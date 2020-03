「あつまれ どうぶつの森」でファッション＆インテリア＆都市デザインや釣りにカブの売買などなんでもできるどうぶつたちとの気ままなスローライフを満喫してみた

任天堂の人気コンテンツであるどうぶつの森シリーズの最新作となる「あつまれ どうぶつの森」が2020年3月20日(金)に発売されました。従来どおりキュートなどうぶつたちとほんわか楽しいスローライフを楽しめる今作ですが、過去作からパワーアップして、無人島開発に没頭していたかと思ったら、ファッションデザイナーのごとく洋服の作成に打ち込み、次の日は自分の家のインテリアに凝り始め……といった具合に遊び方は自由ということで、さっそく気ままなスローライフを満喫してみることにしました。



◆いざ無人島へ!

今回の「あつまれ どうぶつの森」は、シリーズではおなじみのキャラクターである「たぬきち」が始めた「無人島移住パッケージ」という、無人島への移住プログラムに参加する形でプレイヤーは無人島での生活をスタートします。





名前と誕生日を設定したら、性別を変更。性別はあとから変更することもできます。





キャラクタークリエイトはこんな感じ。肌の色・髪型・目・鼻・口・チークを変更できます。





好みの見た目が完成したら「オッケー!」を押して、さっそく無人島生活をスタート。





移住する無人島は四季の流れる環境で季節の変化が楽しめるというのが特徴。プレイヤーはいくつかの選択肢の中から好みの地形の無人島を選ぶことが可能。





無人島の地形はランダムに生成されるようで、7時間のリセマラを行ったという@R1OTXDさんによると、マップの種類は98種類だそうです。運が良ければハート・星・花・リボンといった形の池に出会えるかも。





諸々の手続きが終わるとたぬき開発の無人島移住パッケージのチャーター便が搭乗準備完了となり、さっそく無人島へと出発。





ヒューンとチャーター便でひとっ飛びして……





ついに無人島に到着。





プレイヤーと一緒に無人島移住パッケージに参加した2匹のどうぶつと共に、たぬき開発の社長であるたぬきちの話に耳を傾けることに。プレイヤーは移住先の無人島で自分だけの家を作ったり、家の外に家具やアイテムを自由に配置したりしながら、自分だけの島を作ることができます。ただし、最初は「まめきち」&「つぶきち」にもらったテントでの質素な生活からスタート。





プレイヤーはXボタンで持ち物を開くことができるので、ここからテントを選択して「ここにたてる」を押すと……





無人島の生活拠点が完成!なお、テントの前にはポストが置かれており、定期的にどうぶつや「はは」から手紙が届きます。





移住先は元無人島なので原住民などもおらず、プレイヤーと同じ無人島移住パッケージに参加したどうぶつ2匹と、たぬき開発の面々が最初の住人となります。最初に隣人となる2匹のどうぶつはランダムで選ばれるそうで、今回は「ムーン」という語尾が特徴的な「ミラコ」と……





ボーダーのTシャツを着ながら語尾は「クルクル」な「のりまき」の2匹でした。





島生活の仲間となるどうぶつたちの生活拠点は、プレイヤーが決めてあげることも可能。





テントの位置決めを手伝うとほめてくれます。うれしい。





住人のテントの位置が決まると、これから無人島生活を始める全員でキャンプファイアを行うことに。





他のどうぶつたちが広場の片付けに駆り出される中、プレイヤーだけはたぬきちにアイテム集めを押しつけられることに。





ものを拾う際はYボタンを押せばOK。こんな具合でレクリエーションの準備をしながら簡単な操作説明も同時に行われるわけです。





そんなこんなでキャンプファイアが無事開催されると、最後に住人全体で島に名前をつけることに。なお、1台のNintendo Switchで複数のアカウントを作成して「あつまれ どうぶつの森」をプレイする場合、最初にプレイした人が名付けた島名がすべてのアカウントで共通の名前となるので、家族で1台のNintendo Switchを共有してプレイする場合はみんなで島の名前会議を開く必要があります。





ちなみに「島」の呼び方は「しま」「じま」「とう」の3つから選択できます。





名前をつけたら島生活1日目は終了。あとは自分のテントに戻り……





たぬき開発から支給されたキャンプベッドに横になればOK。





眠ったかと思うと、急に「とたけけ」が登場。ここからは現実世界と同じ時間の流れの中で無人島生活を楽しんでくれと言われます。





たぬきちの声で目覚めると……





無人島移住パッケージ用に開発したという、たぬき開発製のスマホがゲットできます。





このスマホを使い、プレイヤーは写真を撮ったり、服やフェイスペイントを自分でデザインしたり、無人島で捕まえた生き物の図鑑をチェックしたり、地図を開いたり、道に迷った際は助けを呼んだりすることが可能。





そして唐突に、無人島移住パッケージの参加費用を請求されます。費用はなんと4万9800ベル。画面右上に0ベルとあるように、プレイヤーは一文無しで無人島移住パッケージに参加しているので、たぬきちの高額請求を支払えるわけもなく、ゲームの初っぱなから絶望のふちに立たされます。一方でもうけが出たからか嬉しそうにニコニコ笑うたぬきち。





