2025年12月8日のヘッドラインニュース
コンビニエンスストアのファミリーマートに、ファミチキの新フレーバー「ファミチキ 黒トリュフ味」が数量限定で登場します。ファミチキのジューシーな肉汁にイタリア産の黒トリュフパウダーの香りが絶妙にマッチし、リッチで特別な味わいのファミチキに仕上がっているとのこと。2025年12月9日(火)から全国のファミリーマートで購入可能で、価格は税込258円です。
いよいよクリスマス目前！リッチな数量限定フレーバー 「ファミチキ 黒トリュフ味」を12月9日（火）発売！ 骨付きチキン2種類も12月17日（水）から発売 ～対象のチキン2個で30円引きのおトクなセールも実施～｜ニュースリリース｜ファミリーマート
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20251208_01.html
また、12月17日(水)からは骨付きタイプのクリスマス限定チキンである「ファミマプレミアムチキン」(税込360円)と、「直火焼ローストチキンレッグ」(税込498円)も数量限定で登場する予定です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
世界で初めて「ワープ・バブル」生成に偶然成功 - GIGAZINE
「ガイルくん」で知られる人気YouTuberモデルのJoy-Conの販売を任天堂が差止め、ファンからは猛反発 - GIGAZINE
AmazonのAlexaに「ありがとう」と言うと働き過ぎの配達ドライバーに5ドルのチップが支払われる - GIGAZINE
カナダで逮捕されたHuawei副会長が30年以上の禁固刑に直面していると判明 - GIGAZINE
リリースされたばかりのApple Watchの心電図機能でさっそく命を救われる事例が報告される - GIGAZINE
800万回超も再生された「百獣の王ライオンがハイエナに囲まれ絶体絶命の瞬間」を捉えたムービー - GIGAZINE
北朝鮮が子どもの名前を「爆弾」「銃」「衛星」などを意味する愛国的なものに変更するよう命じる - GIGAZINE
PlayStation 5を購入したはずがコンクリートブロックが届いてしまう事例が発生 - GIGAZINE
「スター・ウォーズ／最後のジェダイ」に向けてマーク・ハミルが考えたルークの過去はあまりに重たかった - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
浪費者庁からのお知らせです。— こはだ (@kohadar) 2025年12月7日
年末の第九選びを間違える方が急増しています。
誰の作曲した第九かを十分確認した上でチケットを購入いただきますようお願い申し上げます。 pic.twitter.com/WtK6mMAWXf
子供の名前 *: .｡. o ✳︎☆— ぶぁいぶぁい (@m1goJgUnRM1319) 2025年12月8日
︎
︎
名前ゎめっちゃ悩みよったけど、、、
︎
︎
祟殺 鱟翁 (たたりごろし かぶとがにおきな)
に決めました。
︎
︎
たくさん祟って、
たくさん殺して、
︎
︎
鱟とヵよく殺す
女「夫を痛めつけてほしいの」— トダ (@_t0da_) 2025年12月7日
殺し屋「…」
女「殺しじゃなきゃやらない？いくらでも払うわ」
殺し屋「…そういう問題では」
女「ああ！夫の特徴言ってないわね！娘の誕生日も仕事ですっぽかし泣かせた挙句、埋め合わせの日も忘れて仕事してる、私の目の前に座るクソ男よ」
殺し屋「…ごめんなさい」
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
【速報】研究開発税制を縮小へ|47NEWS（よんななニュース）
ガのさなぎがヘビの声まね？ 空気噴出音で捕食者威嚇か 神戸大と福島大のチーム発表 - 産経ニュース
「研究へ長期の支援が必要」北川進さん、ノーベル賞授賞式前に公式記者会見 - 産経ニュース
授業料値上げ相次ぐ国立大 背景に経営環境の厳しさ、85校中10校が「標準額」上回る - 産経ニュース
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】政府、国家情報局の来年7月設置を検討|47NEWS（よんななニュース）
参政党代表として７４０万票を得た政治家・神谷宗幣は、これからどこに向かうのか 維新、自民との数奇な縁と、歩みから見えてきたある政治塾の人脈 | NEWSjp
鈴木農相、地元JAから借入金 おこめ券巡り利益誘導との批判も | 毎日新聞
冷凍庫に２０年間長女の遺体、死体遺棄罪に問われた女…一度も開けず毎日お供え「娘にすまないと思っていた」 : 読売新聞
米安保戦略「台湾占領阻止へ能力強化」 日本に防衛費増要求 - 日本経済新聞
70歳以上の外来「通い放題」を厳格化 厚労省専門委、限度額上げ提起へ - 日本経済新聞
「カワアンケン」死を覚悟した20時間 闇バイトに襲われた女性証言 [「闇バイト」犯罪]：朝日新聞
高市政権の行方,読む政治：「連立離脱しても知らんで」 維新、自民に定数削減法案巡り通告 | 毎日新聞
アングル：日銀利上げ容認へ傾いた政権、背景に高市首相の「変化」 | ロイター
