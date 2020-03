2020年03月25日 20時00分 ゲーム

ほんわか優しい雰囲気の「あつまれ どうぶつの森」で血しぶき・殺人・儀式などのホラー演出が流行中



2020年3月20日に発売されたNintendo Switch向けソフトの「あつまれ どうぶつの森」は、ほんわかキュートなどうぶつたちとスローライフを楽しむゲームです。しかし、この「あつまれ どうぶつの森」でホラーな演出を楽しむプレイヤーが多数登場しており、ゲームメディアが取り上げています。



Animal Crossing: New Horizons is now a horror game, thanks to fans - Polygon

https://www.polygon.com/2020/3/24/21190826/animal-crossing-new-horizons-horror-game-decorations-scary-nintendo-switch-blood-spatter-pattern



任天堂の人気ゲームシリーズであるどうぶつの森は、どうぶつたちの住む村や島でほのぼのとした生活を送ることができるというゲーム。新作の「あつまれ どうぶつの森」もこれまでのシリーズ作品と同様に、キュートなどうぶつたちとスローライフを楽しむことがメインとなってくるのですが、作風とは真逆の「ホラーな演出」がなぜかファンたちの間で流行しています。



TwitterユーザーのRATVOIDさんは、顔面白塗りのむらびとを駆使し、斧を持ってどうぶつやフレンドの背後に立つという不吉なスクリーンショットを投稿。





同じように、ベンチに座るむらびとの後ろで斧を持ってたたずむ怪しい人影……。





「どうぶつの森 ホラームービー」というツイートには、顔面や衣装に血しぶきが飛び散ったむらびとのスクリーンショットが添付されています。これは「あつまれ どうぶつの森」の「マイデザイン」で独自に作成したものを、顔や衣装に貼り付けて演出しているようです。



animal crossing the horror movie???????? pic.twitter.com/OOthDzsK9A — soap @ ANIMAL CROSSING (@damnulens) 2020年3月23日



マイデザインは顔や服として身につけるだけでなく、地面に敷くことも可能。この機能を用いて、床に不吉な血の跡を描くユーザー。シンプルな部屋の中、壁面に飾られたナイフやハサミにより不吉さが増します。



I don't have a lot but I'm doing what I can to make this space feel like a home. pic.twitter.com/yi3dKGB0v9 — Liz England (@lizardengland) 2020年3月21日



浜辺に打ち上げられたジョニーの地面を赤く塗り、手に斧を持てば不吉すぎるワンシーンが完成。にっこり記念撮影までしてしまっています。





「島での45日目。食べ物や資源がなくなりどうぶつたちが野蛮に。私は3週間家の中に閉じ込められたままなのだが、たぬきちが我が家のドアに爪を立てる音が聞こえる。助けは来ない」とホラー作品風のツイートと共に、血で壁に「HELP(助けて)」と書かれた画像を投稿する人。



Day 45 on the Island. The animals have all turned savage as food and resources are all gone. I’ve been locked in my house for 3 weeks I can hear Tom Nook clawing at my door. No help is coming. #AnimalCrossing pic.twitter.com/00W8ZEsclM — Danimal Crossing ???? (@DanielKennedyDK) 2020年3月24日



マイデザインで複数の血しぶきを作成し、「殺人ミステリー島」を作成する人も。





「どうぶつの森をプレイしたことがなかったけど、良い感触を得られていると思う」



My sweet murder bean. Haven't played AC before but I think I've got a feel for it :3 #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/MEqZMdYbTg — Soft Corruptor ????????️‍???????????? (@Soft_Corruptor) 2020年3月24日



パッチリおめめが瞳孔が開いているかのようで逆に恐ろしげ……。



here u go edgy twitter i made some blood splatter face paint #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch #マイデザイン pic.twitter.com/0fKaZWcKaX — bimbo!jett (@organeIIe) 2020年3月21日



「あつまれ どうぶつの森」は、過去作の「とびだせ どうぶつの森」や「どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー」で作成されたマイデザインをQRコードでインポートすることが可能。QRコードの読み取りはスマートフォンアプリの「Nintendo Switch Online」のタヌポータルから行えます。