正直にお金を持っていないと伝えると、ゲーム内通貨の「ベル」ではなく「マイル」で支払うことが可能とのこと。支払いから逃れることはできないようで参りました。「マイル」は無人島で生活すればするほど貯まっていくポイントで、移住費用だけでなく生活に役立つアイテムと交換することもできます。





そして移住費用は強制的にマイルで支払う契約に。これで無人島から逃げることは不可能に。当面の目標はこの借金マイルを返済することとなりそうです。





というわけで、ここからぎが島での生活がスタート。何をするにも自由なので、基本的に「やらなければいけないこと」や「目標」などは一切なく、プレイヤーは日ごろの制限だらけの生活から解き放たれ、自由に無人島生活を楽しめます。





◆何をすればいいかわからない時にお役立ちな「たぬきマイレージ」

しかし、初めてどうぶつの森シリーズをプレイする人は何をすればいいかわからなかったり、目標を与えられた方が生活にメリハリが出ていいという人もいるはず。また、たぬきちに借金したままなのは癪だという人も多いはずです。そんな時に使えるのが、ZLボタンで起動できるたぬき開発製スマホの中にある「たぬきマイレージ」というアプリ。





このアプリを通し、島での活動に応じたマイルをもらうことが可能で、貯まったマイルはさまざまな特典やアイテムと交換することができます。たぬきマイレージではいわゆる「クエスト」が並んでおり……





例えば「目指せ、釣り名人」というクエストでは釣りを行うことでマイルがゲット可能なわけです。





というわけで、さっそく釣りを行ってみることに。しかし、肝心の釣り竿がないので、緑色のテントに突入。





ここではまめきちとつぶきちがたぬき商店を営んでおり、アイテムの売買が可能。ここで「ショボいつりざお」を購入することができるのですが、わざわざショボいものを購入するのもどうかと悩んでいると……





たぬきちがDIYのワークショップを開催していることに気づきます。





たぬきちの右隣にある緑色の工作台の前でAボタンを押すと……





DIYで道具を作ることが可能。なお、当然ですがDIYで何かを作る際は材料が必要です。というわけで、さっそく「ショボいつりざお」を作ってみました。





トンテンカン





完成!こんな具合に日々の生活に必要なものや、無人島や自分の家を飾るインテリアなどは、自分でDIYして作ることができます。なお、当然ですがたぬき商店でアイテムを購入することも可能です。





道具は持ち物の中から「手に持つ」を選ぶか、十字キーの左右を押すことで手に持つことが可能。





あとは水辺に浮かぶ魚影に向かってAボタンを押して、針を落とせばOK。魚影は赤枠部分にあります。





実際に「あつまれ どうぶつの森」で釣りをすると以下のようになります。釣り針を落とすのはAボタンで、針にかかった魚を引き上げるのもAボタンです。



「あつまれ どうぶつの森」で自由気ままに釣りを楽しむとこんな感じ - YouTube





釣りをしたらたぬきマイレージでマイルをゲット可能。こんな感じでたぬきマイレージに書かれているクエストをクリアすれば、割とジャンジャンマイルが貯まっていきます。





マイルは緑のテント内にあるマルチメディア端末の「タヌポート」からアイテムに変えることが可能。





このほか、たぬきちやどうぶつたちののお願いごとを聞いてあげたり、つぶきちからアドバイスを受けたりすることで、日々の目標を設定していくこともできます。お願いごとを聞いていくと、島に新しいどうぶつがやってきたり、できることが増えていくので、自分でやりたいことが思いつかない場合や一刻も早く島を発展させていきたいという場合は、積極的にどうぶつたちと会話していくのがベターです。



◆ゲームのワンシーンを切り取る「カメラ」とマルチプレイの相性の良さ

また、スマホの「カメラ」アプリを使えば、さまざまなフィルターを使ってどうぶつたちと写真を撮ることができます。





島での生活開始を記念してたぬきち&まめきちとパシャリ。





ピントが合わないせいでなぜかホラーな写真になることも。Rボタンを押すとプレイヤーとどうぶつたちがカメラ方向に目線をくれるので、目線のありなしでいろんなバリエーションの写真が撮れそうです。





また、あつまれ どうぶつの森ではフレンドの島へ遊びに行ったり、逆にフレンドを自分の島に招待することも可能です。なので、TwitterなどのSNS上にはフレンドと一緒にゲームの中で撮影した記念写真が多数アップロードされています。





新型コロナウイルス対策でイギリスで出された外出禁止令により、娘のソフィアさんが友だちを呼んで開催予定だったという誕生日パーティーを開けなくなってしまったというアレクシア・クリストフィさんは、自身の同僚とあつまれ どうぶつの森のマルチプレイを駆使して、ゲームの中で娘の誕生日パーティーを開催することに成功しています。以下が誕生日パーティーの様子を記念撮影したもの。



I could cry. My friends @Skilton, @lillieUIVR , @rubyannem , @RenderTramp, and their pals threw Sophia a 9th birthday party in #AnimalCrossingNewHorizons because she couldn't see her pals due to lockdown