2020年3月23日のヘッドラインニュース

「ウィルキンソンタンサン」シリーズに、2020年3月31日(火)から「ウィルキンソンタンサン ピールライム」が加わります。この品は、果実ごと絞った柑橘オイルを使用してライムフレーバーで仕上げてあります。希望小売価格は税別100円です。



◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

「次亜塩素酸『水』ミスト」ってなに - Togetter



人類は恒星間天体「オウムアムア」を太陽系外まで追いかけるべきなのか? 動きだした追跡計画の実現度|WIRED.jp



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

自殺した財務局職員の妻 首相らの再調査を行わない考えを批判 | NHKニュース



麻生氏、自死職員の手記読んでも「再調査考えていない」:朝日新聞デジタル



新型コロナ、小池都知事「首都の封鎖あり得る」 TBS NEWS



森喜朗氏、東京五輪の延期示唆 「計画通りやるほど愚かでない」 | 共同通信



政府、コロナ対策30兆円規模に 消費減税見送り公算、旅行代助成 | 共同通信



大阪メトロ車掌 業務中に「KGB」検索「ニュースで気になり…」 乗客が発見、処分検討 - 毎日新聞



東京五輪・パラ 延期含めた検討開始 4週間以内に結論 IOC | NHKニュース



「感染は罪ではない」 山梨県知事、患者出たコンビニで買い物 - 産経ニュース



クルーズ船支援、自衛隊感染ゼロ 最高レベルの防疫 | 共同通信



首相、防大卒業式で憲法改正で自衛隊明記に意欲 - 産経ニュース



4万3千人以上を統計に含めず 中国、無症状者除外と報道 - 産経ニュース



20人治療の医師「軽症でも急激に悪化 手探りで治療」 大阪市 | NHKニュース



クロアチアで地震 感染拡大で距離保ちながらの避難呼びかけ | NHKニュース



新型コロナで失業急増、ニューヨーク市民の40%翌月の家賃払えず | mashup NY



メルケル首相、会見後に自宅隔離 陽性の医師と接触 [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



首相、東京五輪の延期容認 「中止は選択肢にない」 - 東京オリンピック:朝日新聞デジタル



東京都 主催イベントの中止や延期 来月12日まで延長で調整 | NHKニュース



東京五輪の延期含め検討 IOC発表、4週間以内に結論 (写真=ロイター) :日本経済新聞



トヨタ、高岡工場で新型コロナ二次感染 第1ライン3日間停止 - ロイター



フランス外出制限 罰則強化し最大17万円余 感染拡大防止で | NHKニュース



安倍首相「オリンピック、完全な形困難なら延期判断も」参院予算委で - 毎日新聞



安倍首相、東京五輪延期を容認 「完全実施困難なら」:時事ドットコム



「1週間に1枚」マスク不足深刻 京都の病院、他の感染症リスク懸念|社会|地域のニュース|京都新聞



小池知事「さまざまなシナリオ検討」五輪延期含めた検討に理解 | NHKニュース



飛行機代、宿泊費の「自腹」が負担に? 新型コロナ、強制力ない空港待機 沖縄に再び緊張感 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス



政府、内閣官房に新型コロナ対策室設置へ 「緊急事態宣言」に備え - 毎日新聞



トイレットペーパー「1週間程度で品薄感解消」日本製紙連会長 | NHKニュース



「あいちトリエンナーレ」補助金 交付方針固める 文化庁 | NHKニュース



ニューヨーク市長、「医療品が10日以内に枯渇」 新型ウイルスの死者増加を警告 - BBCニュース



自殺職員妻が抗議 「森友」決裁文書問題:時事ドットコム



ソフトバンクグループ 最大4兆5000億円分の資産売却へ | NHKニュース



アジアの巨大スラムを襲う新型コロナの脅威 写真8枚 国際ニュース:AFPBB News



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

イタリアでのCOVID-19感染者拡大について、個人的な経験で思いあたる要因のあれこれ : ヤマザキマリ・Sequere naturam:Mari Yamazaki's Blog



