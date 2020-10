トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染

第45代アメリカ合衆国大統領であるドナルド・トランプが、自身のTwitterアカウント上で新型コロナウイルスに感染したことを報告しました。



Donald J. Trumpさん (@realDonaldTrump) / Twitter

https://twitter.com/realDonaldTrump



トランプ大統領は日本時間の2020年10月2日13時54分に自身のTwitterアカウントを更新し、「今夜、メラニアと私はCOVID-19の検査で陽性を示しました。隔離と回復のプロセスを直ちにスタートします。この困難を一緒に乗り越えましょう!」とツイートし、自身が新型コロナウイルスに感染したことを報告しています。



Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!



記事作成時点でトランプ大統領のツイートは22万8000回以上リツイートされ、30万件以上の引用ツイートが投稿され、62万件以上のいいねが寄せられています。



メラニア・トランプ夫人も自身のTwitterアカウントを更新し、「今年、あまりに多くのアメリカ人がそうだったように、ドナルド・トランプと私もCOVID-19の検査で陽性反応が出ました。事実が発覚した後、私たちは自宅隔離されています。体調は良好ですが、今後の予定はすべて延期せざるを得なくなりました。皆さんも自身の安全をご確認ください」とツイート。トランプ大統領の主治医も、2人の感染を確認した後に「大統領夫妻はこの時点では元気で、回復に向かう間はホワイトハウスの邸宅にとどまる計画だ」とコメントしています。



As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.