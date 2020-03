2020年3月16日のヘッドラインニュース

2020年6月5日(金)から開催されるアイスショー「 美少女戦士セーラームーン Prism On Ice 」のキービジュアルが公開されました。アイスショーではロシアのフィギュアスケート選手 エフゲニア・メドベージェワ さんが月野うさぎを演じます。キービジュアルの公開と共にローソンチケットにてチケットの一般先行予約が開始しています。 「美少女戦士セーラームーン Prism On Ice」 http://sailormoon-official.com/information/_prism_on_ice_1.php 美少女戦士セーラームーン Prism On Ice|ローチケ[ローソンチケット] スポーツチケット情報・販売・予約 https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=513785 キービジュアルの全体は以下のような感じ。セーラーマーキュリーを 宮原知子 さん、セーラーマーズを 長洲未来 さん、セーラージュピターを アリッサ・シズニー さん、セーラーヴィーナスを ベッキー・ベレスウィル さん、タキシード仮面を アンドリュー・ポジェ さんが演じます。

・1つ前のヘッドライン

2020年3月13日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

2020年03月16日 18時19分00秒 in ヘッドライン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.