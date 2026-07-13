2026年07月13日 17時00分 試食

すっきりと飲める甘酸っぱいカルピス「カルピスと特製レモネード」試飲レビュー



「カルピス」にレモン果汁と特製レモンシロップを加えた清涼飲料水「カルピスと特製レモネード」が登場しました。スーパーで見かけたので実際に買って飲んでみました。



『カルピスと特製レモネード』7月14日期間限定発売 爽やかで甘ずっぱいレモンの味わい

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0702_2.html



これが「カルピスと特製レモネード」。





原材料はレモン果汁、脱脂粉乳、レモンシロップなど。





カロリーは100ml当たり44kcalです。1本500mlなので1本当たりだと220kcal。





コップに注いでみました。色合いは普通のカルピスと変わらない感じ。





普通のカルピスよりもカルピス特有の甘さととろみが控えめで、代わりにレモネードの甘さと柔らかな酸味が加わっていました。どちらかというと甘さに寄っていますが、甘ったるくなくすっきりと飲めます。





「カルピスと特製レモネード」の希望小売価格は税込216円。Amazon.co.jpでは24本入りが税込2858円(1本当たり119円)で取り扱われています。



Amazon.co.jp: カルピスと特製レモネード 500ml 24本 [ 乳酸菌 ][ アサヒ飲料 ] : 食品・飲料・お酒

