2025年12月3日のヘッドラインニュース

シリーズ累計3400万部を突破した人気漫画「チェンソーマン」の作者である藤本タツキ氏が2021年に発表した漫画「ルックバック」の実写映画化が決定しました。監督・脚本・編集は『万引き家族』でカンヌ国際映画祭最高賞パルム・ドールに輝いた是枝裕和氏が務め、撮影はすでに終了しているとのこと。2026年の公開が予定されており、日本だけでなく韓国・台湾での公開も決定しています。



ルックバック - K2 Pictures

https://k2pic.com/film/lb/



すでにティザービジュアルも解禁されているほか、藤本氏と是枝氏のコメントも到着しています。



・脚本・監督・編集／是枝裕和



京都からの新幹線の帰り、品川駅の本屋に平積みされていた表紙の「背中」に惹かれて、思わず手に取ったのが、「ルックバック」との出会いでした。

その晩、一気に読みました。

漫画と映画でジャンルは違いますが、同じ作り手として、覚悟が切実に伝わってくる作品で、きっと藤本タツキさんはこの作品を描かないと先に進めなかったのだろうなと、そんな気持ちが痛いほど伝わってきました。

自分にとっては、『誰も知らない』がそんな作品でした。

その出会いのあと、小出プロデューサーから「ルックバック」を実写映画に、という誘いを受け、藤本さんにお会いする機会をいただきました。

まずは、このような作品を世に産み落としていただいたこと、その作品に同時代に出会うことができたことへの感謝をお伝えできればと思っていたのですが、その帰り道、「やらないわけにはいかない」と覚悟を決めたことを覚えています。

撮影は終了し、現在、編集中ではありますが、とても豊かなものが映し出される作品になるのではないかと思います。



・原作／藤本タツキ



是枝監督作品で初めて見たのは『海街 diary』です。

主人公が新しく住む事になる家の中や、町の食堂の中の家具などがとても生活感があって物語に説得力を持たせるものになっていました。物語に関わらない細かい演技なども、キャラクターが日々、僕達の見えない所で生きていると思わせるもので感動しました。

是枝監督がルックバックを撮ってくれるなら僕はもう何も言う事はないです。楽しみにしています！

©藤本タツキ／集英社 ©2026 K2Pictures・集英社



何かあったスネ夫 pic.twitter.com/a89qrH42Xq — リベンセイ (@ribenseijin) 2025年12月3日





裏切り待ったなし pic.twitter.com/OOvdAoPhRp — 伊東 (@ito_44_3) 2025年12月2日



ウーパールーパーを描いているだけでメキシコ人からいっぱい感謝されるので現地で相当人気なんだろうな「日本でいうところのたぬき」 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

東北大 留学生授業料 日本人学生の1.7倍に値上げ 再来年度から | NHKニュース | 教育、文部科学省、宮城県



火星の時計はちょっと速い 米国立研発表、重力で時間の速度変わる相対性理論に基づき - 産経ニュース



AI研究のトップ国際学会、個人情報漏出か 匿名のはずの査読者が… [AIの時代]：朝日新聞



ノロウイルスを人工合成、ゼブラフィッシュに遺伝情報注入 阪大など：朝日新聞



オプジーボ効かない大腸がん、原因解明 治療応用に期待 京大：朝日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

東南アジアの豪雨、死者1000人超に 写真13枚 国際ニュース：AFPBB News



「緑豆」のコンテナに奇妙な影 密輸米が「国産」に姿を変えた仕組み | 毎日新聞



朝鮮総連が未返済の債務566億円、遅延損害金594億円 参院拉致特別委で金融庁答弁 - 産経ニュース



沖縄 アメリカ軍関係者による“埋もれた事件” 日本政府の対応は? 兵士や軍属の検挙相次ぐ 性犯罪の実態 | NHKニュース | 沖縄県、事件・事故



今年の単語は「レイジ・ベイト」に、英オックスフォード英語辞典 意図的に「炎上」狙うコンテンツの意味 - BBCニュース



読む政治：「あれは夢だったのか」 議員歳費引き上げで自民・維新が大混乱 | 毎日新聞



高市首相「いいから黙って全部オレに投資して」“進撃の巨人”のセリフで対日投資呼びかけ…レアアースの調達網強化も強調｜FNNプライムオンライン



「外交・安保の基本を外して政権は取れない」立民・原口一博氏 岡田氏の質問は「アウト」 - 産経ニュース



定数削減「小選挙区25・比例20」軸に検討 自民維新の両党首合意 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



