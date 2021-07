Apple Watchが「心臓発作に気づかず過ごしていた女性」の命の危機を救う

数々のユーザーを命の危機から救ってきたApple Watch が、新たに「心臓発作に気づかず過ごしていた女性」の命の危機を救ったと報じられています。 Norton Shores woman credits Apple Watch for detecting heart condition | wzzm13.com https://www.wzzm13.com/article/news/health/norton-shores-woman-credits-apple-watch-for-detecting-heart-condition/69-6b2db4b5-2d3f-47f0-a069-2d0961bbec4b Apple Watch credited with saving woman’s life after unnoticed ‘widow maker heart attack’ - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/07/05/apple-watch-widow-maker-heart-attack/ アメリカ・ミシガン州マスキーゴン郡にあるノートン・ショアーズという都市に暮らすダイアン・フェンストラさんは、2021年4月22日にたった数メートル歩いただけで心拍数が169 bpm まで急上昇し、Apple Watchから通知を受け取るという事態に遭遇します。病院に連絡を入れたフェンストラさんは、緊急医療機関で心電図を使った検査を受けます。その結果、フェンストラさんは心臓発作を起こしていたものの、そのことに気づいていなかったことが明らかになります。 心臓発作に気づかずに過ごしていたフェンストラさんは、「男性と女性の心臓発作の症状は少し異なります。私の場合、左手に痛みがあり、左足が少し腫れていて、消化不良もありましたが、これは年を重ねるごとに起きる酸欠のせいだと考えていました。一番大きかったのは肩の痛みで、掃除機をかけて筋肉がおかしくなったのかと思いました」と、当時の症状を振り返っています。

・関連記事

Apple Watchはさまざまな方法でユーザーを命の危機から救っている - GIGAZINE



人気YouTuberがApple Watchにより命の危機から救われる - GIGAZINE



新年早々Apple Watchが心拍数の異常を検知して男性の命を救う - GIGAZINE



世界中で命を救いまくるApple Watchの新モデルとなる「Apple Watch Series 5」が登場 - GIGAZINE



Apple Watchの心電図機能が再び人命救助、リリースから1週間でイギリス人ユーザーの命を救う - GIGAZINE

2021年07月06日 10時14分00秒 in Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.