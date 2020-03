2020年3月25日のヘッドラインニュース

「岸辺露伴は動かない」のOVA発売記念として、「奇譚見聞録 特別生配信」の実施が決まりました。生配信には岸辺露伴役・櫻井孝宏さん、東方仗助役・小野友樹さん、虹村億泰役・高木渉さんが出演し、「岸辺露伴は動かない」に関してのほか、2020年4月29日(水)発売の「ジョジョの奇妙な冒険 第4部 ダイヤモンドは砕けない Blu-ray BOX1&2」についてもトークをする予定となっています。



「岸辺露伴は動かない」OVA発売記念 奇譚見聞録 特別生配信 - YouTube





ジャケットイラストはこんな感じ。



©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・岸辺露伴は動かない製作委員会



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



フランシスコ教皇が82歳にして「史上初めてプログラムのコードを書いたローマ教皇」に - GIGAZINE



冒険小説「鹿の王」アニメ映画化決定、上橋菜穂子による本屋大賞・日本医療小説大賞受賞作品で制作はProduction I.G - GIGAZINE



高校生が劇にアレンジした映画「エイリアン」のクオリティが高すぎてハリウッド俳優も反応 - GIGAZINE



美少女×競走馬でアニメ&ゲーム化し、武豊もプロモーターとして活躍する「ウマ娘 プリティーダービー」放送直前スペシャルステージ - GIGAZINE



「AnimeJapan 2017」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「ユーリ!!! on ICE」のカツ丼や「進撃の巨人」でサシャが喜びそうな芋入りカレーなど「AnimeJapan 2017」のコラボフードまとめ - GIGAZINE



ペットボトルを細いヒモ状にあっという間に切断して劇的に捨てやすくできる「Plastic Bottle Cutter」 - GIGAZINE



台湾の夜市・士林市場で変わった形のお菓子「大雕焼」を買ってみました - GIGAZINE



銀魂・艦これ・SHOW BY ROCK!!など合計44名のコスプレパフォーマンスステージ@AnimeJapan 2015 - GIGAZINE



コンバージョン率251%アップを達成したデザインの変遷に学ぶA/Bテストの妙とは? - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

人類が新型コロナを克服する日、「集団免疫」獲得の可能性は | ナショナルジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

「すべて佐川局長の指示です」――森友問題で自殺した財務省職員が遺した改ざんの経緯【森友スクープ全文公開#1】 | 文春オンライン



アマゾンの神奈川県の拠点で感染者 | 共同通信



東京五輪・パラ 1年程度延期を合意 安倍首相とIOC会長 | NHKニュース



現金の一律給付見送りへ、政府 富裕層は対象から除外 | 共同通信



東京都内で新たに17人の感染確認 9人は感染経路不明 | NHKニュース



グレタさん「新型コロナ感染の可能性」 | NHKニュース



News Up “首都封鎖”になったら 新型コロナウイルス | NHKニュース



麻生財務相「商品券は貯金にはいかない」 経済対策 [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



財務相「みんな銀行にお金が余っているじゃん」←No。貯蓄がない世帯は全世帯で約15%・母子世帯は約40% - 斗比主閲子の姑日記



NYダウ、2100ドル超上昇 上げ幅過去最大 :日本経済新聞



アメリカ原子力空母の乗組員3人が新型コロナ感染 | NHKニュース



ウガンダで日本人女性が殴られけが 新型コロナで言いがかり | NHKニュース



「日本のコロナの謎」 検査不足か健闘か、欧米注視:時事ドットコム



「マスクは白」校則で決まってる? 札幌市教委「まず着用を」:北海道新聞 どうしん電子版



「感染隠している」とデマ、掲示板に店名 売上も減って:朝日新聞デジタル



嗅覚の喪失、新型コロナ感染の兆候か 専門家らが指摘 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News



シャープ、NECのディスプレー事業買収 92億円 :日本経済新聞



菅長官「コロナに完全勝利し五輪迎えたい」 延期決定 - 東京オリンピック:朝日新聞デジタル



人工呼吸器は若い人に……譲ったイタリア人神父、新型ウイルスで死去 - BBCニュース



新型コロナ ウイルス17日生存の可能性 クルーズ船客室内 米CDC報告 - 毎日新聞







麻原元死刑囚の長男に教祖意味する呼称 アレフに使用禁止判決 | NHKニュース



旅行クーポンやイベント割り引き検討 消費喚起の経済対策 | NHKニュース



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

「これは伝説に残る文章」学習院大学国際社会科学部の卒業式での卒業生の謝辞がパンチが効いていると話題に - Togetter







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

<注意喚起>【にじさんじ関係者のなりすましDMについて】 | いちから株式会社



おうち LTE ネットワーク構築レシピ







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

【重要】ゲームマーケット2020春 開催自粛のお知らせ | 運営からのお知らせ | 『ゲームマーケット』公式サイト | 国内最大規模のアナログゲーム・ テーブルゲーム・ボードゲーム イベント



諸君、脱帽したまえ。天才だ。藤井聡太七段(17)奇跡的大逆転勝利で史上初3年連続勝率8割超え達成(松本博文) - 個人 - Yahoo!ニュース





やっとダウンロードしてもらえるようになりました、、



You can wear these clothes on Animal Crossing from now on. #どうぶつの森 #マイデザイン #AnimalClossing #AnimalCrossingDesigns



みんなの着用写真見られるの楽しみにしてます。缶たちが島を駆け回ってる姿は愛おしいですよ... pic.twitter.com/J9g7ebZdAt