2025年12月8日のヘッドラインニュース

コンビニエンスストアのファミリーマートに、ファミチキの新フレーバー「ファミチキ 黒トリュフ味」が数量限定で登場します。ファミチキのジューシーな肉汁にイタリア産の黒トリュフパウダーの香りが絶妙にマッチし、リッチで特別な味わいのファミチキに仕上がっているとのこと。2025年12月9日(火)から全国のファミリーマートで購入可能で、価格は税込258円です。



「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」・「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」販売のお知らせ｜コメダ珈琲店

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20251208_01.html



また、12月17日(水)からは骨付きタイプのクリスマス限定チキンである「ファミマプレミアムチキン」(税込360円)と、「直火焼ローストチキンレッグ」(税込498円)も数量限定で登場する予定です。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







子供の名前 *: .｡. o ✳︎☆

︎

︎

名前ゎめっちゃ悩みよったけど、、、

︎

︎

祟殺 鱟翁 (たたりごろし かぶとがにおきな)

に決めました。

︎

︎

たくさん祟って、



たくさん殺して、

︎

︎

鱟とヵよく殺す — ぶぁいぶぁい (@m1goJgUnRM1319) 2025年12月8日





女「夫を痛めつけてほしいの」

殺し屋「…」

女「殺しじゃなきゃやらない？いくらでも払うわ」

殺し屋「…そういう問題では」

女「ああ！夫の特徴言ってないわね！娘の誕生日も仕事ですっぽかし泣かせた挙句、埋め合わせの日も忘れて仕事してる、私の目の前に座るクソ男よ」



殺し屋「…ごめんなさい」 — トダ (@_t0da_) 2025年12月7日



【速報】研究開発税制を縮小へ|47NEWS（よんななニュース）



ガのさなぎがヘビの声まね？ 空気噴出音で捕食者威嚇か 神戸大と福島大のチーム発表 - 産経ニュース



「研究へ長期の支援が必要」北川進さん、ノーベル賞授賞式前に公式記者会見 - 産経ニュース



授業料値上げ相次ぐ国立大 背景に経営環境の厳しさ、85校中10校が「標準額」上回る - 産経ニュース



【速報】政府、国家情報局の来年7月設置を検討|47NEWS（よんななニュース）



参政党代表として７４０万票を得た政治家・神谷宗幣は、これからどこに向かうのか 維新、自民との数奇な縁と、歩みから見えてきたある政治塾の人脈 | NEWSjp



鈴木農相、地元JAから借入金 おこめ券巡り利益誘導との批判も | 毎日新聞



冷凍庫に２０年間長女の遺体、死体遺棄罪に問われた女…一度も開けず毎日お供え「娘にすまないと思っていた」 : 読売新聞



米安保戦略「台湾占領阻止へ能力強化」 日本に防衛費増要求 - 日本経済新聞



70歳以上の外来「通い放題」を厳格化 厚労省専門委、限度額上げ提起へ - 日本経済新聞



「カワアンケン」死を覚悟した20時間 闇バイトに襲われた女性証言 [「闇バイト」犯罪]：朝日新聞



高市政権の行方,読む政治：「連立離脱しても知らんで」 維新、自民に定数削減法案巡り通告 | 毎日新聞



アングル：日銀利上げ容認へ傾いた政権、背景に高市首相の「変化」 | ロイター



【速報】10月の消費支出3.0％減|47NEWS（よんななニュース）



山上 徹也 被告「安倍氏が相手なら理解を得られる」と精神鑑定で発言…担当医が証言 : 読売新聞



コラム：円安が抱える時限爆弾、突然のキャリートレード逆流リスク | ロイター



広島県、公益通報者だけ違法認定 正義感踏みにじる行為に疑問 虚偽公文書問題 | 中国新聞デジタル



中国が東アジア海域に艦船100隻以上展開 ロイター報道、日本威圧か - 日本経済新聞



首都圏一連の強盗事件の指示役か 千葉 市川の強盗傷害疑い 4人逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、千葉県、神奈川県



