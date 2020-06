AWSが2.3TbpsものDDoS攻撃を受けていたことが判明

・関連記事

AWSを10年運用してわかったことをAmazonの最高技術責任者が語る - GIGAZINE



AWSの膨大で複雑なサービス群をすべて「たった1行」で説明していくとこうなる - GIGAZINE



Amazon・Google・Microsoftのクラウドのパフォーマンスを比較した結果が公開中 - GIGAZINE



エクサバイト級のデータをAWSに効率よく転送させる「AWS Snowmobile」 - GIGAZINE



Amazonのクラウドサービスで日本に続きアメリカで障害が発生し顧客データが全損する事態が発生 - GIGAZINE

2020年06月18日 12時30分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.