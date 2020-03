Googleが「新型コロナウイルス対策の総合情報サイト」を開設へ、感染検査のオンライン問診サービスを先行公開中

Googleの親会社であるAlphabet傘下の医療企業Verilyが、世界中で爆発的にまん延している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染検査を受けるための問診をPC上で受けられるサービスを試験的に公開しました。さらに、Googleのサンダー・ピチャイCEOが、Verilyによるオンライン問診サイトだけではなく、GoogleやYouTubeのサービスをフル活用してCOVID-19に関するさまざまな情報やツールをまとめたウェブサイトを公開する予定だと公表しました。



COVID-19: How we’re continuing to help

https://blog.google/inside-google/company-announcements/covid-19-how-were-continuing-to-help





COVID-19 | Project Baseline

https://www.projectbaseline.com/study/covid-19/



Verilyが公開したサイトは以前から推進していた医療連携プロジェクト「Project Baseline」の一環として、Googleと共同で開発されたもので、病院に行かずともインターネットを通じて問診を受けることが可能になります。また、地元病院の予約システムとも連携することで、検査を受ける資格があると判断されれば、自宅にいながらにして病院での検査予約も可能。



Verilyによると、カリフォルニア州ではCOVID-19の検査を受けられるのは州民の全員ではなく、18歳以上でなおかつリスクが最も高い集団に限られるとのこと。Verilyは「COVID-19の検査に興味がある場合は、公衆衛生当局のガイドラインに基づいて、オンライン問診を完了させてください。回答と検査予約の空き状況に基づいて、現時点でこのプログラムを通じて検査を受ける資格があるかどうかを判断します」と述べており、対応しているのはカリフォルニア州のサンタクララ郡とサンマテオ郡のみとなっています。





Googleによれば、このVerilyが公開したオンライン問診サイトは開発の初期段階にあり、将来的にはもっと広い地域で利用できることを想定しているとのこと。また、ピチャイCEOはブログで、Verilyのオンライン問診サイトがGoogleによる「COVID-19対策の総合情報サイト」の1コンテンツであることを明かしています



Statement from Verily: "We are developing a tool to help triage individuals for Covid-19 testing. Verily is in the early stages of development, and planning to roll testing out in the Bay Area, with the hope of expanding more broadly over time.