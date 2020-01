Googleを著作権侵害で訴えているOracleもAmazonのコードをパクっているという指摘

・関連記事

GoogleとOracleが繰り広げる訴訟で「APIは著作権保護対象か否か」について最高裁判所が審理に乗り出すことに - GIGAZINE



Googleが「コードが著作権の対象になる」という裁判所判断はソフトウェア開発の未来を左右するとして対Oracle訴訟について嘆願書を提出 - GIGAZINE



Googleに1兆円の損害賠償を請求するOracleが陪審員に向けて作った訴訟資料とは? - GIGAZINE



Amazonプライムデー初日にサーバーがダウンしたのは「DBをOracleから自社製に乗り換えた」ことが最大の理由 - GIGAZINE



「AmazonプライムデーのダウンはOracleからのDB乗り換えが原因ではない」とAmazonのCTOがCNBCの報道を否定 - GIGAZINE

2020年01月07日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.