【速報】10月の消費支出3.0％減|47NEWS（よんななニュース）
山上 徹也 被告「安倍氏が相手なら理解を得られる」と精神鑑定で発言…担当医が証言 : 読売新聞
コラム：円安が抱える時限爆弾、突然のキャリートレード逆流リスク | ロイター
広島県、公益通報者だけ違法認定 正義感踏みにじる行為に疑問 虚偽公文書問題 | 中国新聞デジタル
中国が東アジア海域に艦船100隻以上展開 ロイター報道、日本威圧か - 日本経済新聞
首都圏一連の強盗事件の指示役か 千葉 市川の強盗傷害疑い 4人逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、千葉県、神奈川県
天安門事件、軍事法廷の映像流出か 武力弾圧拒否の元軍長 - 日本経済新聞
六四“抗命军长”徐勤先庭审视频首次公开：一个时代的良心见证｜历史影像19900317 - YouTube
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
東海道新幹線でさえ、車内で飲食が手に入らないのは流石に世界の高速鉄道の中でもサービス面においては最底辺だとは思う - Togetter
「戸籍上、死んだことになってるんですけど、どうすればいいですか？」年末調整での過去一のパワーワードでこれを超えるものが今のところない - Togetter
苛烈だった嫌韓論が2020年代に入り急激に縮小していると感じるが理由は何か？→ブルアカ、ファッションなど文化的、政治的な理由が挙げられる - Togetter
農園が障害者を雇い、企業がその障害者に金銭を支払うことにより障害者を雇っていることにするシステム、今までグレーだったがようやく問題という流れになってきた - Togetter
正直に言う。— ビールガブ男@大田区食べ歩き👨 (@blind_gurume) 2025年12月5日
お弁当って “ご飯が進むように” おかずが作られてるんだから、そもそもご飯を食べない人に良さが分かるわけないでしょうが。 https://t.co/n7eY637Ndy
私、オーストラリアと日本のハーフなんですけど、— 野口ショーン (@SeptillionGames) 2025年12月6日
物心ついた頃からずーっと「ハーフだ！」って言われてきまして、
いやそりゃ親が違う国なんだからハーフでしょ…と思いながら、
そのたびにしっかり有効活用させていただいてます。
怒られそうになった時の必殺技は… https://t.co/Fv8UBVY8ZR
フルリモート廃止SEの限界低コストカプセルホテル二拠点生活 (付録：おすすめの都内安宿) - メモ帳DPA
インフラ系のSE的なことをやっている。現地で機器を直接触る必要がある場合や、対面での打合せをする場合を除くと、リモートでも普通に成立する業務内容だったので、コロナを機に基本フルリモートになった。
...と思いきやそれから数年後、方針変更により一定割合以上の出社が結局義務化された。
リモートを前提に都心を離れていたこともあり、通勤時間の負担が大きくなってきたので、近場の良い物件もしくは転職先を見つけるまでのつなぎとして、
「毎週遠征して安宿に数泊しながら複数日出社した後帰宅する」という生活パターンを試してみたら、意外とアリだなこれという感じに収まってしまい、そのまま今でも継続している。
「エーッ、こんな事情があったのかい⁉」正体不明のグラビアアイドルが数ヶ月後にAV女優へ転身、その背景にもAV新法の存在があった - Togetter
スタバの店員さんに「コーヒーで、ミルクがいっぱいだけど甘くないやつ下さい」と言った結果「ナイス対応」 - Togetter
母と風呂に入った子供の無邪気な報告をきっかけに既婚者アプリで複数人と関係を持っていることが発覚…子供の報告から浮気バレすることは意外と多い - Togetter
「先に席をお取りください」の店は頼むから席をキープする手段ぐらい用意しといてほしい— 服部グラフィクス (@hattori2000) 2025年12月7日
公式アカウントで発信すべきか迷いましたが、、— 創志学園高等学校マーチングバンド部 (@SOSHI_marching) 2025年12月7日
やられた人が発信すべきかと。
指揮者が挨拶して振り返り、指揮を始めて1音目に集中する。時間制限にも追われながら、演奏前の静寂の0から1になる集中力MAXの時に、客席から大きい声でいらんこと言わんといてほしい。
@ホロライブプロダクションさん— RyuSA🌲 (@ryusa_eng) 2025年12月7日
ホロライブショップで入力できる住所が短すぎて我が家の住所が入力できません
配達員さんが毎回ぼくに電話して住所確認してますので、いい加減にトータル32文字の制約を外してください pic.twitter.com/3iMvieiAHl
昨日のブーニンのリサイタルに関して一言。最近、各所で話題の聴衆のマナーについてである。昨日の会場では、演奏中の鈴の音や諸々の雑音などもかなり酷かったが、何よりビックリさせられたのは演奏終了後、間髪を入れずに発せられた「蛮声」である。プログラム最後のメンデルスゾーンの音が鳴り終わる…— 宇野秀和 (@elderly_claota) 2025年12月7日
