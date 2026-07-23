2026年07月23日 17時00分 試食

細かいミルクプディングが入った「スターバックス DELIGHT ME ピーチミルクwithクリーミープディング」を飲んでみた



2026年7月21日、スターバックスから「DELIGHT ME ピーチミルクwithクリーミープディング」が登場しました。ピーチのジューシーな甘さとコクのある味わいのミルクがやさしく重なり合う味わいになっているとのことで、実際に飲んでみました。



ピーチの芳醇な香りとプディングの食感を楽しめる夏の贅沢ドリンクスターバックス®チルドカップ 「DELIGHT ME®ピーチミルクwithクリーミープディング」7月21日（火）より期間限定発売 - スターバックス ストーリーズ

https://stories.starbucks.co.jp/press/2026/pr-2026-07-14-2/



これが「DELIGHT ME ピーチミルクwithクリーミープディング」。





原材料は生乳、砂糖、もも果汁など。





カロリーは1本当たり138kcalです。





付属のストローをフタに刺してそのまま飲めますが、今回は中身確認のためフタを開封。見た目は牛乳のようです。





飲んでみると、牛乳に砂糖の甘さを足してとろみを付けたような味わいでした。細切れになったプディングがストローを通り抜けて口の中に広がるのが特徴。桃がわずかに香り、風味の幅を広げています。





「DELIGHT ME ピーチミルクwithクリーミープディング」の希望小売価格は税別250円で、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで販売されます。

