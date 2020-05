2020年05月03日 18時00分 ゲーム

「あつまれ どうぶつの森」でつねきちの販売するニセの美術品にはオバケが宿っている?



Nintendo Switch向けゲームの「あつまれ どうぶつの森」は2020年4月23日に無料アップデートが実施され、島へやってくる新しい訪問者として「レイジ」と「つねきち」が実装されました。つねきちは怪しげな船で島へとやってきて美術品や家具を販売してくれる美術商なのですが、販売するものの中にはニセモノも含まれているため、プレイヤーは美術品が本物かニセモノかを判断して購入するか否かを判断する必要があります。そんなつねきちの販売するニセモノの美術品には「オバケが宿っている」と海外ゲームメディアのGamesRadar+が報じています。



https://www.gamesradar.com/turns-out-animal-crossing-new-horizons-fake-art-is-extremely-haunted/



つねきちの販売するニセモノの美術品は、本物と酷似しているためプレイヤーはよく注意して購入することが推奨されています。つねきちの販売する美術品はヨハネス・フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」や東洲斎写楽の「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」といった名画がベースとなっているため、元ネタと比較して異なる点があればニセモノと判断することができます。



しかし、Twitter上では「ニセモノの絵画にはまるでオバケが宿っているかのようだ」という指摘が相次いで投稿されています。例えば、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」の場合、なんと絵画が瞬きをします。



SHE OPENED HER FUCKING EYES #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/Q4HptZdBZl — Rosie (Owten) (@absoluteowten) 2020年4月24日



他にも絵画の背面に意味深なカギが描かれたニセモノや……



Is there a key on the back of this fake painting...? #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/meXbtKHhYI — さぐ☘️ (@koinoko) 2020年4月29日



不気味な人型のしみが背後に浮き出たニセモノも存在します。



My brother just sent me what appears to be a ghostly figure behind a fake picture he bought from red ???????? pic.twitter.com/nRAojfIDPI — ????️lasti????️oo (@plastiboo) 2020年4月29日



つねきちの販売するニセモノの美術品の中にはAボタンを押すと浮き上がるエイリアンっぽい見た目の土偶もあります。



Here's a clip of the fake Ancient Statue/Real Alien floating #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/CNPGPeYDHJ — ytp jurassic park (@Trogdorbad) 2020年4月28日



つねきちはプレイヤーの島に不定期にやってきて、1日1点の美術品を販売してくれます。販売しているものの中には本物とニセモノが混ざっており、本物は博物館に寄贈することができるため、博物館のコレクションをコンプリートするべく本物を購入しようと躍起になっている人も多いはず。しかし、まるでオバケが宿っているかのようなニセモノの美術品もなかなかに魅力的なため、GamesRadar+の記者は「島全体をニセモノの美術品で埋めようと奔走しています」と記しています。