新型プレリュードのGoogleナビ、Googleにログインしないと地図も表示されない謎仕様だったが、ログインした後も地図表示がショボい、音声コントロールが出来ない、文字入力でも検索が出来ないなど、どうしたもんかと思っていたら、なんとWi-Fi接続しないとナビが使えないことが判明。… pic.twitter.com/ISjKrxGmqU— ドラヨス@ワンソクTube クルマ買う系YouTuber (@phoshiaki) 2025年12月7日
今日夫に息子預けて私外出中なんだけど、ぴよログ見たらワロタ💩ｗｗｗ私も共犯なのか…😂家帰ったら取り調べかな😂😂 pic.twitter.com/vtDYRNOoHc— あん☺︎⁵ᵐ🦕 (@ankgym7) 2025年12月8日
警視庁のホームページでリバーシができるんだけどなんでhttps://t.co/pwO7jlcz7a— ロリータパヤオ (@LolitaPayao) 2025年12月7日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Xからゲームまとめサイトのリンク踏んだら上中下全部広告で記事が何も読めない上に勝手にズコバコ動いててワロタ やめちまえよ pic.twitter.com/UkxQqa5gmu— 赤祖父 (@akasofa) 2025年12月4日
X認証バッジ「信頼性低い投稿を優先」EUが巨額制裁、新施行法で初：朝日新聞
Kubernetes食わず嫌いしてませんか？ - NRIネットコムBlog
中国の検閲・監視社会、AI導入で統制強化に拍車 報告書 - CNN.co.jp
【速報】AI開発に向け個人情報活用の規制緩和へ|47NEWS（よんななニュース）
【分析】メタバースは終わった――米メタが事業部予算削減の報道、ウォール街好感 - CNN.co.jp
キーボードをバラバラにして丸洗いしたい！ と思ったが、3年分の汚れは想像以上に手強かった【テレワークグッズレビュー 第147回】 - INTERNET Watch
脱パスワード技術「パスキー」、国内導入が倍増 証券口座乗っ取りで注目 - 日本経済新聞
作者不明のブラウザ拡張機能は入れない方がいい… フル権限を許可した場合、フォームに入力されたパスワードやクレカ番号までこっそり外部に送信される可能性がある - Togetter
GMOグループさんの「維持調整費」を一般的な値上げと同質に捉えてる誤ったポストが僕に来たりしますが、全くの別物です。…— 小林尚希@エックスサーバー (@xskobayashi) 2025年12月5日
有機ELでHDRは輝度性能不足って本当？Switch2で簡単に判別する方法を解説 | 自作とゲームと趣味の日々
WordPress 6.9：ブロガー、クリエイター、サイト運営者のための最新アップデート
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
映写部長「れな子かわいいかもしれない」— CinemaCity (@cinemacity_jp) 2025年12月5日
中の人「？？？？？？」
映写部長「映写チェックで『れ～なちん☆』を40回くらい聴いたからかもしれない。香穂たんがれな子かわいいってめっちゃ言うから」
中の人 (言われる本人じゃなくても催眠かかるんだ......)… pic.twitter.com/Eq949PImXE
「世界最強のエクセル使い」を決めるeスポーツ大会が意味不明すぎる
【Official MV】Ex-Otogibanashi(Anime ver.) – ryo (supercell) / 月見ヤチヨ(cv.早見沙織) from 超かぐや姫！ - YouTube
ホロアースにおける不適切なNPCの実装を受けた今後の対応について | カバー株式会社
【激似】本人登場！合成音声の中の人の声真似でどっちが喋ってるか分からなくなり脳がバグるｗ【ニコニコさん/Vtuber/切り抜き】 - ニコニコ動画
Assslash RTA 13分13秒【0円】 - ニコニコ動画
「「ゆかりさん あのね!!!!!!!!!」」 - ニコニコ動画
【原神 × Duolingo】コラボPV——パイモンの勉強大冒険！ - YouTube
非常食のための非常食。— Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯 (@Duolingo_Japan) 2025年12月6日
デュオ × 原神コラボ、期間限定イベント開幕！
限定報酬を手に入れるチャンスだよ💚
12/8/2025〜12/27/2025 まで。#原神xDuolingo pic.twitter.com/9kXy1ROuHH
声優業界で「強い女性キャラが少ない」というポストについてサウンドミキサー視点で考察しますが、— ムトウ@音響SEM (@kouichi_mu7381) 2025年12月6日
まず“強い女性の声”を成立させるために必要なのは、声優さんがよく言う「滑舌」「腹」「思い切り」…これはガチで王道。
でも、現場にいて感じる“コツ”はもう一つあります。
それは…
家電量販店でニンテンドープリペイドカードを買ったら、銀色シールが捲れててQRとコード部分が抉れていた→翌日店で確認すると、すでにコードは利用済、交換不可だった - Togetter
