2020年3月19日のヘッドラインニュース

公式アプリ『 #EVAEXTRA 』 SPECIAL CONTENTS更新: 『日本アニメ(ーター)見本市』より下記3本を公開しました。 第7話『until You come to me.』 第12話『evangelion:Another Impact(Confidential)』 第20話B『(Making of)evangelion:Another Impact』 #エヴァ #エヴァンゲリオン

・1つ前のヘッドライン

2020年3月18日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2020年03月19日 18時00分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.