新型コロナウイルスの影響でイタリアの大気汚染が激減、そのことが一目でわかるムービーも公開中

・関連記事

中国の大気汚染が激減、新型コロナウイルスの閉鎖措置の影響だと専門家 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響で中国の二酸化炭素排出量が減り「環境には好影響」という指摘 - GIGAZINE



「あと10日行動が早ければ」と新型コロナウイルスの感染が爆増するイタリアから科学者が公開書簡を連名で発表 - GIGAZINE



気候変動の抑制への取り組みには新型コロナウイルス対策なみの国際協調が必要と研究者が主張 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で遊びに行けない人のための無料&アプリも会員登録も不要ですぐ読めるマンガまとめ - GIGAZINE



学校閉鎖は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐのに役立つのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で全土封鎖に踏み切ったイタリアでは音楽が国民を支える - GIGAZINE



ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学などが「全ての授業をオンラインに移行する」ことを決定 - GIGAZINE

2020年03月17日 15時00分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.