世界で最も過小評価されている文化財「トイレットペーパー」の歴史とは？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、多くの国々で生活必需品や衣料品、食料品の買い占めが発生しており、日本をはじめとするいくつかの国々ではトイレットペーパーの品切れが相次ぎました。非常時において急に注目を集め、「世界で最も過小評価されている文化財」とまでいわれるトイレットペーパーの歴史について、ジャーナリストの Stefan Dege 氏が解説しています。 Toilet paper as a symbol of the coronavirus crisis | Lifestyle | DW | 20.03.2020 https://www.dw.com/en/toilet-paper-as-a-symbol-of-the-coronavirus-crisis/a-52861204 「新しい感染症の流行はさまざまな問題を引き起こすだろう」という予想は多くの人がしていたはずですが、新型コロナウイルス感染症の流行によって「トイレットペーパーがスーパーの棚からなくなる」ことを予想していた人はそれほど多くありません。しかし、実際には多くの国々でトイレットペーパーが買い占められており、スーパーの棚からはトイレットペーパーが消えたり、カート一杯にトイレットペーパーを積み込む買い物客が現れたりしています。 新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE

・関連記事

トイレットペーパーの買い占めに「お尻を拭けるページ」で対抗する新聞が登場 - GIGAZINE



なぜ人々は山のようにトイレットペーパーを買い占めてしまうのか? - GIGAZINE



有事に買い占めに走るのは実は「合理的な選択」だという主張 - GIGAZINE



新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策はとにかく「手洗い」に尽きるとWHOが様々な噂をメッタ斬り - GIGAZINE



45分で新型コロナウイルス感染症を診断できる検査キットがアメリカで承認される - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染拡大でSteamの同時接続者数が連日記録更新 - GIGAZINE



世界一プレイヤーが多いMMORPGで流行した「死の伝染病」からパンデミックに対処するヒントを得られる可能性 - GIGAZINE



2020年03月23日 15時10分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.