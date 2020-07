「あつまれ どうぶつの森」で花火が新登場した結果、夜空にアレが咲き乱れることに

Nintendo Switch向けゲーム「あつまれ どうぶつの森」の夏の無料アップデート第2弾が2020年7月30日から配信開始となりました。最新のアップデートで新要素として「花火」が登場し、マイデザインでオリジナルの花火を作ることも可能となっています。そんな新要素のマイデザイン花火が登場した結果、平和な島の空にチンコ形の花火を打ち上げるユーザーが続出していると、海外ゲームメディアのPolygonが報じています。



Animal Crossing: New Horizons fans are using fireworks to draw dicks - Polygon

https://www.polygon.com/2020/7/30/21348142/animal-crossing-new-horizons-acnh-fireworks-dicks-custom-patterns-summer-update



夏の無料アップデート第2弾で新しく登場した「花火」では、マイデザインを使ってオリジナルの花火を作り出すこともできます。ユーザーの中には精巧なカエルの花火を作って楽しむ人も。





そんな中、無料アップデートが配信されてすぐにチンコ型の花火を作成するファンが複数登場したとPolygonは報告しており、「これは避けられなかった」「悲しいことにおっぱいに焦点を当てた花火は少ないようですが、それが登場することとなるのは時間の問題でしょう」と記しています。



実際にどんな花火が作られているのかは、以下の通り。





なお、夏の無料アップデート第2弾では他にも「時々プレイヤーが滑って転ぶ」という仕様も追加されています。



Be careful when running around your island with a balloon in Animal Crossing: New Horizons after the latest update... you never know when you might trip and fall! ???? #ACNH pic.twitter.com/GHZE6vwWqf