あれっ『#となりの宮廷料理人』キャラのセリフが書き換えられてる💦この綺羅人ってのは舎弟なので目上の尊敬する人に向かって絶対にタメ語なんて使わないんですよ。キャラ崩壊するような変更は困るなー😰 pic.twitter.com/FGhBdjRAIP— 杉本亜未 (@SugimotoAmiInfo) 2025年12月6日
ガムの連載は1話でコレやられて（しかも打ち合わせで捩じ込もうとして却下したセリフ）アニメのお話来てたけど打ち切り決定。— 針玉ヒロキ (@haritama_) 2025年12月7日
月YMでも最終回を勝手に変えた挙句
「終わる漫画に（上が読切を単巻単行本化まで延期したのに）いらねえ手間掛けさせやがって」
と
ヒットない窓際族の仕事を知る秤です。 https://t.co/X4XPfrF356
Switchのゲームプレイ中、登場キャラクターから名前を訊かれた時にキーボード画面になって名前の入力を求められると自分でも信じられないくらいに気持ちが冷めるんだけど、なんなんだろうなあれ— ムグラシ (@fkgwfkgw) 2025年12月7日
『果てしなきスカーレット』▕ ▌ 言の葉リレー▕ ▌大ヒット上映中 - YouTube
TVアニメ『羅小黒戦記』日本版新エンディング映像〈第10話〉 | Aimer「Pastoral」 - YouTube
「DAYS」ノンクレジットエンディング｜聖蹟高校サッカー部「EVERLASTING DAYS」 - YouTube
「DAYS」ノンクレジットエンディング｜Shout it Out「DAYS」 - YouTube
「DAYS」ノンクレジットオープニング｜HOWL BE QUIET「Wake We Up」 - YouTube
「DAYS」ノンクレジットオープニング｜HOWL BE QUIET「Higher Climber」 - YouTube
〈期間限定アーカイブ〉『僕のヒーローアカデミア』TVアニメ OP&EDムービーフェス／My Hero Academia : TV Series OP ＆ED Movie Fes.／ヒロアカOP&ED - YouTube
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 本PV｜2026年1月5日より毎週月曜22:00～放送開始！｜OPテーマ：すりぃ「CATCH!!!」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -大満開の章-」ノンクレジットオープニング｜讃州中学勇者部「アシタノハナタチ」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」ノンクレジットオープニング｜三森すずこ「エガオノキミへ」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -結城友奈の章-」ノンクレジットエンディング｜讃州中学勇者部「Aurora Days」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」ノンクレジットエンディング｜鷲尾須美(CV:三森すずこ)、乃木園子(CV:花澤香菜)、三ノ輪銀(CV:花守ゆみり)「ともだち」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」ノンクレジットエンディング｜鷲尾須美(CV:三森すずこ)、乃木園子(CV:花澤香菜)、三ノ輪銀(CV:花守ゆみり)「やくそく」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -勇者の章-」ノンクレジットエンディング｜讃州中学勇者部「勇者たちのララバイ」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -結城友奈の章-」ノンクレジットオープニング｜讃州中学勇者部「ホシトハナ」 - YouTube
阿川先生って言われて誰か思って調べたらめちゃくちゃ阿川先生だった— 木村 (@muramurarinn) 2025年12月5日
いや阿川先生じゃないけど https://t.co/xhH052M0QF pic.twitter.com/gW6FXuojYh
先生をバンテリンドームナゴヤに連れてって♥ pic.twitter.com/oO6dXnGPwQ— 木村 (@muramurarinn) 2025年12月7日
「結城友奈は勇者である -大満開の章-」ノンクレジットエンディング｜讃州中学勇者部「地平線の向こうへ」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -勇者の章-」ノンクレジットオープニング｜讃州中学勇者部「ハナコトバ」 - YouTube
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-」ノンクレジットエンディング｜三ノ輪銀(CV:花守ゆみり)「たましい」 - YouTube
TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2 ティザーPV │ 2026年4月放送開始 - YouTube
TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』本予告｜2026年1月10日（土）23時テレ東系列にて放送開始！ - YouTube
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』PV第1弾｜1st trailer! - YouTube
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』PV第4弾 - YouTube
TVアニメ『BLEACH』20th PV - YouTube
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』｜スーパーティザービジュアルドローイング映像 - YouTube
TVSP『アンデッドアンラック』Winter編 メインPV／Undead Unluck |Main Trailer - YouTube
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』第3クールスペシャル解禁 PV - YouTube
TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第2弾“真”PV - YouTube
「Call of Hathaway」始動PV│2026年1月30日(金)『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念 - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［童磨］ - YouTube
【マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット】2026.3.25 ON SALE - YouTube
「EVA EXTRA 30」予告 ／『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる3日間に渡る一大フェス 『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』 - YouTube
配信告知PV│ 特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』／鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」【12月5日よりデジタルセル＆レンタル配信開始】 - YouTube
2026年1月4日(日)より放送開始！TVアニメ『#MFゴースト 3rd Season』 第1弾PV - YouTube
『#MFゴースト ユーロビートシーン』2LOVE,4LOVE/ACE & PAMSY──2nd Season Turn13「舞いおちる白い死神」より - YouTube
新作アニメーションシリーズ「コードギアス 星追いのアスパル」制作決定映像 - YouTube
Cosmic Princess Kaguya! | Official Trailer | Netflix - YouTube
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールメインPV｜2026年1月9日放送開始！ - YouTube
【ティザーPV】26年4月放送！TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」 - YouTube
アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ ティザーPV - YouTube
TVアニメ「うちの弟どもがすみません」ティザーPV｜2026年放送決定 - YouTube
【メインPV】TVアニメ『黒猫と魔女の教室』2026年4月放送開始！ - YouTube
【期間限定公開】『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇』LAST IMPRESSION Special Digest - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期 CM／♪Season 2 Soundtrack by Evan Call／2026年1月16日放送開始・毎週金曜よる11時 - YouTube
『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』15秒スポット（コメント編）／絶賛上映中 - YouTube
「ダイヤのA」ノンクレジットエンディング｜日笠 陽子「Seek Diamonds」 - YouTube
「ダイヤのA」ノンクレジットオープニング｜Tom-H@ck featuring 大石昌良「Go EXCEED!!」 - YouTube
TVアニメ『うるわしの宵の月』第1弾PV│2026年1月11日（日）よりTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始 - YouTube