24年暮らしてきたイタリアが、大変なことになっている。



続・コロナウィルス1



新型コロナのオーバーシュート(感染者の爆発的増加)を起こさないために我々にできることは?(忽那賢志) - 個人 - Yahoo!ニュース



コロナ“外出禁止令”直前も「ハグとキス」……感染者1万人超フランスの「咳エチケット」事情 | 文春オンライン







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

COVID-19流行期における一連の戦略の経過報告



コインハイブ事件について控訴審のご報告と意見書募集のお願い|モロ|note



予想通りに不合理なワニの炎上 - 本しゃぶり



会社でテレワークを導入したが、社員たちから『誰とも話せなくてストレスが溜まる』という苦情があまりにも多く2週間でテレワーク解除になってしまった話 - Togetter



「娘は100日生きられませんでした」電通過労死事件の遺族が語る - Togetter



ポルノや斬首画像をタグ付けし続け、月給2万円…「AI」機械学習の闇 | アマゾンやマイクロソフトから受注するインド企業に潜入取材 | クーリエ・ジャポン



元イケハヤ書生キック氏の有料noteに1,980円の価値があるか調べてみた - HaraDesugi Diary







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)





アニメ『Fate/Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-』制作決定告知PV





「ひぐらしのなく頃に」PV第1弾





アニメ『BURN THE WITCH』ティザーPV





「86 -エイティシックス-」2020年TVアニメ化決定





「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章PV





TVアニメ「ド級編隊エグゼロス」第1弾PV





TVアニメ『バック・アロウ』PV第1弾





【第2期】「魔法科高校の劣等生 来訪者編」第1弾PV(2020年7月放送開始)





TVアニメ『転生したらスライムだった件 第2期』PV第1弾





TVアニメ『転生したらスライムだった件 転スラ日記』PV第1弾





TVアニメ『モンスター娘のお医者さん』PV第1弾





TVアニメ「グレイプニル」第二弾PV





『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』幕間映像 2020年4月24日(金)公開





「天晴爛漫!」PV第3弾!





『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』本予告





TVアニメ第3期『ご注文はうさぎですか? BLOOM』ティザーPV





TVアニメ『波よ聞いてくれ』第2弾PV〜ミナレコメンタリー版〜





TVアニメ『彼女、お借りします』桜沢墨キャラクターPV|2020年7月放送開始





『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ』ティザーPV





『食戟のソーマ 豪ノ皿』番宣CM





OVA「俺を好きなのはお前だけかよ~俺たちのゲームセット~」新映像





TVアニメ第2期「はたらく細胞!!」2021年1月放送開始! / 第1弾PV





【特報】『特別上映版「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は“腸”大騒ぎ!』2020年9月5日劇場上映開始





ufotable描き下ろし「Fate/Grand Order」概念礼装イラスト紹介動画【劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」第三章】





劇場版 「Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」前編 Wandering; Agateram 第2弾特報





TVアニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」本PV





TVアニメ「かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳~」本PV / 4月11日(土)放送開始!





TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい!」PV第1弾





TVアニメ「社長、バトルの時間です!」番宣CM





2.29公開 劇場版「SHIROBAKO」本編冒頭映像 特別公開中!





漫画家「夫が骨肉腫になった時の事を描いた時、長い付き合いの友人から『なんでもお金にするのね』と言われた。そんなモチベで描いたと思ってるのか?描けると思ってるのか?」 - Togetter



きくちゆうき先生、ツイッター上で『100日後に死ぬワニ』について長文ツイート。投稿途中に漫画以外のツイートをやめた理由も説明 - Togetter



『100日後に死ぬワニ』は前時代的なプロモーションによって台無しにされ、今もなお石を投げつけられている。|ゲームキャスト|note





