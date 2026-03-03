2026年3月3日のヘッドラインニュース

2026年03月03日 18時27分 ヘッドライン

タカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」と任天堂のスーパーマリオのコラボレーションとして、「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」と「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」の2種が2026年4月18日に登場します。



「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」2026年4月18日(土)発売

(PDFファイル)https://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p260303.pdf



「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、「マリオ」のトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールのスタイルで「マリオ」のコスチュームを着たリカちゃんです。「スーパースター」のバッグや"ひげのフォトプロップス"が付属します。





「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、「ピーチ姫」のコスチュームを着たリカちゃんです。印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴を表現しているとのこと。ドレスは、袖にダーツをいれ、スカートの中にチュールを重ねることでボリューム感のあるシルエットを実現。冠カチューシャや「ピーチ姫」が持っているピンクの傘が付属します。





「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」の希望小売価格は各5500円となっています。



ちなみに。過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。



あるある pic.twitter.com/1Xe50nBzKa — kaori (@kaori_sshp) 2026年3月3日







































東芝、ベジータに続きフリーザ登場 冷凍室が真ん中で大容量 - 家電 Watch







【閲覧注意】マンホールに殺虫剤を噴射したらどうなるんだろう…？→何が起こるか知っている人たちが集まる「京橋駅…」「あの事件から20年か…」 - Togetter



台湾で出合えるルリマダラの驚異の大群、「チョウの王国」の奇跡 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



教科書はなぜ間違えたか？～大航海時代とオスマン帝国｜世界史探究の探究



産総研：共生進化の鍵となる細菌遺伝子を同定



白金ナノ粒子の3次元原子構造解析に成功 ―不均一触... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



紅麹コレステヘルプ腎症の原因物質と発症機序を解明 | Science Tokyo - 東京科学大学



光と二酸化炭素を利用した組換えタンパク質生産システム “シゾン・ピュア”――藻類シゾンを用いた高効率な組換えタンパク質精製システムの確立―― | 琉球大学



【速報】高市内閣の支持率71.8％ 前回から1.9ポイント上昇 JNN世論調査 | TBS NEWS DIG



外国籍のこどもの不就学 「働いていた」15歳以下のこども | | 小島祥美 | 毎日新聞「政治プレミア」



コクミンの薬局、管理薬剤師の兼務相次ぐ 法に抵触、調剤報酬返還へ：朝日新聞



「世界に見捨てられた」 日本人医師が明かす停戦発効後のガザ | 毎日新聞



暴走するトランプ政権、軍事介入も黙認する日本や欧州 批判したのは [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



武力不行使の原則「有名無実化のおそれ」 イラン攻撃への識者の見方 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



老朽化した橋、修繕も撤去もしない「使い切り」選択肢に…「橋梁トリアージ」で維持費削減も : 読売新聞



イラン、小学校で148人死亡 報復攻撃で近隣国にも被害 | NEWSjp



日本政府、イラン批判も苦しい立場 「法の支配」より“足並み”配慮? | 毎日新聞



ロシア外務省、友好国イランへの攻撃を強く非難 石油高騰なら恩恵も | 毎日新聞



ホルムズ海峡封鎖、日本郵船・商船三井・川崎汽船が航行停止…中東に原油の９割以上依存し影響懸念 : 読売新聞



イランが湾岸アラブ諸国にミサイル発射、アブダビで1人死亡 | ロイター



日本政府、イラン核反対を強調 米攻撃に一定理解：時事ドットコム



ハメネイ師死亡でイラン報復、地域の米軍基地やイスラエル軍本部標的 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



イランは「米国と交渉しない」 安全保障責任者が表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【分析】トランプ氏によるイラン攻撃、大損するのは中国の可能性 - CNN.co.jp



クウェート上空で戦闘機が墜落する映像 米空軍基地付近 - CNN.co.jp



ロシアによるウクライナでの性暴力 侵攻4年 語り始めた被害者たち 女性だけでなく男性も その実態は | NHKニュース | ウクライナ情勢、ロシア、おはよう日本



イラン攻撃が突き付ける「現実」 ドバイの外国人インフルエンサーに衝撃 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



タイ人の12歳少女が性的サービス 経営者「未成年と知らず」と主張 [東京都]：朝日新聞



米CIA、極度に用心深かったハメネイ師をどのように殺害したのか(1/2) - CNN.co.jp



キプロスの空軍基地にドローン攻撃、英国防省 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ホルムズ海峡 タンカーなどの往来ほとんどなくなる 専門家分析 | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ



トランプ氏、攻撃「4～5週間続く」 イラン側、555人死亡と発表 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