天安門事件、軍事法廷の映像流出か 武力弾圧拒否の元軍長 - 日本経済新聞



六四“抗命军长”徐勤先庭审视频首次公开：一个时代的良心见证｜历史影像19900317 - YouTube





東海道新幹線でさえ、車内で飲食が手に入らないのは流石に世界の高速鉄道の中でもサービス面においては最底辺だとは思う - Togetter



「戸籍上、死んだことになってるんですけど、どうすればいいですか？」年末調整での過去一のパワーワードでこれを超えるものが今のところない - Togetter



苛烈だった嫌韓論が2020年代に入り急激に縮小していると感じるが理由は何か？→ブルアカ、ファッションなど文化的、政治的な理由が挙げられる - Togetter



農園が障害者を雇い、企業がその障害者に金銭を支払うことにより障害者を雇っていることにするシステム、今までグレーだったがようやく問題という流れになってきた - Togetter











フルリモート廃止SEの限界低コストカプセルホテル二拠点生活 (付録：おすすめの都内安宿) - メモ帳DPA



インフラ系のSE的なことをやっている。現地で機器を直接触る必要がある場合や、対面での打合せをする場合を除くと、リモートでも普通に成立する業務内容だったので、コロナを機に基本フルリモートになった。

...と思いきやそれから数年後、方針変更により一定割合以上の出社が結局義務化された。



リモートを前提に都心を離れていたこともあり、通勤時間の負担が大きくなってきたので、近場の良い物件もしくは転職先を見つけるまでのつなぎとして、

「毎週遠征して安宿に数泊しながら複数日出社した後帰宅する」という生活パターンを試してみたら、意外とアリだなこれという感じに収まってしまい、そのまま今でも継続している。



「エーッ、こんな事情があったのかい⁉」正体不明のグラビアアイドルが数ヶ月後にAV女優へ転身、その背景にもAV新法の存在があった - Togetter



スタバの店員さんに「コーヒーで、ミルクがいっぱいだけど甘くないやつ下さい」と言った結果「ナイス対応」 - Togetter



母と風呂に入った子供の無邪気な報告をきっかけに既婚者アプリで複数人と関係を持っていることが発覚…子供の報告から浮気バレすることは意外と多い - Togetter





「先に席をお取りください」の店は頼むから席をキープする手段ぐらい用意しといてほしい — 服部グラフィクス (@hattori2000) 2025年12月7日





公式アカウントで発信すべきか迷いましたが、、

やられた人が発信すべきかと。

指揮者が挨拶して振り返り、指揮を始めて1音目に集中する。時間制限にも追われながら、演奏前の静寂の0から1になる集中力MAXの時に、客席から大きい声でいらんこと言わんといてほしい。 — 創志学園高等学校マーチングバンド部 (@SOSHI_marching) 2025年12月7日









昨日のブーニンのリサイタルに関して一言。最近、各所で話題の聴衆のマナーについてである。昨日の会場では、演奏中の鈴の音や諸々の雑音などもかなり酷かったが、何よりビックリさせられたのは演奏終了後、間髪を入れずに発せられた「蛮声」である。プログラム最後のメンデルスゾーンの音が鳴り終わる… — 宇野秀和 (@elderly_claota) 2025年12月7日













警視庁のホームページでリバーシができるんだけどなんでhttps://t.co/pwO7jlcz7a — ロリータパヤオ (@LolitaPayao) 2025年12月7日



Xからゲームまとめサイトのリンク踏んだら上中下全部広告で記事が何も読めない上に勝手にズコバコ動いててワロタ やめちまえよ pic.twitter.com/UkxQqa5gmu — 赤祖父 (@akasofa) 2025年12月4日



X認証バッジ「信頼性低い投稿を優先」EUが巨額制裁、新施行法で初：朝日新聞



Kubernetes食わず嫌いしてませんか？ - NRIネットコムBlog



中国の検閲・監視社会、AI導入で統制強化に拍車 報告書 - CNN.co.jp



【速報】AI開発に向け個人情報活用の規制緩和へ|47NEWS（よんななニュース）



【分析】メタバースは終わった――米メタが事業部予算削減の報道、ウォール街好感 - CNN.co.jp



キーボードをバラバラにして丸洗いしたい！ と思ったが、3年分の汚れは想像以上に手強かった【テレワークグッズレビュー 第147回】 - INTERNET Watch