【速報】安倍氏は「統一教会と政治の関わりの中心」|47NEWS（よんななニュース）



イラン首都で水が完全に枯渇する恐怖 衛星写真が捉えた壊滅的状況 - CNN.co.jp



高市首相「戦艦」言及、間違い否定 政府答弁書：時事ドットコム



ふるさと納税の税控除に上限 政府・与党調整、高所得者優遇を是正へ - 日本経済新聞



【速報】東京ディズニーシーホテル 逃走した“刃物男”身柄確保 ～千葉県警（2025年12月2日掲載）｜日テレNEWS NNN



安倍元首相銃撃事件の裁判 被告「ほかの政治家では意味弱い」 | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、裁判、旧統一教会



わいせつ加害者「匿名」、誰のため？ 女児の保護者が投げ掛ける問い | 毎日新聞



ヴェネズエラ「麻薬船」への追い打ち攻撃、米海軍司令官が命令とホワイトハウス - BBCニュース



使用済み新幹線チケットを券売機で払い戻し 窃盗容疑で52歳逮捕 | 毎日新聞



【速報】「そんなことより」は話題転換のためと首相|47NEWS（よんななニュース）







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



朝から最悪

朝から最悪
車動かすホテルの人に事故られた＾＾ pic.twitter.com/fPpHGXVCSf — Kaito (@Kaito_F80M3) 2025年12月1日





政治部の記者は運動部の記者と同じだと思っていて、担当する選手が日本選手権で優勝し、オリンピックに出場すれば自分の出番が多くなるように、担当する政治家が出世すれば、自分もより多くの日の目を浴びることになる。「俺は自分の担当政治家を厳しく見る」なんてイキったところで、子飼にされなけれ… https://t.co/PZCEoaA9Jx — 曽我太一 Taichi Soga (@soga_taichi) 2025年12月2日





とりあえず3匹捕まえました。

個体数は数匹レベルなので今後もパトロール。



この歳になってバス駆除がルーティンになるとは思わなかった

法律で規制されても、守られて運用されるまでには時間がかかる

こんなカッコイイ魚が悪者にされるのはかわいそう



放流は子孫まで影響を及ぼす所業。やめろ https://t.co/iZtuIIFRgo — 富山ゆう太 (@mizube_tomiyama) 2025年12月2日









困った。。

あおぞ◯銀行の仕様が変わり、振り込みの際に「電話認証」が必要になっていた。



通常、電話での認証方法は



①電話をかけると機械音声が流れ、「2→4→5の順に押してください」といった番号入力を求められる

②電話をかけるだけで自動で認証される



などがあるが、今回は ①の番号入力方式… — まみねこ（耳をお空に置いてきた） (@catfoodmami) 2025年12月2日







泥酔アライグマ、トイレで失神 侵入した酒店の床にウイスキーの瓶散乱 - 産経ニュース



結婚寸前で破局した女性からの恋愛相談を「悲しいけどあるよね…」のテンションで読んでたら途中でとんでもない原因が出てきて叙述トリックかと思った - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

YouTube Fanfest Japan 2025 #YTFF - YouTube





CTO だった会社の破産を申し立てて今年決着が着いた #2025AC2025 - assertInstanceOf('Engineer', $a_suenami)



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

キュウべえの邪悪セリフに対して王道の主人公みたいな返しが素で言える狩野英孝氏をまどマギ同時視聴配信にキャスティングした人天才すぎる - Togetter







「天音かなた」卒業に関するお知らせ | カバー株式会社



スライムを育ててバケモノを作るゲーム【Strange Seed】#10 - ニコニコ動画





【将棋】名取さな VS 名取さな 【名取さな嘘実況】 - ニコニコ動画





ガン積み引っ越し茜ちゃん #1【Radical Relocation】 - ニコニコ動画









DLC『The Forsaken Hollows』のプレイ開始日時およびプレイするための手引き : ELDEN RING NIGHTREIGN - OFFICIAL SITE | エルデンリング ナイトレイン オフィシャルサイト



123なので思い出しましたが映画の公開から今日でちょうど3年ですね。あらためて観てくださった方々に感謝いたします。ありがとう〜〜🤜🤛#THEFIRSTSLAMDUNK pic.twitter.com/aaPUwd7ek4 — 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) 2025年12月3日











【期間限定】映画『トリツカレ男』本編冒頭映像公開！｜大ヒット上映中 ※1か月限定公開※ - YouTube





【公式】LiQulle（リキューレ）10周年記念スペシャルPV - YouTube





『ペリリュー —楽園のゲルニカ―』主題歌 上白石萌音「奇跡のようなこと」コラボレーションMV - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットオープニング｜橋本みゆき「Glossy:MMM」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットエンディング｜龍門渕高校ver｜宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）「残酷な願いの中で」 - YouTube