6割超が「子ども欲しくない」 18～29歳の未婚男女調査 | NEWSjp



【急転】「国民の目をそらすために」トランプ大統領のイラン攻撃を予測していた峯村健司氏語る…『エプスタイン文書』とトランプ氏の“焦り”｜FNNプライムオンライン



【速報】海峡封鎖、存立危機事態に当たらずと木原氏|47NEWS（よんななニュース）



【速報】仏大統領、保有核弾頭の増加を表明|47NEWS（よんななニュース）



米大統領夫人 国連で平和と教育訴え イラン側“会合は偽善的” | NHKニュース



アメリカ イランに対する軍事作戦 トランプ大統領「大きい波がまもなく来る」大規模な攻撃を示唆 | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イスラエル



米国務省、中東全域で米国人に退避勧告 「今すぐ出国を」 - CNN.co.jp



米のイラン攻撃、イスラエルの計画が引き金 米軍への報復阻止＝ルビオ氏 | ロイター



イラン革命防衛隊幹部“ホルムズ海峡封鎖” と警告 米軍は否定 | NHKニュース | イラン情勢、中東、アメリカ



サウジ皇太子、事前にトランプ氏に数回電話し攻撃支持…「今攻撃しなければ更に危険になる」 : 読売新聞



ドイツのメルツ首相、イラン攻撃に理解 国際法違反の判断を棚上げ - 日本経済新聞



ホルムズ海峡巡る状況、存立危機事態などには該当せず＝木原官房長官 | ロイター



ホルムズ海峡封鎖、集団的自衛権の想定例 政府「存立危機に該当せず」 - 日本経済新聞



【解説】 イラン政権は依然存続、今後数日で持続の可能性が明らかに - BBCニュース



「最も激しい攻撃はこれから」とアメリカ イランも報復続行、ホルムズ海峡を封鎖と - BBCニュース



「空爆で体制転換できず」 米方針と対立―英首相：時事ドットコム



イラン紛争、レバノンに拡大 クウェートが米軍機を誤って撃墜 | ロイター



【速報】米海兵隊がパキスタンの抗議参加者に発砲か|47NEWS（よんななニュース）



米・イスラエルのイラン攻撃、3日目に イランの反撃も続く - BBCニュース



仏 マクロン大統領 核弾頭の数増加を表明 核抑止力を強化へ | NHKニュース | フランス、ドイツ、核・ミサイル



【速報】「米国と交渉しない」とイラン高官|47NEWS（よんななニュース）



【速報】オマーンの燃料タンクに無人機攻撃|47NEWS（よんななニュース）



米ホワイトハウス、イラン攻撃「作戦室」の写真8枚を公開 | 毎日新聞



エプスタイン氏と関係指摘の伊藤穣一氏、政府事業外れる見通し 米紙は「海外協力の障害」 - 産経ニュース



「旧姓単記」のはずが…高市首相、パスポートや免許証「併記が必要」 [高市早苗首相 自民党総裁][高市早苗首相]：朝日新聞



小沢一郎氏「中道は焼け野原」 衆院選惨敗踏まえ|47NEWS（よんななニュース）



赤穂民報｜『脳外科医 竹田くん』モデル医師が刑事告訴も漫画作者ら不起訴



【速報】コロナ薬「ゾコーバ」の予防投与を了承|47NEWS（よんななニュース）



エプスタイン文書に記載の伊藤穣一氏 会議起用に「現時点で問題ない」―木原官房長官：時事ドットコム



テキーラ32杯飲ませて女性死亡、準強制性交致死罪などに問われた男が無罪主張 名古屋地裁初公判：中日新聞Web







【速報】金融庁、首相名の仮想通貨を調査へ|47NEWS（よんななニュース）









今回のSANAE TOKEN騒動は、情報空間におけるAssociation Attack（関連付け攻撃）を理解する上で分かりやすい事例だと思います。

・NoBorder DAO側がトークンを発行

・発行側から「コミュニケーションがあった」との発言

・一方で高市首相側は承認・関与なしと否定

ここで重要なのは、… https://t.co/Ba4MxMKktv pic.twitter.com/GMP7cOfRRn — 二本松哲也 (@t_nihonmatsu) 2026年3月2日



