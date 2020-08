2020年08月04日 20時00分 ゲーム

「あつまれ どうぶつの森」のアプデでひそかに追加されたツタンカーメンを使った「ツタンカーメンレース」や「ツタンカーメンイス取り」が考案される



「あつまれ どうぶつの森」の夏の無料アップデート2弾で、花火などの新要素が追加されました。アップデートに合わせて追加されたのは花火だけでなく、新たにDIYレシピ「ツタンカーメン」が追加されたのですが、このツタンカーメンをかぶって遊ぶミニゲームがにわかに流行しています。



Animal Crossing: New Horizons fans are playing King Tut minigames - Polygon

https://www.polygon.com/2020/8/3/21352584/animal-crossing-new-horizons-acnh-king-tut-mask-race-musical-chairs-minigame-nintendo-switch



夏の無料アップデート第2弾では、「転倒」要素が追加されました。これは、プレイヤーが走り回っているとまれに転ぶようになったというもの。



Be careful when running around your island with a balloon in Animal Crossing: New Horizons after the latest update... you never know when you might trip and fall! ???? #ACNH pic.twitter.com/GHZE6vwWqf — Animal Crossing World ????️????️ (@ACWorldBlog) July 30, 2020



さらに、同じく夏の無料アップデート第2弾で、新しくDIYレシピ「ツタンカーメン」が追加されました。レシピはゲーム内で岩を叩いた際などにまれに入手できる「きんこうせき」をゲットした瞬間にひらめく模様。



このツタンカーメンを身につけていると、プレイヤーの転倒する確率がグンと上昇します。どれくらい頻繁に転倒するようになるかは以下のムービーを見ると一目瞭然。なお、転倒の頻度は完全にランダムだそうです。





「転びやすくなる」という特殊なアイテムが登場したことで、あつまれ どうぶつの森ユーザーたちは「ツタンカーメンを装着した遊び」を考案しています。海外ゲームメディアのPolygonは「ツタンカーメンを装着してランダム要素が追加されると、ある場所から別の場所まで移動するだけの単純な行為すらも非常に面白いものとなる」と記しています。



実際にどんな風に遊んでいるのかというと、例えば以下のユーザーはツタンカーメンをかぶって砂浜でかけっこしています。完全にランダムに転倒するため、レースの結果は運任せとなる模様。





さらに大人数でレースしている人も。



king tut race at alicante pic.twitter.com/2EGbv1QayO — jolele (@joreee_020) August 1, 2020



ツタンカーメンレースで盛大に敗北したため、「マリオカートでもどうぶつの森でもビリだった」とツイートする人。





さらに、「おとしあなのタネ」を使ってレースをより凶悪なものに仕上げる人も登場しています。





「ツタンカーメンを装着したまま虫取りや魚釣りで競ってみた」という人もいました。



Scavenger hunt but with King Tut masks. #ACNH pic.twitter.com/4zVBJJOmJT — Jennie - Photo Contest Pinned ???? (@KisiwaTu) August 3, 2020



ほかにもツタンカーメンを装着したままイス取りゲームをする人も。



king tut mask musical chairs at my bday party yesterday c: THE WAY I WAS CACKLING AT EVERYONE FALLING#AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/XoeydDptMK — allie ♡ (@kyocrossing) August 3, 2020



グルグル回りながら走り回るツタンカーメンの群れはカオスそのものです。



????King Tut Musical Chairs????

I'm hosting a few games of musical chairs with the grand prize of a Grape Harvest Bag! There are also prizes for 2nd & 3rd place! If you're interested in playing comment/Dm me and I'll send u the rules! #acnh #dodocode pic.twitter.com/38MoV6UuOd — Jake ????Giveaway Pinned???? (@jakeonika) August 4, 2020



ツタンカーメンを装着していると完全にランダムに転倒するため、音楽が鳴りやんだ瞬間に転倒してしまうと、完全に座り損ねてしまう模様。



King Tut Musical Chairs! | Animal Crossing New Horizons - YouTube





なお、「あつまれ どうぶつの森」で友だちと一緒にイス取りゲームで遊ぶ方法は以下の記事を読めばわかります。



「あつまれ どうぶつの森」で友だちと一緒にイス取りゲームで遊ぶ方法 - GIGAZINE