「ポケットモンスター ソード・シールド」の「鎧の孤島」でついにお気に入りのポケモンを連れ歩き可能になったと世界中から歓喜の声
Nintendo Switch向けに登場したポケモンシリーズ最新作の「ポケットモンスター ソード・シールド」で、2020年6月17日にダウンロードコンテンツ第1弾となる「鎧の孤島」が配信されました。この鎧の孤島では、自分のポケモンをボールの中から出して連れ歩くことができる機能が存在しており、これが「神機能だ！」と国内外で話題となっています。
Pokemon Sword and Shield DLC’s follow animations are hilarious - Polygon
https://www.polygon.com/2020/6/17/21294534/pokemon-sword-shield-isle-armor-dlc-expansion-animation-walking-follow-nintendo-switch
ポケットモンスターでは1998年に登場した「ポケットモンスター ピカチュウ」で初めてポケモンを連れ歩く機能が実装され、その後、いくつかの作品で連れ歩き機能が実装されてきました。最新作であるポケットモンスター ソード・シールドではこの機能は実装されていなかったのですが、DLC第1弾の「鎧の孤島」では、ポケモンを連れ歩く機能がついに実装されています。ただし、ポケモンを連れ歩くことができるのは「鎧の孤島」の冒険の舞台となる「ヨロイじま」のみで、ソード・シールドのメインの冒険の舞台ではポケモンを連れ歩くことはできません。
実際にポケモンを連れ歩くとどんな感じになるのかは以下のムービーを見れば一発で分かります。
I know it's small but it made me so happy #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/s0VOpVOV6E— Fuck Nergigante (@ReeDahee) June 17, 2020
ただし、トレーナーの後ろをついてくるポケモンの移動速度はそれぞれ異なるようで、例えばまぬけポケモンのヤドンの場合、のろますぎてトレーナーにまったくついて行くことができず。
aww cmon bud #PokemonSwordShield pic.twitter.com/Kk5gzTGF0X— boy classic (@Slammy_P) June 17, 2020
ただし、中には暴走ヤドンもいる模様。
いやwwwwwwwwwwヤドンwwwwwwwwww #ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/feI6cjBslB— みこみこ@嫁過激派限界オタク (@altfox_miko) June 17, 2020
ユキハミもかなり移動はスローなため、一緒に冒険するのは大変そう。
Snom is trying his best #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/RslGCUpvoT— Rockshire (@Rockshire15) June 17, 2020
コスモッグや……
All is well now with Nebby by my side in the overworld as Lillie would have wanted. :3 #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/zR99sf35FY— Reeve (@Shadow38383) June 17, 2020
連れ歩き復活嬉しいね— ゆーわ (@Shirasaka0328) June 17, 2020
#ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/CNtCXJVYOe
うれしすぎて一生振り返ってしまう...！！！#ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/adzP04kZVP— 茂る(茂田家)???? (@boooo_sa2) June 17, 2020
色違いのモジャンボ
The follow feature is, um, a little wonky #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/woc7iKqF4K— Simon Renaud (@Abyssal_Shrimp) June 17, 2020
丁度サメハダーと被ってかっこよく水上を滑走するハッサム撮れた #ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/8H7ggXYe6Z— 蟹 (@kanikou_7) June 18, 2020
This is unironiclly the best thing from the DLC #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/RPG6gbXicG— Kayembe (@Kaythawn) June 17, 2020
海上で遭遇した野生のサメハダーが「怖すぎる」ことも話題に。
#ポケモン剣盾 #NintendoSwitch— ???????????????????? ???? (@kat_e__) June 17, 2020
サメハダー怖すぎ泣いた pic.twitter.com/FNsoeOyqVe
色違いのミロカロス
I cant...this is way more than i expected. #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/Dl1DWRBR9O— Iago (@that_dood8040) June 17, 2020
つれ歩き来た;;かみ;;— ヌオー (@Quagsire_Nuoh) June 17, 2020
#ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/shRFcgMNbG
色違いのノコッチ
this might take awhile #PokemonSwordShield pic.twitter.com/WsgMvi8mKo— Ian Mutchler (@TheFantasticIan) June 17, 2020
連れ歩き復活神かよ！海に入ってもついてくるー！！！きゃわトリトドン。 #ポケモン剣盾 pic.twitter.com/QG7uYeIQbB— がつお (@gatuo_chat8) June 17, 2020
色違いのポリゴンZなど、世界中のポケモントレーナーたちが思い思いのポケモンとの冒険を楽しんでいる模様。
porygon z is so majestic #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/86H7xRMIar— psuedostar (@psuedostar) June 17, 2020
中にはかなり特徴的な移動の仕方をみせてくれるポケモンもいます。サンドはクルクル回転しながらトレーナーを追いかけます。
look at alolan sandshrew go#PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/FrGowoXiLQ— psuedostar (@psuedostar) June 17, 2020
巨大過ぎでもはや連れ歩いているのかわからない状態のホエルオー
#PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/2lqYX3cKLh— woop???? (@Woopsire) June 17, 2020
「鎧の孤島」で追加された多数のポケモンもフィールドを歩き回っています。例えばキングラーはカニらしく横歩きでトレーナーを追いかけます。
A warm welcome to the Isle of Armor! #PokemonSwordShield #TheIsleOfArmor pic.twitter.com/ydIBQQP5VX— ???? ADmar ???? (@SMMtwo) June 17, 2020
ミミロップはうさぎポケモンらしくピョンピョン飛び跳ねながら移動。
HER RUN ANIMATION #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/MwHk7D8Y0O— Lura | BIm (@HeyItsMeLurabee) June 17, 2020
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