバイスにアクセスできるAPI「WebUSB」が抱える問題点とは？

By Lucian Alexe ウェブブラウザを経由して、PCに接続されたUSBデバイスに直接アクセスすることができるAPI、「 WebUSB 」は、2016年にGoogleのエンジニアらによって開発されました。2017年にはGoogle Chromeで 正式にサポート されていますが、「WebUSBにはいくつか問題点がある」として、チュニジアのITコンサルタントであるハテム・ベン・ヤコブ氏が語っています。 WebUSB is dead | HBY Consultancy http://www.hbyconsultancy.com/blog/webusb-is-dead.html 2018年頃からWebUSBを使い始めたというヤコブ氏は、「WebUSBは既にGoogle Chromeでサポートされており、素晴らしいと思っていました。ですが、残念ながらうまく機能したデバイスはごくわずかでした。 2年たっても状況は変わっていません」と語っています。

2020年02月05日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1m_mn

