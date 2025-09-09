爽やかなぶどうの風味を強く感じる「カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ」を飲んでみた
2025年9月9日、アサヒ飲料から「カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ」が登場しました。「コンコードグレープ」「ピノ・ノワール」「完熟巨峰」という3つの赤ブドウ果汁を組み合わせた濃厚さを味わえるとのことで、どんな味なのか実際に飲んで確かめてみました。
『カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ』9月9日発売
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2025/pick_0826.html
これが「カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ」。
原材料は、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、脱脂粉乳など。
カロリーは100ml当たり50kcal。1本430mlなので、1本当たりだと215kcalです。
中身は鮮やかなピンク色。
カルピスのとろみのある甘さに負けじとぶどうの甘酸っぱさが主張してくる味わい。カルピス関連製品は「甘さ」を強調したものが多いですが、これは「甘酸っぱさ」が前面に出てきています。爽やかなぶどうの香りがしっかり立ちこめてくるのもグッドです。
「カルピス BLEND PREMIUM 贅沢3種のグレープ」の希望小売価格は税込205円です。Amazon.co.jpでは、24本入りが税込4925円(1本あたり約205円)で販売されています。
Amazon.co.jp: カルピス BLEND PREMIUM 贅沢３種のグレープ 430ml×24本[アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
