新年早々Apple Watchが心拍数の異常を検知して男性の命を救う

装着しているだけでいつでもどこでも手軽に心拍数の測定ができるため、2015年4月の発売以降、心臓病などにつながる 心拍数の異常を即座に検知 したり、 転倒検出機能 で命の危機に瀕した装着者のもとにいち早く助けを送ったりすることで、怪我人や命の危機にある人々を救ってきたApple Watch。2020年に入って早々、またもや装着者の命の危機を救う事例があったことが報じられています。 Apple Watch saves Brazilian man after heart alerts lead to life-threatening tachycardia diagnosis - 9to5Mac https://ww.9to5mac.com/2020/01/09/apple-watch-tachycardia-jorge-freire-jr/ Apple Watchに命を救われたのは、ブラジル人男性のホルヘ・フレイレ・ジュニアさん。フレイレさんによると、着用していたApple Watch Series 5が「あなたの心拍は10分以上140 BPM を超えています」という警告メッセージを表示したことが、ことの始まりだったそうです。異常に気づいたフレイレさんが再び心拍数を計測してみたところ、その数値は170BPMと非常に高いものであったため、いったん家に帰り安静にして心拍数が正常に戻るか確認したそうです。

・関連記事

Apple Watchの転倒検出機能により命の危機を救われる事例が再び報告される - GIGAZINE



Apple Watchの心電図機能が再び人命救助、リリースから1週間でイギリス人ユーザーの命を救う - GIGAZINE



またもやApple Watchに命を救われる事例が登場、ECGアプリがヨーロッパでリリースされてわずか1週間で - GIGAZINE



Apple Watchがまたも人命を救う、転倒検出機能が気を失って顔面流血のおじいさんの早期発見に貢献 - GIGAZINE



リリースされたばかりのApple Watchの心電図機能でさっそく命を救われる事例が報告される - GIGAZINE



Apple Watchの心拍数検知機能で命を救われる人が続々 - GIGAZINE



またしてもApple Watchに命を救われる人が現れる、今度は18歳の女性で心拍数の急上昇を検知 - GIGAZINE



Apple Watchのおかげで命を救われた男性、そしてわかり始めたApple Watchの真の魅力とは - GIGAZINE



「Apple Watch」がひっそりと忍び寄る命の危険から老人を救う - GIGAZINE



2020年01月10日 10時21分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.