そこで、「あつまれ どうぶつの森」向けにホラーなマイデザインを配布する人も。



Converted some of my art into QR for those interested. pic.twitter.com/xpSI6ZPFGi — ???????????????????????????? (@jrgdrawing) 2020年3月23日



もちろんマイデザインなしでホラーな雰囲気を演出する人もいます。



makin' cryptid shirts pic.twitter.com/3sdiaKkaO9 — ????️Trevor????️ (@slimyswampghost) 2020年3月24日



「あつまれ どうぶつの森」と「DOOM Eternal」は海外での発売日が3月20日で同じということで、「どうぶつの森」のしずえさんと「DOOM」の主人公を組み合わせたファンアートが多数登場しました。俳優兼声優のMatthew Mercerさんも、「DOOMを選んだ人もいればどうぶつの森を選んだ人もいると思います……。しかし、真のビジョンはそういった制限を覆すことです」とツイートし、「あつまれ どうぶつの森」で魔法陣のようなものを配し、まるで地獄の門を開いてDOOMの世界からモンスターを召喚しようとしているかのような瞬間を投稿。



Some chose the path of @DOOM, while some chose to walk through the @animalcrossing... but those of TRUE vision choose to subvert such limitations. pic.twitter.com/J3Chzjvnys — Matthew Mercer (@matthewmercer) 2020年3月23日



「セーブポイントが欲しい場合はここで立ち止まって」というツイートでは、斧を持った村人がサイレントヒルで登場する教団のエンブレムの前でパシャリ。



stop by if you need a save point.#silenthill #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/kRroxgs2ai — Dead Carcosa (@DeadCarcosa) 2020年3月23日



さらには複数のマイデザインを組み合わせて地面に人型を描き、スコップを手にするむらびと。



??? pic.twitter.com/CcpHHl5490 — Nic Freeman @Workin' (@NicRNack) 2020年3月23日



「たきび」と「ほしくさのベッド」という比較的すぐに作れるアイテムで、不気味な雰囲気を演出。



might fuck around and make some blood sacrafices to the great bird king later #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/IuuWpD0hBq — akairi ???? (@akairisenpai) 2020年3月22日



悪魔城ドラキュラの世界を再現したり……



So, I acquired a large sum of skeletons in ACNH, and I tried making my estate spookier by getting a ton of candles, and then one thing led to another and I just went full-on Castlevania. pic.twitter.com/2cdTTmehFN — Yaso (@YasonoJ) 2020年3月23日



「私についてきて」「入って」「お前は今から死ぬんだ」と、スクリーンショットでホラーな3コマ漫画を作る猛者も登場。



A story in three parts pic.twitter.com/Jk6Tn6nODw — Chingy “cocteau twink” Nea (@TheGayChingy) 2020年3月23日



大量の桃に囲まれたある意味ホラーなツイート。





インポートしたマイデザインでホラーな部屋を演出。





不吉なルーレットとパシャリ。





オリジナルの殺人ハウスを作り出す人も。



Being cute in a murder house @sstarbee #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/8T3uxB5QUJ — ????Shinobi|Maaike???? ???? (@ShinobiHaruka) 2020年3月21日



「血の儀式をはじめましょう……」





「小さなホラーショップ」





海外ゲームメディアのPolygonは、大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii Uでどうぶつの森シリーズから参戦した「むらびと」がさまざまなキャラクターを相手に大立ち回りを演じていたため、「むらびとと血などの不気味な雰囲気は既にマッチしていた」と指摘。また、ほんわかした雰囲気だけでなく、さまざまな雰囲気を演出できる「あつまれ どうぶつの森」の自由度の高さを「あなたの美学に応じてさまざまな演出ができる」と称賛しています。



また、ただのホラーではなく「キュートなホラーもある」ということで、包丁を持ったウサギの服や……





カラフルなガイコツTシャツがピックアップされていました。なお、これはアイドルマスター シンデレラガールズに登場する夢見りあむのTシャツです。