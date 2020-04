2020年4月9日のヘッドラインニュース

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」とコラボしたユニクロのグラフィックTシャツ「エヴァンゲリオンUT」が2020年4月17日(金)に発売されます。全8種類の柄はUTのための描き下ろし。ユニクロオンラインストアで4月10日(金)~23日(木)に出荷される注文分については、エヴァフォントでラッピングされたオリジナルボックスの梱包で配送されます。



世界中が待ちわびた『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開記念 「エヴァンゲリオンUT」 4月17日(金)発売 描き下ろしや初出しのイラストを含む、UTだけの貴重なコレクション - UNIQLO ユニクロ

https://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2020/04/20040911_20ssutev.html



Microsoftが「ハードウェアの安全な取り外し」を行わなくてもUSBを取り外してOKと認める - GIGAZINE



ある日突然無断で他人の建物をショベルカーで破壊する企業は「反社会的勢力」ではないのか? - GIGAZINE



政府のサイトに統一感を持たせるためにアメリカ政府が開発したツール「USWDS」とは? - GIGAZINE



エジプトの砂漠で増えまくる謎のミステリーサークルの正体とは? - GIGAZINE



人並み外れた戦略を生み出すための「二次的思考」とは? - GIGAZINE



豆腐に発酵技術を取り入れてチーズのような食感を生み出した奇跡の豆腐「BEYOND TOFU(ビヨンドとうふ)」を食べてみた - GIGAZINE



インドの国民総背番号制度「アドハー」は13億人の国民全ての指紋・虹彩・顔の認証を登録するシステムを導入している - GIGAZINE



「生き物は小さくなるほど体における脳の割合が大きくなる」というハラーの法則 - GIGAZINE



オンライン授業に初めて関わる教員のための教授法(ティップス) | 名古屋大学教養教育院



【速報 JUST IN 】東京都 180人以上感染確認 1日で最多 新型コロナウイルス #nhk_news https://t.co/8A8q90TAH1



布マスク全世帯配布 来週から郵送開始 都市部優先で | NHKニュース



波紋呼ぶ「軽症者に日本財団9000床提供」 つくば市「寝耳に水」「住民の合意は…」 - 毎日新聞



PCR検査拡充へ 「ドライブスルー方式」も検討 新型コロナ | NHKニュース



世界的なコンドーム不足の恐れ、新型コロナで生産減 写真2枚 国際ニュース:AFPBB News



肥満、新型コロナ重症化のリスク要因 米国は脆弱=仏専門家 - ロイター



英首相、容体は安定 近く公務復帰も - ロイター



御殿場市、休業飲食店に補償 「3密」対象、上限100万円|静岡新聞アットエス



新型コロナの不安につけ込み子どもを狙う犯罪相次ぐ 警視庁 | NHKニュース



新型コロナで業績悪化 タクシー会社が約600人解雇へ 東京 | NHKニュース



WHO ヨーロッパ 男性が女性より致死率高い 新型コロナ | NHKニュース



新型コロナ 感染拡大で世界貿易30%超の減少も WTOが予測 | NHKニュース



愛知県 大村知事 あす県として「緊急事態宣言」へ 新型コロナ | NHKニュース



「ウイルスを政治化しないで」WHO テドロス事務局長が反論 | NHKニュース



ひよこの「パニック買い」急増 コロナ拡大の米、社会不安背景か | 共同通信



北朝鮮「1人の感染者もいない」WHOに報告 新型コロナ | NHKニュース



小池氏「時間ない」国は「経済死ぬ」 休業、埋まらぬ溝 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



東京のタクシー会社、全乗務員600人解雇へ 自粛影響 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



黒岩神奈川知事、都の方針「理解できない」 新型コロナ対策で:時事ドットコム



コロナ禍はいつ収まるのか 京大・山中氏が出した答え :日本経済新聞



