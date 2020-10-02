トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染
第45代アメリカ合衆国大統領であるドナルド・トランプが、自身のTwitterアカウント上で新型コロナウイルスに感染したことを報告しました。
Donald J. Trumpさん (@realDonaldTrump) / Twitter
https://twitter.com/realDonaldTrump
トランプ大統領は日本時間の2020年10月2日13時54分に自身のTwitterアカウントを更新し、「今夜、メラニアと私はCOVID-19の検査で陽性を示しました。隔離と回復のプロセスを直ちにスタートします。この困難を一緒に乗り越えましょう！」とツイートし、自身が新型コロナウイルスに感染したことを報告しています。
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
記事作成時点でトランプ大統領のツイートは22万8000回以上リツイートされ、30万件以上の引用ツイートが投稿され、62万件以上のいいねが寄せられています。
メラニア・トランプ夫人も自身のTwitterアカウントを更新し、「今年、あまりに多くのアメリカ人がそうだったように、ドナルド・トランプと私もCOVID-19の検査で陽性反応が出ました。事実が発覚した後、私たちは自宅隔離されています。体調は良好ですが、今後の予定はすべて延期せざるを得なくなりました。皆さんも自身の安全をご確認ください」とツイート。トランプ大統領の主治医も、2人の感染を確認した後に「大統領夫妻はこの時点では元気で、回復に向かう間はホワイトハウスの邸宅にとどまる計画だ」とコメントしています。
As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020
なお、2020年10月1日にはトランプ大統領の側近であるホープ・ヒックス氏が新型コロナウイルス感染検査で陽性と診断されており、同氏は9月29日に開催された大統領候補討論会に出席するためにオハイオ州へ移動していたトランプ大統領と共に、大統領専用機に同乗していました。ただし、トランプ大統領らの感染経路は明確になっていません。
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は新型コロナウイルスの感染者に接触した人に対して、約2週間の自主隔離を推奨しているため、トランプ大統領だけでなくホワイトハウスの政府高官の多くが自主隔離に迫られる可能性もあります。
なお、トランプ大統領は新型コロナウイルス対策として、抗マラリア薬のヒドロキシクロロキンを毎日服用していると発言していました。
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