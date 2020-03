「あつまれ どうぶつの森」で友だちと一緒にイス取りゲームで遊ぶ方法

どうぶつたちとのほんわかスローライフを楽しむゲーム「 あつまれ どうぶつの森 」で、オカリナやフルートといった楽器を駆使し、イス取りゲームで大金を賭けたトーナメントを開催するユーザーが登場しています。 Hosted a Musical Chairs Contest! Future Contests Open to All :) : AnimalCrossing https://www.reddit.com/r/AnimalCrossing/comments/fphmen/hosted_a_musical_chairs_contest_future_contests/ Animal Crossing Players Are Playing High Stakes Musical Chairs https://kotaku.com/animal-crossing-players-are-playing-high-stakes-musical-1842540399 参加者が持ちよった総額10万5000ベルを賭けて、6人でイス取りゲームが行われます。

