新型コロナウイルス感染者の行動を「対テロリスト用のシステム」を利用して追跡するとイスラエルが発表



各国が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を防ぐためにさまざまな対策を打ち出しており、イスラエルでは2020年2月24日から日本や韓国に滞在した人の入国を禁止し、3月12日からは実質的な全ての外国人の入国禁止措置に踏み切っています。そんなイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、「携帯電話の通信データを傍受して新型コロナウイルス感染者の監視を行う」ことを発表しました。



他国からの入国禁止といった厳格な水際対策を打ち出しているイスラエルですが、記事作成時点で国内の感染者数は300人近くに上っており、感染は徐々に広まりつつあります。そこでネタニヤフ首相は14日、TV演説の中で「新型コロナウイルス感染者の行動を追跡するため、携帯電話の通信データを傍受して監視を行う」という対策を実施することを発表しました。





周囲の国々との緊張状態が続いているイスラエルでは、以前からパレスチナの過激派をはじめとするテロリストを追跡するために、携帯電話の通信データを傍受する技術を活用しているとのこと。今回の措置はこの技術を応用したものとなる見込みで、システムを運営するイスラエルの防諜組織・イスラエル総保安庁(シンベット)が、新型コロナウイルス感染者の通信データを提供することになります。



「携帯電話の通信データを使った追跡は、犯罪者でもない国民のプライバシーを侵害する」との指摘に対して、ネタニヤフ首相は「これは決して小さな対策ではありません。携帯電話の通信データを使った追跡は、病気の間に患者が誰と接触したのか、何が起こったのかを確認するものであり、プライバシーをある程度侵害するものです」と認めつつも、新型コロナウイルスの拡散を特定するための効果的な手法だと訴えました。



これまでイスラエル当局は、把握できた新型コロナウイルス感染者に対して聞き取り調査を実施して行動を追跡し、接触した数万人もの人々に対する検疫を命じる公的勧告を発しています。新たに携帯電話の通信データを活用することで、感染が発覚する前の正確な患者の動きを把握し、接触した可能性のある人々を特定する精度が向上するとのこと。





ネタニヤフ首相は、これまで対テロリスト用のシステムを使った追跡が民間人を対象とすることはなかったと認めつつ、新型コロナウイルスによって引き起こされる前例のない健康上の被害が、今回の措置を正当化すると主張。ほとんどの人にとって新型コロナウイルスは軽度または中程度の症状しか引き起こしませんが、感染者に基礎疾患があったり高齢者だったりする場合はリスクが高まるため、危険なウイルスであるとイスラエル当局は主張しています。



今回の措置は機密情報にアクセスする技術の使用に関する議論を巻き起こしており、イスラエルの左派野党であるメレツの党首を務めるニツァン・ホロヴィッツ氏は、技術や情報の使用を監督する「明確なルール」が必要だと主張。ネタニヤフ首相は15日に治安当局や保健当局とプライバシー問題について議論し、データを悪用から保護するために収集するデータの範囲を縮小し、情報の閲覧権限を持つ人を制限するといった変更を加えたとのこと。ネタニヤフ首相の事務所は、シンベットが新型コロナウイルス感染症の患者に対しての検疫命令執行に関与しないと発表しています。





イスラエルのネゲヴ・ベン=グリオン大学でサイバーセキュリティの研究を行うYuval Elovici氏は今回の措置について、匿名でデータを収集するなどの方法でプライバシーの懸念を最小限に抑えることが可能であり、健康上の利点も無視できないほど大きいと指摘。「プライバシーの問題があるのは間違いありません。しかし、テクノロジー社会でこのような技術を使って命を救うことは理にかなっています。私はこの措置を、個人的に強く支持しています」と述べました。



なお、危険な地域から戻ってきた人に対して14日間の自宅隔離を義務づけている台湾でも、イスラエルと同様に「自宅隔離中の行動を携帯電話の位置情報を使用して追跡する」という措置が採用されています。



