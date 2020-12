2020年12月08日 10時08分 ゲーム

PlayStation 5を購入したはずがコンクリートブロックが届いてしまう事例が発生



2020年11月12日に発売されたPlayStation 5(PS5)は、日本では発売から4日間で11万8000台を売り上げており、この数字により海外メディアからは「初期の在庫不足に苦しんでいる」と報じられました。また、転売ヤーグループが多数のPS5を確保しているとも報じられており、多くのゲーマーがPS5を手に入れられず歯がゆい思いをしているのが現状です。そんな中、少しでも早くPS5をゲットしたいというユーザーがオークションサイトのeBayでPS5を購入したところ、コンクリートブロックが送られてくるという事態に遭遇しています。



Orem man buys PS5 on eBay, gets chunk of concrete

https://www.fox13now.com/news/local-news/orem-man-buys-ps5-on-ebay-gets-chunk-of-concrete



Player Buys PS5 On eBay, Receives Literal Concrete Instead - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2020/12/07/player-buys-ps5-on-ebay-receives-literal-concrete-instead



ソルトレークシティーの地元メディアであるFox 13の報道によると、アメリカのユタ州オレム在住の男性がeBayでPS5を購入したところ、代わりにコンクリートブロックが送られてくるという事態に遭遇しています。男性はオレムの地元警察に被害届を提出しており、報道によると878ドル(約9万1000円)でPS5を購入したとのこと。



PS5のアメリカでの販売価格は499ドル(日本では税別4万9980円)であるため、かなり高額での転売のように感じられますが、Fox 13は「PS5の中古販売価格としては法外なものではない」と記しています。海外ゲームメディアのGame Informerも、「この価格は転売屋が求めている価格よりもはるかに低く、転売屋たちは1000ドル(約10万円)をはるかに超える価格で転売している」と指摘しました。





男性によると、自宅の玄関先に配達業者が到着した際、PS5のパッケージがそのまま届いたそうで、そのため何も違和感は感じていなかったとのこと。しかし、箱の中にはPS5ではなく大きなコンクリートブロックが入っていた模様。地元警察によると、eBayのカスタマーサポートにより男性はPS5を購入するために支払った金額を取り戻すことに成功しています。



なお、eBayはこういった詐欺的行為に対処するために出品者に対して警告しています。



eBayがPS5の写真を出品する詐欺的行為に対して警告 - GIGAZINE





オレムの地元警察は「レビュースコアがゼロの売り手から商品を購入する時は注意するように」とユーザーに警告しています。