核ごみ、南鳥島で文献調査へ 東京・小笠原村に申し入れ―赤沢経産相：時事ドットコム



千葉 神社などに油のような液体 米在住の日本人医師 逮捕へ | NHKニュース | 千葉県、事件・事故、アメリカ



日本維新の会がYouTube広告に衆院選演説 ｢選挙運動｣なら公選法違反 動画調査 - 日本経済新聞



経産省「核のごみ」最終処分地 東京 小笠原村南鳥島で文献調査申し入れ | NHKニュース | 「核のごみ」処分場選定、東京都、資源・エネルギー



衆院選デマ、9割の人が「事実」と誤認 打ち消し報道が浸透せず | 毎日新聞



【速報】東京・大田区 参院選・無効票を大量水増し問題 選管担当者4人を書類送検─警視庁（2026年3月2日掲載）｜日テレNEWS NNN



衆院選デマ接触、事実と誤認9割 誤情報巡り、有権者ネット調査|47NEWS（よんななニュース）



モスク、事業所…パキスタン人の管理施設で火災相次ぐ 北海道・江別 | 毎日新聞



知床沈没事故で被告社長、妻に「大きな事件起きれば収まる」 | 毎日新聞



大阪都構想の住民投票、府民の賛否拮抗 維新の意識調査で | 毎日新聞



【速報】女児11人へわいせつ、元保育士懲役23年|47NEWS（よんななニュース）



ひなあられ食べてアナフィラキシー発症し入院…ひな祭りの思わぬ事故 消費者庁が注意喚起 | 社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE



「MMRワクチン」 製造販売了承 国内で約30年ぶりに使用へ | NHKニュース | 厚生労働省、医療・健康、風疹



鶴見太郎『シオニズム』（岩波新書） ８点 : 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期



作家ダン・シモンズ逝去のお知らせ | お知らせ記事詳細- 早川書房オフィシャルサイト｜ミステリ・SF・海外文学・ノンフィクションの世界へ



「今イギリスで友達が泣いてる」イラン・イスラエル戦争、大学生の卒業旅行を直撃し出国できない人や海外で足止めを受けた人が悲痛な叫びを吐露する - Togetter





本当にありがと言ってくれて pic.twitter.com/xLrPAv7cs3 — ぜりか丸 ???? (@zerikamaru_) 2026年3月2日





なんかちょっと愚痴りたかっただけなんですが…😅

コメント見てたらどうやら常習犯らしいです

予約して停めれなかった分は返金請求してます

でも予約外の駐車は違反ということで請求がきています https://t.co/vNCOpy4ZAJ pic.twitter.com/hT0vJjgSaL — きよみ＆モモ (@reds_kiyo) 2026年3月2日



近所の飲食店で店員を大声で恫喝し続けている男がいた→恐怖を覚えた一般客として警察に通報するまでの流れがこちら - Togetter



蕎麦屋で隣席の老夫婦が食後のお茶を飲んでいた→しばらくして外に行列が出来ていることに気づいた旦那さんの行動が話題 - Togetter



「木の棒」という最高のおもちゃに出会った猫→半年経過してもまだ興味が尽きず、研究者の佇まいになっていた - Togetter



子猫の体力が無尽蔵なので部屋の端から端までおもちゃを投げて遊ばせてるが、もしかしてパワータイプになる？「うちのムキムキキャットもそれ」 - Togetter







母が仕事中に保護した猫は「病院に連れて行って」とだけ頼まれた父の張り切りによって"実家の猫"になった - Togetter



都会の喧騒から離れたくてモンゴルに行ったら、現地のお婆さんに『私、東京の満員電車に乗るのが夢なの』と言われたのが面白かった - Togetter



さいたま市のタクシー会社が、サイドビジネスで自社敷地内や空き家にて『きくらげ』を栽培し今や本業を上回る利益を出しているらしい - Togetter



ダイソーにドイツ製刃の鉛筆削りがあり、思わず買ってしまった…見てくださいこのMade in Germanyの文字「見たまえこの切れ味…ややっ、さすがは独逸製！」 - Togetter



労働者階級ですらない、アンダークラスという人々 | Books&Apps



独身の叔父が倒れたとき転院も退院も手続して、介護保険の申請もケアマネさん見つけるのも全部やったにもかかわらず「なにもしてくれなかった」と言われて縁を切った→介護あるある？ - posfie



未使用の「東京駅100周年Suica」は3月末で失効。手元にないか確認を - トラベル Watch



Claude Codeですべての日常業務を爆速化しよう！ #AI - Qiita



Claude Code の会話を全自動で Obsidian に記録する、または、車輪の再発明について #ClaudeCode - Qiita



情報の荒波から卒業──ラズパイでつくる、ミニマリスト向け一行ニュース表示デバイス - FabScene（ファブシーン）



メルカリ、安心・安全への取り組み強化の一環として 「匿名返品機能」を提供開始 | 株式会社メルカリ



前から行ってみたかった飲食店に入ったら「QRコードからご注文ください」と言われ、QRコードを読み取ったらLINEの友達登録しないと注文できないやつだった。店員さんに謝って注文せずに退店した話 - posfie



