「ポケットモンスター ソード・シールド」の「鎧の孤島」でついにお気に入りのポケモンを連れ歩き可能になったと世界中から歓喜の声



Nintendo Switch向けに登場したポケモンシリーズ最新作の「ポケットモンスター ソード・シールド」で、2020年6月17日にダウンロードコンテンツ第1弾となる「鎧の孤島」が配信されました。この鎧の孤島では、自分のポケモンをボールの中から出して連れ歩くことができる機能が存在しており、これが「神機能だ!」と国内外で話題となっています。



ポケットモンスターでは1998年に登場した「ポケットモンスター ピカチュウ」で初めてポケモンを連れ歩く機能が実装され、その後、いくつかの作品で連れ歩き機能が実装されてきました。最新作であるポケットモンスター ソード・シールドではこの機能は実装されていなかったのですが、DLC第1弾の「鎧の孤島」では、ポケモンを連れ歩く機能がついに実装されています。ただし、ポケモンを連れ歩くことができるのは「鎧の孤島」の冒険の舞台となる「ヨロイじま」のみで、ソード・シールドのメインの冒険の舞台ではポケモンを連れ歩くことはできません。



実際にポケモンを連れ歩くとどんな感じになるのかは以下のムービーを見れば一発で分かります。



I know it's small but it made me so happy #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/s0VOpVOV6E — Fuck Nergigante (@ReeDahee) June 17, 2020



ただし、トレーナーの後ろをついてくるポケモンの移動速度はそれぞれ異なるようで、例えばまぬけポケモンのヤドンの場合、のろますぎてトレーナーにまったくついて行くことができず。





ただし、中には暴走ヤドンもいる模様。





ユキハミもかなり移動はスローなため、一緒に冒険するのは大変そう。





コスモッグや……



All is well now with Nebby by my side in the overworld as Lillie would have wanted. :3 #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/zR99sf35FY — Reeve (@Shadow38383) June 17, 2020



フシギダネ





ヌメラ





色違いのモジャンボ





ハッサム





サメハダー





海上で遭遇した野生のサメハダーが「怖すぎる」ことも話題に。





色違いのミロカロス





ヌオー





色違いのノコッチ





トリトドン





色違いのポリゴンZなど、世界中のポケモントレーナーたちが思い思いのポケモンとの冒険を楽しんでいる模様。





中にはかなり特徴的な移動の仕方をみせてくれるポケモンもいます。サンドはクルクル回転しながらトレーナーを追いかけます。





巨大過ぎでもはや連れ歩いているのかわからない状態のホエルオー





「鎧の孤島」で追加された多数のポケモンもフィールドを歩き回っています。例えばキングラーはカニらしく横歩きでトレーナーを追いかけます。





ミミロップはうさぎポケモンらしくピョンピョン飛び跳ねながら移動。