脱パスワード技術「パスキー」、国内導入が倍増 証券口座乗っ取りで注目 - 日本経済新聞



作者不明のブラウザ拡張機能は入れない方がいい… フル権限を許可した場合、フォームに入力されたパスワードやクレカ番号までこっそり外部に送信される可能性がある - Togetter







有機ELでHDRは輝度性能不足って本当？Switch2で簡単に判別する方法を解説 | 自作とゲームと趣味の日々



WordPress 6.9：ブロガー、クリエイター、サイト運営者のための最新アップデート



映写部長「れな子かわいいかもしれない」



中の人「？？？？？？」



映写部長「映写チェックで『れ～なちん☆』を40回くらい聴いたからかもしれない。香穂たんがれな子かわいいってめっちゃ言うから」



中の人 (言われる本人じゃなくても催眠かかるんだ......)… pic.twitter.com/Eq949PImXE — CinemaCity (@cinemacity_jp) 2025年12月5日



「世界最強のエクセル使い」を決めるeスポーツ大会が意味不明すぎる



ホロアースにおける不適切なNPCの実装を受けた今後の対応について | カバー株式会社



【激似】本人登場！合成音声の中の人の声真似でどっちが喋ってるか分からなくなり脳がバグるｗ【ニコニコさん/Vtuber/切り抜き】 - ニコニコ動画





鏡の七変化 - ニコニコ動画





Assslash RTA 13分13秒【0円】 - ニコニコ動画





「「ゆかりさん あのね!!!!!!!!!」」 - ニコニコ動画





家電量販店でニンテンドープリペイドカードを買ったら、銀色シールが捲れててQRとコード部分が抉れていた→翌日店で確認すると、すでにコードは利用済、交換不可だった - Togetter









ガムの連載は1話でコレやられて（しかも打ち合わせで捩じ込もうとして却下したセリフ）アニメのお話来てたけど打ち切り決定。



月YMでも最終回を勝手に変えた挙句

「終わる漫画に（上が読切を単巻単行本化まで延期したのに）いらねえ手間掛けさせやがって」

と



ヒットない窓際族の仕事を知る秤です。 https://t.co/X4XPfrF356 — 針玉ヒロキ (@haritama_) 2025年12月7日





Switchのゲームプレイ中、登場キャラクターから名前を訊かれた時にキーボード画面になって名前の入力を求められると自分でも信じられないくらいに気持ちが冷めるんだけど、なんなんだろうなあれ — ムグラシ (@fkgwfkgw) 2025年12月7日



阿川先生って言われて誰か思って調べたらめちゃくちゃ阿川先生だった

いや阿川先生じゃないけど https://t.co/xhH052M0QF pic.twitter.com/gW6FXuojYh — 木村 (@muramurarinn) 2025年12月5日







ことしの甲子園出場校が閉校へ…大阪府の『授業料無償化』が私立高校を直撃 “63万円の授業料超過分は学校側負担”がネックに 共学化で生徒数が倍になった学校も｜FNNプライムオンライン



ネットフリックス 米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの事業 11兆円余で買収合意 | NHKニュース | 合併・買収、アメリカ、文化・芸術・エンタメ





『ジブリをうたう2』不参加の件について、これまで関係者と慎重に調整を重ねてきました。

関わる皆さまにはそれぞれの立場があるため、個人を責める意図はありません。ここでは、当該楽曲『崖の上のポニョ』の制作において、私が実際に行ったことだけを記します。… — 岸田繁 Shigeru Kishida (@Kishida_Qrl) 2025年12月7日





















相変わらずコミコンは、幸せになった人の幸せ度とひどい目にあった人の不幸度の両極端がすごくてもーちょいなんとかならないんですかね…などと — おがきちか (@chikaxavi) 2025年12月7日

















ジョニーデップの最初と最後の対応の違いやばい。

ジョニーデップがやばいんじゃなくてそうさせた運営がやばい。ほんと返金レベル。

目も合わない、握手もできない、声掛けもできない。まわりの外国人スタッフにずっと急かされ続けてジョニーは次から次へとくるサイン台紙に夢中。まじで返金して。 — きらっぷ 〜 𖤐˒˒ (@kirakiradepp) 2025年12月7日







「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」・「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」販売のお知らせ｜コメダ珈琲店