セクハラ冤罪騒動のすべて｜山田真央｜ダイニー



「折れる」ゲーミングPC登場！7.7～11.6型画面に可変する「Lenovo Legion Go Fold Concept」 - PC Watch



【特集】「注意事項は読みました」という大嘘の代償。フレッツ光クロスで爆速10G化のはずがネット断絶状態に - PC Watch







Z-Power Cell ニッケル亜鉛充電池｜MAKERZ(メイカーズ) - YouTube





新シリーズ「FREEZA」登場！業界トップクラスの大容量冷凍室をまんなかに配置した冷凍冷蔵庫 発売 | プレスリリース | 東芝ライフスタイル株式会社



「富岳」超えを狙う2nmプロセッサ。富士通「MONAKA」の実物ウェハが公開 - PC Watch



その回答、解像度低すぎ？スマホを聞かれて「Android」と答える人と、具体的な機種名が欲しい人の深い溝 - Togetter



Agent Skills x Notionで振り返りをアップデートしよう



気になってた飲食店に入ったらQRコードを読んで注文するシステムだったが、LINEの友だち登録までさせられそうになったので嫌になって退店した「回避方法はあるけどもやもやする」 - Togetter



アンソロピック「前例ない需要」でAIに障害 ChatGPT抜き首位に - 日本経済新聞



壊れにくいUIテストの設計を考える（Playwright + Storybook + React + GitHub Actions）



クラウドストレージ vs 自前NAS運用的な話についての私見 - polamjaggy



不正アクセス、20歳未満増 摘発81人、中高生7割|47NEWS（よんななニュース）



延長コードのコンセントが焦げて危うく家が燃えるところだった話、壊れにくいので忘れがちだが延長コードは消耗品なので数年に1度は交換した方が安全 - Togetter



マンガワンにおける新たな原作者起用問題と第三者委員会設置について | 小学館



その上で、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた『アクタージュ act-age』の原作を執筆していたマツキタツヤ氏が、八ツ波樹という別のペンネームでマンガワンにおいて『星霜の心理士』の原作を執筆している件についてご説明いたします。



【ご報告】不起訴処分について | 市民病院医療過誤記録



漫画「脳外科医 竹田くん」をめぐり、被告医師から名誉棄損と信用棄損で刑事告訴された件につきまして、検察庁による捜査の結果、令和８年２月２０日付けで不起訴処分となりましたことをご報告いたします。



本件を慎重に精査してくださった捜査機関の皆さまに心より感謝申し上げます。



【速報】小学館「マンガワン」で別の性加害漫画原作者も連載を手掛けていた《「アクタージュ」原作者が少女強制わいせつで逮捕・有罪後に…ペンネームを変更》 | 文春オンライン



ライトノベル作家が元犯罪者の社会復帰について語り、賛否両論集まる「ほんとこれなんよな」「正論なんだけど、仕事の内容は選ぶべき」 - Togetter



マンガワンの件、なんかまずい感じで正義「感」が暴走してますね・・・ - 頭の上にミカンをのせる



担当アイドルの等身大パネルを作った経験がある方はご存知だとは思いますが

以前自分がフラスタ用に作った春菜の等身大パネルも税込み24,616円で

個人で作ってもちょっと良い紙だと大体それぐらいするんですよね



ということは公式の等身大パネルが25,000円は

“買い”

です pic.twitter.com/31G6hI6FkC — 毒茶 (@Doc_Brown2015) 2026年3月2日



起点は「刀剣乱舞ONLINE 」。10万人の「推し活」が日本のミュージアムを救うインフラになる？｜美術手帖







【ブログ更新停止のお知らせ】FF14ユーザーの皆さま、今までありがとうございました｜馬鳥速報





解放 pic.twitter.com/nhqlA2ZtMX — あげぞう (@4koma_agezou) 2026年3月2日













他の方も既に言われてるけど

等身大パネルは基本的に二つ折りの状態で届いて

それを立たせてスタンドに固定するんだけど

この時両面テープで固定すると二度と剥がせなくなるから(無理に剥がすと紙なので破れる)

再度折り畳んで収納したい人なんかは粘着式マジックテープ(面ファスナー)で固定しような！ pic.twitter.com/5r0GPsj5Eo — 毒茶 (@Doc_Brown2015) 2026年3月2日







大炎上中の小学館・マンガワン編集部の体質と離反する作家たちの思い | サイゾーオンライン/視点をリニューアルするニュースサイト



WBC、入場者の投稿禁止 「あらゆる写真、動画」|47NEWS（よんななニュース）



流通経済大サッカー部員が寮で違法薬物を使用した疑い…茨城県警が寮を捜索 : 読売新聞



BeMe：「私は甲子園を目指せない」 性差と向き合った島野愛友利の野球人生 | 毎日新聞



日本人初の冬季パラリンピアン 孤独な挑戦、知られざる足跡とは？ | 毎日新聞



【すき家】グリーンレモンの爽やかな風味が春にぴったり！すき家が「アールグレイティーレモネード」を発売 | 株式会社ゼンショーホールディングスのプレスリリース



「近大ICTイチゴ」を使用したオリジナルジェラートを開発 人気洋菓子店が手がけるジェラート店で期間・数量限定販売 | NEWSCAST











