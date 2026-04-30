カルピスの濃さがさらに増した甘々酸っぱい味わいが楽しめる「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」試飲レビュー
レモン果汁を加えたラッシーと「カルピス」を組み合わせた乳性飲料「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」が2026年4月21日に登場しました。コンビニで見かけたので買って飲んでみました。
『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』4月21日期間限定発売
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0408.html
これが「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」。
原材料は砂糖、脱脂粉乳、レモン果汁など。
カロリーは100ml当たり64kcal。1本480mlに合わせて4.8倍すると307.2kcalです。
色は普通のカルピスと同じ。飲んでみるとカルピスの脱脂粉乳要素をさらに濃くした感じで、「カルピス 濃いめ」に近い味わい。もう少し脱脂粉乳の甘さが浮き出ているイメージです。カルピスならではのちょっとした酸味が普通のラッシーでは味わえない要素として際立っていました。
「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」の価格は税込216円。Amazon.co.jpでは24本入りが税込2858円(1本当たり119円)で販売されています。
Amazon.co.jp: カルピス ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス 480ml×24本 [アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1p_kr
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