「咲-Saki- 全国編」ノンクレジットエンディング｜橋本みゆき「TRUE GATE」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットエンディング｜宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）、片岡優希（釘宮理恵）、竹井久（伊藤静）、染谷まこ（白石涼子）「熱烈歓迎ワンダーランド」 - YouTube





「咲-Saki- 全国編」ノンクレジットエンディング｜宮守女子高校「この手が奇跡を選んでる 宮守女子高校 ver.」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットエンディング｜宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）、片岡優希（釘宮理恵）、竹井久（伊藤静）、染谷まこ（白石涼子）「四角い宇宙で待ってるよ」 - YouTube









「咲-Saki- 阿知賀編」ノンクレジットエンディング｜高鴨穏乃（悠木碧）、新子憧（東山奈央）、松実玄（花澤香菜）、松実宥（MAKO）、鷺森灼（内山夕実）「SquarePanicSerenade」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットエンディング｜鶴賀学園ver｜宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）「残酷な願いの中で」 - YouTube





「咲-Saki- 全国編」ノンクレジットエンディング｜姫松高校「この手が奇跡を選んでる 姫松高校 ver.」 - YouTube





「咲-Saki- 阿知賀編」ノンクレジットエンディング｜橋本みゆき「Futuristic Player」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットエンディング｜風越女子高校ver｜宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）「残酷な願いの中で」 - YouTube





「咲-Saki- 阿知賀編」ノンクレジットオープニング｜StylipS「TSU・BA・SA」 - YouTube





「咲-Saki- 阿知賀編」ノンクレジットオープニング｜StylipS「MIRACLE RUSH」 - YouTube





「咲-Saki- 全国編」ノンクレジットオープニング｜橋本みゆき「New SPARKS!」 - YouTube





「咲-Saki-」ノンクレジットオープニング｜Little Non「bloooomin'」 - YouTube





『超かぐや姫！』本予告｜ 2026年1月22日(木) Netflixにて世界独占配信 - YouTube





TVアニメ『違国日記』PV第2弾 - YouTube





アニメーション映画『クスノキの番人』 メイキングPV＜宮世琉弥編＞ 【2026年1月30日(金)公開】 - YouTube





【予告】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜2026年2月27日(金)公開＞ - YouTube





【特報2】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜2026年2月27日(金)公開＞ - YouTube





『Call of Duty: Warzone & Black Ops 7』 | シーズン01ブラックセルバトルパスアップグレード - YouTube





『ツーポイントミュージアム』新DLC「ズージアム」トレーラー - YouTube





『LET IT DIE: INFERNO』 Launch Trailer - YouTube





【日本語版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 オフィシャルトレーラー - YouTube





『オーバーウォッチ 2』 | シーズン20「ヴェンデッタ」公式トレーラー - YouTube





『D×2 真・女神転生リベレーション』×『地獄先生ぬ～べ～』コラボPV - YouTube





ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライトNEO FFRK ユウナ - YouTube





ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライトNEO FFRK ビビ - YouTube





ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライトNEO FFRK セフィロス - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



ルックバック実写化！←ハァア〜〜〜〜〜〜〜〜！？！？何考えてんだボケがァアアアアアア！！！！これだから何でもかんでも実写化すりゃいいって考えはヨォ〜！！！！アイドル売りでもするんですかぁ〜！？！？！？！？



監督は是枝裕和監督です←ちょっ……と、一回……見てから、いろいろ言うか…… — かなかわ (@kanakawa12) 2025年12月2日









我らの大先輩たかさんもめちゃくちゃ元気でした👏



帝京が東京大会優勝して、とても御満悦でした。久しぶりに帝京が甲子園で観れるかもな、俺泣いちゃうよーって。



やっぱり帝京は強くないと。



オフでも野球のお話で尽きず。。。



今年も帝京会を開催出来た事ここにご報告させて頂きます🤲… pic.twitter.com/gCI5ufR8W0 — 山﨑 康晃 (@19Yasuaki) 2025年12月2日



紅白出場aespaメンバー投稿の「きのこ雲ランプ」 販売サイトに「広島」「原爆」明記 - 産経ニュース



◆新商品（衣・食・住）

「BASE BREAD 栗あん」12月10日(水)新発売 | ベースフード株式会社のプレスリリース



【予告】"とろ旨"なノルウェー産サーモンをご堪能あれ！なか卯が「サーモン丼」を発売

