接触確認アプリを犯罪捜査に使えることがシンガポールで判明し懸念の声があがる

シンガポールでは新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)接触確認のためのアプリ TraceTogether と、専用のウェアラブルデバイスが 国民に無料で配布 されており、これらは人口のおよそ78%に普及しています。しかし、シンガポール当局は法執行機関がこれらのデータにアクセスして犯罪捜査に利用できることを確認しており、個人情報保護の観点から国民に懸念の声が広がっています。 Singapore police can access COVID-19 contact tracing data for criminal investigations | ZDNet https://www.zdnet.com/article/singapore-police-can-access-covid-19-contact-tracing-data-for-criminal-investigations/ TraceTogetherとウェアラブルデバイスについては当初からプライバシーに対する懸念があがっていました。しかし、TraceTogetherとウェアラブルデバイスはいずれもインターネット通信もGPSも使用せず、Bluetoothのみで他のデバイスと通信する仕組みであるため、追跡デバイスではないと何度も主張されてきました。また事前に登録した電話番号と識別番号はランダムなIDに暗号化されて保存され、シンガポールの外務大臣であるヴィヴィアン・バラクリシュナン氏は「デバイスを物理的に手渡すことでのみデータへのアクセスが可能で、陽性と診断されない限りはアクセスは行わない」と強調しています。

・関連記事

なぜ新型コロナの追跡はアプリではなくハードウェアで行うべきなのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの接触通知アプリはなぜ世界中で今ひとつ浸透しないのか? - GIGAZINE



シンガポールは世界で初めて身分証明に「顔認証技術」を公式採用している - GIGAZINE



ネット上であなたのプライバシーを守る簡単な6つの改善案 - GIGAZINE

2021年01月05日 13時10分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.