休業要請2週間程度の見送りを打診 | 共同通信



新型コロナ、黒人の感染割合突出 医療水準の低さ背景―米:時事ドットコム



「さすがメルケル首相」新型コロナ対応で人気復活 世論調査満足度も64% - 毎日新聞



休業要請2週間見送り打診 西村担当相、7都府県に | 共同通信



コロナの「政治化」やめよとWHOトップ 米大統領、即座に反発:時事ドットコム



航空会社の客室乗務員が防護服の縫製支援 新型コロナ対策:時事ドットコム



雇用つなぐ助成金「もらう前に資金底つく」 居酒屋悲鳴:朝日新聞デジタル



米大統領選 サンダース氏撤退 トランプ氏とバイデン氏の対決に | NHKニュース



SNSデマ発信で飲食店が休業|NHK 茨城県のニュース



鹿児島市の「ラ・サール学園」 生徒1人が感染と公表 | NHKニュース



愛媛 高校生ら2人感染確認 県立学校の部活停止に 新型コロナ | NHKニュース



緊急事態宣言 営業続けるスーパー 人手不足が課題に | NHKニュース



ビックカメラ最終利益90%近く減少へ 8月期予想 外国人客激減 | NHKニュース







河井参院議員陣営選挙違反事件 複数の県議事務所捜索 広島地検 | NHKニュース



新型コロナ感染の毎日放送取締役が死亡 | 共同通信



緊急事態宣言 休業や時間短縮で都と国に隔たり 都独自の要請も | NHKニュース





花王 新型コロナ拡大で不足の消毒液を20倍以上に増産へ | NHKニュース



日銀 全地域の景気判断引き下げ リーマンショック以来11年ぶり | NHKニュース



東京新聞:<ルポ「緊急事態」>4000人、どこへ行けば ネットカフェ休業相次ぐ:社会(TOKYO Web)



岐阜のクラスター、入居ビルのエレベーター利用者も感染か : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン



東京都 新たに181人感染確認 1日で最多 新型コロナウイルス | NHKニュース



日本がIMF大災害抑制基金への拠出表明へ、低所得国支援=財務省幹部 - ロイター



台湾、WHO事務局長が訴える人種差別的中傷は「言いがかり」 - ロイター



“人との接触7〜8割削減” 二階氏「できるわけない」 TBS NEWS



埼玉県で軽症者約100人が入院できず自宅療養 TBS NEWS



軽症者向け施設に2万室超の応募 大阪府が募集、3000室確保へ | 共同通信



新型コロナ感染の毎日放送取締役が死亡 | 共同通信



白マスクだけの全裸男を女子高生が目撃 鹿児島市の空き地付近 県警が注意喚起|【西日本新聞ニュース】



緊急事態宣言下でも献血は必要です|トピックス|血液事業|活動内容・実績を知る|日本赤十字社



今回のコロナウイルスで「初の中止」とかいうけど「聖徳太子以来」とか「織田信長」とかぶっ飛んでるニュースがある「生活の延長線上に歴史がある」 - Togetter



スーパーデブモッツァレラ - パル



【今日4月9日も】小倉智昭、#とくダネ にテレワークで出演。合成技術すごいと話題に。違和感ない。テレワークでエヴァンゲリオンのワンシーンが注目される - Togetter







緊急事態宣言で都内主要駅の通勤ラッシュはどうなった? モバイル空間統計で分析 - ケータイ Watch



はてな匿名ダイアリーをやってみて







プライベートメソッドのテストは書かないもの? - t-wadaのブログ



git checkout の代替としてリリースされた git switch と git restore - kakakakakku blog



一部ソーシャルメディアでの発信及び事実無根の記載に対する今後の法的対応等について | ランサーズ株式会社



4/7 ランサーズ騒動の真実 - UCHIMALL’s blog



社員悲鳴 ヨドバシカメラ時短せず マスク着用も禁止指示か コロナ感染の情報も - Togetter





TVアニメ『BNA ビー・エヌ・エー』ノンクレジットオープニング映像 / 『Ready to』影森みちる(CV:諸星すみれ)





TVアニメ『BNA ビー・エヌ・エー』ノンクレジットエンディング映像 / 『NIGHT RUNNING』Shin Sakiura feat. AAAMYYY







「明日、会えるのを楽しみにしてるね!」

Tifa:”I'm looking forward to seeing you tomorrow!”#FF7R #FF7リメイク #ティファ pic.twitter.com/J6oRHo2TnP