TVアニメ『勇者のクズ』PV第1弾 / 1月10日(土)毎週土曜24:55〜より日本テレビ系にて連続2クールで順次全国放送開始！ - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ことしの甲子園出場校が閉校へ…大阪府の『授業料無償化』が私立高校を直撃 “63万円の授業料超過分は学校側負担”がネックに 共学化で生徒数が倍になった学校も｜FNNプライムオンライン
ネットフリックス 米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの事業 11兆円余で買収合意 | NHKニュース | 合併・買収、アメリカ、文化・芸術・エンタメ
『ジブリをうたう2』不参加の件について、これまで関係者と慎重に調整を重ねてきました。— 岸田繁 Shigeru Kishida (@Kishida_Qrl) 2025年12月7日
関わる皆さまにはそれぞれの立場があるため、個人を責める意図はありません。ここでは、当該楽曲『崖の上のポニョ』の制作において、私が実際に行ったことだけを記します。…
少しネガティブな投稿になりますので、苦手な方はスルーしてください🙇— 𝐊𝐀𝐈𝐊𝐈 (@SW_kaiki0504) 2025年12月7日
東京コミコン運営（@TokyoComicCon ）さん3日間お疲れ様でした、そして今年も開催ありがとうございました。以下の事を今一度、″東京コミコン2026″開催までにお考えいただきたいです💦…
東京コミコン運営へ届きますように— K (@kae_lucia) 2025年12月7日
今回の一連の事態は、ゲストも参加者もどちらも守られていなかったのではないですか？
その点について、運営としてどのように認識し、今後どのように改善していくのか、明確な説明を求めます。
ご回答をよろしくお願いいたします。#東京コミコン #ジョニーデップ pic.twitter.com/jd1OPVmV3w
コミコン運営さんに私の怒りが届きますように。#東京コミコン#ジョニーデップ pic.twitter.com/lZqCbsslWu— 平成ドーナツ (@machigaetarou) 2025年12月7日
コミコン運営の『速く多く捌く』の思想とジョニデの『丁寧にゆっくり対応したい』の相性が最悪でなんかもう全員かわいそうだ— みつ(初回プロカ一読お願いします) (@38bepsi) 2025年12月6日
相変わらずコミコンは、幸せになった人の幸せ度とひどい目にあった人の不幸度の両極端がすごくてもーちょいなんとかならないんですかね…などと— おがきちか (@chikaxavi) 2025年12月7日
ただ「撮影はできません。返金します。帰ってください」と言われた方がマシだったよ— じお (@__jio) 2025年12月7日
なんで「コミックブックにサインしてくれます。スマホは出すな。一瞬です。金は戻りません。目の前で見れます」と「何も得られませんが、金は戻ります。帰ってください」の酷な二択を迫るの
#東京コミコン2025
私は最推しがこれで運営と大喧嘩して捨て台詞残してステージを去ったくらいなので本当に……— miller⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ (@yfilm24) 2025年12月7日
「推しは東京コミコンに来ないでほしい」という言葉がかつて当然のように使われていたのを思い出します…… https://t.co/JMZvEeXiS7
ジョニデ、同じ金額でほっぺにキスしてもらった人と、何時間も待たされて決められたポートレートにサインだけの人がいるのエグすぎる…— ぱんだ🕷:NoWayHome🕸みんなの特に親しくもない隣人 (@panda_open) 2025年12月7日
ジョニーデップの最初と最後の対応の違いやばい。— きらっぷ 〜 𖤐˒˒ (@kirakiradepp) 2025年12月7日
ジョニーデップがやばいんじゃなくてそうさせた運営がやばい。ほんと返金レベル。
目も合わない、握手もできない、声掛けもできない。まわりの外国人スタッフにずっと急かされ続けてジョニーは次から次へとくるサイン台紙に夢中。まじで返金して。
これでジョニー関連の投稿は終えます。— むぎ🇺コミコン3days参戦 (@mugi0530) 2025年12月7日
次から通常運転で思い出を載せます！
【運営さんへ:2つあります】
1. せっかく来てもらえたなら、満足して帰ってもらうまでが大事で、来てよかったって思ってもらって帰って欲しかったです。今回ジョニーに対してそれができたとは思いません。…
ウルトラマンシリーズ60周年記念PV「アビリティムービー（ウルトラマン①）」 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」・「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」販売のお知らせ｜コメダ珈琲店
・1つ前のヘッドライン
2025年12月5日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Headline news for December 8, 2025….