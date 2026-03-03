まろやか濃厚なミルクの風味にコーヒーが合わさって満足感のあるスタバのチルドカップ「スイートミルクラテ」試飲レビュー
スターバックスの味わいを手軽に楽しめるチルドカップシリーズに、2026年3月3日(火)から「スターバックス スイートミルクラテ」が加わります。ホワイトチョコレート風味のアクセントが香る、クリーミーで満足感のあるラテに仕上がっているとのことで、どんな味になっているのか実際に飲んで確かめてみました。
スターバックス® チルドカップの定番商品に新たなラインアップが登場！ミルク本来の甘さに包まれるラテ「スターバックス® スイートミルクラテ」 3月3日（火）より新発売 - スターバックス ストーリーズ
https://stories.starbucks.co.jp/press/2026/pr2026-0224-02/
スターバックス スイートミルクラテ 200mlカップ 商品情報（カロリー・原材料） サントリー
https://products.suntory.co.jp/d/4901777445673/
「スターバックス スイートミルクラテ」のパッケージはこんな感じ。白を基調としつつ、薄いピンク色や茶色が用いられた温かみを感じるデザインです。
原材料は生乳・乳製品・砂糖・コーヒー・香料など。
内容量は200mlで、1本あたりのカロリーは170kcalです。
通常はこのように、付属のストローをフタに挿して飲むことが可能。
今回は液体の色が見たかったので、グラスに中身を注いでみました。液体は普通のカフェラテといった色合い。
飲んでみると、まろやかで濃厚なミルクの風味と甘みがあり、そこにコーヒーの香りと苦味が加わります。そこにホワイトチョコレートらしい風味も合わさって、満足感のあるスイーツらしい印象のラテに仕上がっていました。
「スターバックス スイートミルクラテ」は2026年3月3日(火)から、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで購入可能。希望小売価格は税別230円です。
Posted by log1h_ik
