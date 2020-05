あつまれどうぶつの森で「初めて週末にカブを買わなかった」とカブ取引から解放された喜びをゲームメディアが語る

「あつまれ どうぶつの森」は現実世界ではなかなか難しい「気ままなスローライフ」を、ゲームの中で手軽に楽しめるという作品です。しかし、実際にプレイしてみると島の開発にたぬきちから多額の資金を要求されたり、「アレがほしい!コレもほしい!」と物欲にまみれた本性が開花してしまったりと、とにもかくにもお金(ベル)が必要なゲームとなっています。



Animal Crossing: New Horizons’ turnip culture has become too stressful - Polygon

https://www.polygon.com/2020/5/26/21270653/animal-crossing-new-horizons-turnips-daisy-mae-acnh-nintendo-switch-stress-prices



新型コロナウイルスのパンデミックが世界中にまん延したタイミングで発売された「あつまれ どうぶつの森」は、1カ月で世界一売れたゲームになるほど爆発的な販売本数を記録しており、不要不急の外出を控えることが求められる中で世界中の人々の癒しとなりました。



しかし、実際にプレイしてみると質素なテント生活から抜け出すためにはたぬきちにローンを組んでもらう必要があり、無一文の状態から一気に多額の借金を背負う羽目になってしまいます。このローンを払い終わったかと思えば、新たなローンを組めば家をどんどん大きくしていくことが可能とそそのかされ、気づけば常にたぬきちへのローン返済に四苦八苦しているというプレイヤーも多いはず。





また、あつまれ どうぶつの森では10匹のどうぶつと一緒に島生活を送ることができるのですが、一緒に暮らす住民を厳選するために多額の「ベル」やゲーム内アイテムの「マイル旅行券」、さらにはリアルマネーを支払って住民を闇取引する人も多くいます。



「あつまれ どうぶつの森」の住民を金銭で売買する闇市場に対抗すべくハッカーが人気住民を無償で配布 - GIGAZINE





慢性的なベル不足を解消するための手っ取り早い方法はカブ取引ですが、島のカブ価は一定の法則により変動するものの、必ず高値になるというわけではありません。そのため、カブ取引で利益をあげるには、カブ価が高値の他人の島へカブを売りに行く必要があります。なんとハリウッド俳優のイライジャ・ウッドも一般プレイヤーの島にカブを売りにやってきたことがあります。



あのイライジャ・ウッドが「あつまれ どうぶつの森」プレイヤーの島へカブを売りにやってくる、礼儀正し過ぎると話題に - GIGAZINE





しかし、島に受け入れたプレイヤーのマナーが悪い場合、島を荒らされてしまうケースがあるため、すべてのプレイヤーが無償で島を解放してくれているわけではありません。このようにカブの取引は何かと面倒なため、他人の島での売買などは行わず、自分の島の中でだけ取引を行っているというプレイヤーも多いはず。しかし、そうなると多額のベルを集めるにはかなりの時間が必要となります。



海外ゲームメディア・Polygonのライターであるパトリシア・ヘルナンデスさんも、カブの取引でベルを稼いできたそうですが、「より熱心なプレイヤーのATMには信じられないほどのベルが貯金されていることを見てきましたが、私はそれほど多くのベルを持っていません。それでも十分なベルを持っていると思います。この『十分』というのは、1、2匹のお気に入りの住民に対して時々たぬき商店で高価なアイテムを購入し、プレゼントするのに十分ということです。また、私は日々のプレイで稼いだベルで家のローンを完済したので、あとはもう多額のベルを必要とすることはありません」と語り、家のローンさえ完済してしまえば多額のベルが必要になる場面は多くないと指摘しています。





ヘルナンデスさんはあつまれ どうぶつの森のカブについて、「最悪の場合、あつまれ どうぶつの森のカブ取引は最もストレスの多いものとなります」と指摘。カブ価は一定の法則で変動するため、インターネット上で公開されているカブ価予測ツールなどを使うことで、価格を予測することが可能。そのために、毎日カブ価をチェックし、高値が出ることを願う必要があります。カブ価が跳ね上がらない場合は、友人やインターネット上のプレイヤーの中からカブ価が高値となっている島を探し、カブを売りに行く必要があります。



また、TwitterなどのSNS上では1カブが500ベル以上という高値で販売できる島も多く存在するため、一度他人の島でカブを売ったなら、より高値で売ることを求めて毎週カブが高値の島を検索して……といった事態に陥る人も少なくありません。そのため、カブが高値で取引できる島には多くのユーザーが殺到します。その影響で、島に入るのも、入ってからカブを売るのもひと苦労といった状況になることもしばしばで、カブの売買はかなりのストレスを生み出します。



ヘルナンデスさんは「あつまれ どうぶつの森の2カ月目は、『カブの取引はとにかくストレスがたまる』というもの。でも、とにかくこれをやるしかない」とツイートしています。



me on my second month going “buying turnips is so stressful” and then doing it anyway pic.twitter.com/uutrHL9KpM