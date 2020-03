2020年3月17日のヘッドラインニュース

紀文食品から、「すみっコぐらし」のしろくまとねこの形をした「すみっコぐらしかまぼこ」が2020年3月30日(月)に登場します。1パック4個入りで、弁当やトッピングなどに使いやすい個包装になっています。希望小売価格は税別168円です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



20人に1人は手術中に目覚めている可能性アリ、忘れているだけで耐えがたい痛みを感じるケースも - GIGAZINE



2019年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



思わず月が見たくなる「道行く人たちと一緒に望遠鏡で月を見上げてみた」動画が公開中 - GIGAZINE



「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」のライアン・ジョンソン監督に密着取材した135分のドキュメンタリー「The Director and the Jedi」予告編が公開中 - GIGAZINE



USB端子に挿すだけで機器を破壊する「USB Killer」にさらに強力な新種が登場 - GIGAZINE



個人の特性に合わせた「ラーニング・スタイル」による学習法は裏付けがほとんどないという主張 - GIGAZINE



350年前の「相手に考えを変えさせる方法」が効果的と現代の心理学者が支持 - GIGAZINE



社会の大きな問題と切り結ばない作品を作る意味はあるのか、神山健治監督が「ひるね姫」に込めたものとは? - GIGAZINE



鯛やきの口からクリームがあふれ断末魔が聞こえてきそうな「鯛パフェ」試食レビュー - GIGAZINE



3億700万年前に実在した謎のモンスターの全体像が判明 - GIGAZINE



カピバラさんと一緒に食事ができるカフェ「代官山 Sign」に行ってきました - GIGAZINE



アルゼンチンの南の果てにあるペンギンだらけの島に上陸し癒されてきました - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

JAXA | 小惑星探査機「はやぶさ2」観測成果論文のNature誌掲載について



孫さんがPCR検査を大々的にやるとツイートしたら、多くの方から医療崩壊が起こるというメッセージが来ているようですが、なぜ医療崩壊が起こるんでしょうか?に対するKenn Ejimaさんの回答 - Quora



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

ロシアも外国人の入国禁止へ | 共同通信



「すべて佐川局長の指示です」森友事件で自殺した財務省職員「遺書」入手 | 文春オンライン







米 銃や銃弾購入の動き広がる 物資不足で暴動など懸念 | NHKニュース



多くの航空会社が5月末までに破綻へ、新型コロナで-コンサル会社 - Bloomberg



NY店内飲食禁止、2万7千軒を直撃 市長は「戦時中」 [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



「最終経歴『死刑囚』、やばい」 死刑判決後の被告と接見 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞



新型コロナに罹ったらイブプロフェンは飲まない方が良いのか(忽那賢志) - 個人 - Yahoo!ニュース



トイレ紙買いだめ理にかなった行為か ゲーム理論だと… [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



電車内で「俺はコロナだ」、群馬 業務妨害容疑で男逮捕 | 共同通信



NY株式市場 急落で一時売買停止 過去最大の値下がり幅記録 | NHKニュース



パナソニック、年収最大1250万円でAI研究者ら募集 :日本経済新聞



G7会議 首相「治療薬開発など結束を オリ・パラ開催に支持」 | NHKニュース



歴史的瞬間みたび、NYダウが開始5秒で史上3回目のサーキットブレーカー発動 : 市況かぶ全力2階建



フランス 全土で外出大幅制限 罰則伴う 17日から15日間 | NHKニュース



NYダウ急落、過去最大の下げ幅 2997ドル安 :日本経済新聞



「選択的夫婦別姓は犯罪増えないか」 導入求める請願審査で愛媛県議暴論、不採択に - 毎日新聞



首相「新型コロナ前まで景気は上向き」 参院予算委 :日本経済新聞



首相「卒業式ぜひ実施して」 野党「もう終わっている」 [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



関電、カットした役員報酬を補填 秘密裏に計2.6億円:朝日新聞デジタル



イタリア 死者2000人超える わずか4日間で1000人以上増加 | NHKニュース



「東京五輪・パラは予定どおりの開催に向け準備」官房長官 | NHKニュース



「大学蔵書を大量廃棄」 梅光学院に作家ら106人抗議:朝日新聞デジタル



EU、欧州全体を「封鎖」へ 域外からの渡航、30日間禁止―伊の死者2000人超:時事ドットコム



VIXが31を上回る状況は「投資不可能」-市場関係者の見方 - Bloomberg



専門家会議「無症状の帰国者も2週間不要不急の外出控えて」 | NHKニュース



去年の自殺者2万169人 10年連続減少 過去最少に | NHKニュース



さいたま殺人、容疑者は犯罪心理学専門の文教大准教授 別居中の妻を襲撃か - 毎日新聞



臨時休校 学校再開の目安 今月中にも公表へ 文科相 | NHKニュース



日本農業新聞 - アフリカ豚熱侵入の恐れ 豚肉持ち込み 年17万人 本紙、東大、宮崎大共同調査で推計







ポンペオ国務長官、中国外交トップに厳重抗議「デマを流すな」 ウイルスは「米国起源説」拡散で - 産経ニュース



新型コロナで雇い止めに 「ハケンはキケン」と思い知る [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

「すでに壊れてる」新卒でヤバいのは入社した時点で「いかに叱られずに仕事をこなせるか」を基準にしてる子という話 - Togetter



「これは全く予想しなかった影響」新型コロナウイルスが原因?"電車の車内広告が消えている"との報告が相次ぐ - Togetter







『独ソ戦』新書大賞受賞のお祝いに、岩波書店の永沼浩一さんを訪ねてみた!|光文社新書



新型コロナ防疫で、地味に活躍する「CTスキャン」の話 - Togetter



著者ちゃん????面白い論文????を投稿してくれてありがとう????❤️でも、どうしておじさんの論文を引用してないのカナ❗❓???? - Togetter







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)





PythonでPowerPointの各ページを画像ファイルにする - Qiita



WiresharkのDissectorを使った独自プロトコル解析をやさしく解説してみました - DARK MATTER



高輪ゲートウェイのAIが男女で絵柄が違いすぎて炎上。女キャラはアニメ絵柄で髪の毛をさわる仕草をし彼氏の有無を語る、男キャラはリアル調で名前もなく事務的対応 - Togetter



「プログラミング言語Go完全入門」の期間限定公開のお知らせ - Mercari Engineering Blog



さくらインターネット、福岡大学と協力し 世界最速クラスのハードウェア 時刻同期(NTP)サーバーを自社開発 〜FPGAベースの公開NTPサービスをトライアル提供〜 | さくらインターネット



amazon、10万人を追加採用へ 新型コロナで需要増 :日本経済新聞



仮想通貨 Watch 休刊のお知らせ - 仮想通貨 Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

【どうにかなる日々】本予告【2020年5月8日(金) 期間限定劇場公開】





【PV第2弾】アイドリッシュセブン Second BEAT!





サービス開始からの6年間で変わったことと変わらないこと 『グランブルーファンタジー』の世界観を支えるUIデザイン<前編> | Cygames Magazine | Cygames





『ファイアーエムブレム ヒーローズ』にて「春色の三竜将 ナーシェン」を担当させていただきました。よろしくお願いいたします!

[ Fire Emblem Heroes ] I drew “Vernal General Narcian”! Thank you so much! #FEHeroes #FEヒーローズ pic.twitter.com/uesHlqUSpC