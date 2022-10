植物が緑色なのは光合成を最大効率で行うためではなくエネルギーの入出力を安定させるため

太陽が放射するエネルギーの多くは、波長でいうと緑色の部分に相当します。植物が緑色に見えるのは、赤や青の波長の光をほとんど吸収する一方、緑色の光は約90%しか吸収せずに残りを反射しているためなので、エネルギーのことを考えると「すべて吸収した方が効率が良くなるのでは?」と思ってしまうところ。しかし、実際には、植物は光合成を最大効率で行おうとは思っておらず、むしろエネルギーの入出力を安定させるためにもこのほうがよいのだそうです。 Why Are Plants Green – World Sensorium / Conservancy https://worldsensorium.com/why-are-plants-green/ Quieting a noisy antenna reproduces photosynthetic light-harvesting spectra | Science https://doi.org/10.1126/science.aba6630 生物学者らは、植物が赤や青の光をほぼ吸収するのに緑の光は約90%しか吸収しないことについて、「植物が無害なまま利用するためには、緑の波長の光は強いのではないか」という見解を示してきましたが、その具体的な理由は明らかになっていませんでした。

2022年10月06日 08時20分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logc_nt

