2020年02月25日 21時00分 ゲーム

「どうぶつの森」のしずえさんと「DOOM」の主人公を組み合わせたファンアートが多数登場、その理由とは?



どうぶつたちが暮らす村にプレイヤーが移り住んで住人たちの交流を楽しむというほのぼのとしたゲームである「どうぶつの森」シリーズのキャラクター・しずえさんと、ゾンビ化した軍人や地獄の悪魔たちを銃器やチェーンソーでなぎ払うという殺伐としたゲームの「DOOM」シリーズの主人公Doomguyを組み合わせたファンアートの人気が沸騰しています。



How did Animal Crossing’s Isabelle and the Doomguy become best friends? - Polygon

https://www.polygon.com/2020/2/24/21150803/animal-crossing-isabelle-doomguy-doom-eternal-new-horizons



しずえさんは3DSソフトの「とびだせどうぶつの森」で村長となった主人公を手伝ってくれる秘書として初登場を果たしたキャラクターで、犬のシーズーがモデルとなっており、ヘアバンドについている鈴を鳴らしながら歩く姿とおっちょこちょいな性格が特徴。Nintendo Switchの「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」にも参戦している、シリーズ屈指の人気キャラクターです。以下は大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALにしずえさんが参戦したときの告知映像。



【スマブラSP】はたらきものの夢 - YouTube





一方、Doomguyは偶然開いてしまった地獄へのゲートからやってくる地獄の住人たちを殺しまくって生き残るいう人気FPSゲーム「DOOM」の主人公。DOOMは倒した敵が血しぶきを上げて倒れるなどのグロテスクな描写で知られるゲームで、そんなゲームの主人公であるDoomguyにも「チェーンソーで敵をたたき切る」といった残虐なイメージがつきまとっています。



そんな対照的ともいえるキャラクターたちを結びつけたのは、それぞれのシリーズ最新作の発売日でした。「どうぶつの森」シリーズ最新作の「あつまれ どうぶつの森」と、「DOOM」シリーズ最新作の「DOOM Eternal」は、海外ではどちらも2020年3月20日発売予定。そんな偶然に気がついたあるTwitterユーザーが、2019年7月9日に以下のファンアートを投稿しました。



Dear Diary,



The other day I payed @ArtSHEOps to draw Doomguy teaching Isabelle from Animal Crossing, how to use the Super Shotgun. I was just sent the final version and it has exceeded my expectations.



Today is a good day. pic.twitter.com/Kqs6j7G6Jw — Agent Strange, Eternal Simp (@MrAgentStrange) July 9, 2019



この投稿がきっかけとなり、Twitter上にしずえさん(英語版の名前はIsabelle)とDoomguyのファンアートが多数投稿されるように。しずえさんは、2016年度版「DOOM」に登場する曲「Rip and tear(暴れ狂え)」という曲に引っかけたコメントをしており、眼から狂気を感じます。



DOOM Eternal and Animal Crossing: New Horizons come out on the same day. How exciting! pic.twitter.com/nq1JNkyFPE — PickledChild (@PickledChild) January 28, 2020



ウイスキーを飲んで眠りこけているしずえさんの体が冷えないように気を遣うDoomguyを描いた心温まるイラストも。



After watching #nintendodirect i love how Isabelle is into "whisky" So i'd like to think that she drinks a lot to unwind and #doomguy would put a blanket around her so she won't catch a cold. Poor girl. #AnimalCrossingNewHorizons @animalcrossing @DOOM pic.twitter.com/ELWddLUUB7 — Philtomato (@otagoth) February 20, 2020



こちらはDoomguyからプレゼントされたサントリーのウイスキー「響」を飲んで笑顔のしずえさん。





なお、しずえさんとウイスキーを組み合わせたイラストが多いのは、「しずえさんの好物はウイスキー」という説が浮上しているため。その説は、2020年2月20日の「あつまれ どうぶつの森 Direct」で公開された映像に登場したしずえさんの飲み物が、「ロックのウイスキー」に見えるという意見が元。



Our girl got whiskey on the rocks #AnimalCrossingDirect pic.twitter.com/4Fv7tHdwYT — lex on ice ???? (@rancherlex) February 20, 2020



以下のカートゥーン調のイラストには、「しずえさんとDoomguyは最高の友だちだから」とのコメントが。





2作品の発売日である2020年3月20日をアピールするDoomguyとしずえさん。





アーマーを着込んでショットガンを構えるしずえさんと、タキシード姿のDoomguy。





DOOM世界のように闇墜ちしてしまったたぬきちやとたけけ、リセットさんなどのどうぶつの森シリーズキャラクターと戦うしずえさんのイラストも。





DOOM公式もこの人気の過熱ぶりに気がついているようで、任天堂のアメリカ支局の「あつまれ どうぶつの森 Directは2020年2月20日にスタートします」という公式ツイートに 「しずえさんは出演するの?」というツイートを返しています。



will Isabelle be there — DOOM (@DOOM) February 18, 2020