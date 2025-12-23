2025年12月23日 18時00分 試食

ゆずが香る甘めの味わい「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を飲んでみた



2025年12月23日、はちみつの甘さとゆずの香りに包まれる「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」が登場しました。スターバックスから提供してもらったので実際に飲んでみました。



しあわせを運ぶ「午（うま）」の干支デザインカップで、心満たされる新年を祝うスターバックス® チルドカップ 「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」12月23日（火）より期間限定発売 ― はちみつの甘さとゆずの香りにふんわり包まれる、冬の季節にぴったりなやさしいティーラテ ― | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5699.php



これが「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」。





原材料は生乳に乳製品、砂糖、紅茶、はちみつなど。





カロリーは1本当たり161kcalです。





付属のストローを挿せばそのまま飲めるスタイルですが、今回はフタを開けて中を見てみます。





普通のティーラテっぽい見た目。





ハチミツとミルク、濃いめの砂糖味。ほんの少し茶葉の苦味があるものの、全体的に甘めです。ゆず成分は香料だけということで、あまり強くはないものの、飲み込んだときにほんのり香る存在感があります。





「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」の希望小売価格は税別230円で、全国のコンビニエンスストアで販売されています。

