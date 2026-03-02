2026年3月2日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

KADOKAWAとアニプレックスが共同出資して映画配給会社「アニメック」を設立したことを発表しました。「アニメック」の名称は「Anime」と「Cinema」を掛け合わせたもので、全国規模の劇場上映からTVアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもとで作品の価値や魅力を最大限に引き出して、より魅力的なアニメ映画体験を多くのファンへと届けるとのこと。

KADOKAWA、アニプレックスの共同出資による映画配給会社アニメック設立のお知らせ | ニュースリリース | KADOKAWAグループ ポータルサイト
https://group.kadokawa.co.jp/information/news_release/2026030202.html

アニプレックス、KADOKAWAの共同出資による映画配給会社アニメック設立のお知らせ｜ソニーミュージックグループ コーポレートサイト
https://www.sme.co.jp/pressrelease/news/detail/NEWS001941.html

なお、「アニメック」という名称はかつて刊行されていたアニメ雑誌の名称でもあるので、アニメックの副編集長を務めた元KADOKAWA代表執行役員Chief Anime Officer・井上伸一郎さんに報告した上で名付けたとのことです。

井上さんがアニメック時代も含めて編集としての仕事を語ったイベントのレポートは以下です。

アニメ雑誌「ニュータイプ」と「ファイブスター物語」誕生の経緯をKADOKAWA・井上伸一郎氏が語ったマチ★アソビ講演まとめレポート - GIGAZINE


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

『攻殻機動隊』さらなる続編に押井守監督＆バトー役・大塚明夫が意欲、『イノセンス』公開20周年記念トークイベントで「やり残したことが1つだけある」 - GIGAZINE

「組織がまとまるには独裁的なリーダーが必要」という「アルファオオカミ」の概念は誤解である可能性が高い - GIGAZINE

定期的に人と会ったりイベントに参加したりする高齢者は認知症になるのが遅いという研究結果 - GIGAZINE

3400万票から選ばれた「クランチロールアニメアワード2024」アニメ・オブ・ザ・イヤーは「呪術廻戦 第2期」 - GIGAZINE

中国と密接につながったバックドア「Daxin」は「インターネットに直接接続していないデバイス」を乗っ取れることが判明 - GIGAZINE

ネコは犬と違って「飼い主に不親切な人」を避けないことが明らかに - GIGAZINE

被害者だとアピールしがちな人は「他人からいい人に見られたがる傾向」があるという指摘 - GIGAZINE

デュッセルドルフに最大4人まで格安に長期滞在できる民泊ライクな「Studio Leopoldstreet」に泊まってみました - GIGAZINE

気持ちよさを追求して作品を作り上げたアニメ「B: The Beginning」の中澤一登監督にインタビュー - GIGAZINE

うつ病は進行し何年も患うことで脳は変質してしまう - GIGAZINE

サイコロが手に入らない刑務所で囚人はどうやってテーブルトークRPGを楽しんでいるのか？ - GIGAZINE

人間の脳は心臓が止まった後も数分はまだ「生きている」ことが確認される - GIGAZINE

18禁ゲームに搭載された究極のキャラクリ機能をゲームメディアが使った感想 - GIGAZINE

インストール不要・誰でも無料で打ち込み音楽をブラウザ上で簡単に作曲できるGoogle「Song Maker」 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）








◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
マンガン電池「劣化ゼロ」の衝撃──東北大が量子力学で解いた30年の難問｜情報の灯台

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエルがイラン空爆　首都で大規模爆発　国防相「先制攻撃」 | 毎日新聞

トランプ氏、イランでの「大規模な戦闘作戦」発表 目的はミサイルの完全破壊と海軍の全滅　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

アメリカとイスラエル、イランを攻撃と発表　米軍駐留の近隣国に報復攻撃か - BBCニュース

【専門家解説】米とイスラエル イランへの軍事行動 今後は | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ

【解説】あえて戦争を選択、米とイスラエルは得難い好機をつかみに行ったか - BBCニュース

米国民の43％がイラン攻撃「支持せず」＝ロイター／イプソス調査 | ロイター

イランによる先制攻撃の兆候なかった、米国防総省が議会に説明＝関係筋 | ロイター

【解説】 なぜアメリカはイランを攻撃したのか、地上部隊を送るのか、米本土への反撃はあるのか――今わかっていること - BBCニュース

イランと米イスラエル、軍事施設以外にも攻撃拡大　その狙いは | 毎日新聞

【解説】 この異例な事態にイランは備えてきた……BBCドゥセット特派員 - BBCニュース

イスラエル中部で9人死亡、11人行方不明 イランのミサイルが着弾　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

イラン外務次官、トランプ氏は「非常に危険なレッドラインを越えた」　CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp

プーチン氏、ハメネイ師殺害を「人道規範、国際法を侵害」と非難 | 毎日新聞

トランプ氏、イラン攻撃で指導者48人が死亡と発言 メディア　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

米とイスラエル攻撃継続 トランプ大統領“4週間続く可能性” | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イスラエル

原油価格が一時12%急騰　日経平均は終値793円安　イラン攻撃で [アメリカとイスラエル、イランを攻撃　報復も]：朝日新聞

イラン攻撃で米兵3人死亡、トランプ氏「死に報いる」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、米兵死亡に「報復」表明　イスラエルはイラン首都攻撃 | 毎日新聞

【速報】天然ガスの備蓄3週間と官房長官|47NEWS（よんななニュース）

【速報】石油備蓄は254日分あると首相|47NEWS（よんななニュース）

停戦後のウクライナ “米が安全を保証 ロシア側受け入れ”報道 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領、ロシア

皇位継承問題で高市首相が誤認か「有識者報告も男系男子限定が適切」 | 毎日新聞

【速報】木原官房長官は記者会見で、高市首相の「男系男子に限ることが適切」との答弁について、皇位継承ではなく皇族の養子縁組に関する発言だったと釈明した：時事ドットコム

高市首相、皇位継承「男系男子限定が適切」　木原官房長官、養子縁組念頭と釈明：時事ドットコム

【速報】高市総理「私に恥をかかせるな」　日米関税交渉めぐり赤沢経産大臣に発破　自身もトランプ大統領に約束守らせると意欲 | TBS NEWS DIG

国連人権高等弁務官、中国を批判 ウイグル自治区の人権状況を何ら改善していない　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

特集ワイド：選挙制度　勝手に変えてみた　完全比例代表制なら「自民大敗、高市退陣」？ | 毎日新聞

《選管が交付する「証紙」が貼られておらず…》京都1区で当選の自民代議士・勝目康氏が“選挙違反ポスター”を選挙中に貼り替えていた｜NEWSポストセブン

衆議院選挙:「大躍進は不正の証」「投票用紙読み取り機に疑義」…選挙後にデマ情報拡散、特定政党や機器が標的に : 読売新聞

泥酔死、わいせつ目的否認　女性にテキーラ32杯、名古屋|47NEWS（よんななニュース）

「警官として終わり」　刺さった娘の一言、退職2分前に告発メール | 毎日新聞

～次の「あたりまえ」と「ワクワク」を目指して～タッチレス改札機の東京メトロ社員向け実証試験を実施｜東京メトロ

【震災15年】廃炉　進行具合「ほぼ０％」　元原子力規制委員長・田中俊一氏:震災特集:福島民友新聞社

公安のカラ出張、警部「絶対バレない」筒抜けになった監察への投書 | 毎日新聞

グラフィックデザイナーの永井一正さん死去　96歳　札幌五輪マーク | 毎日新聞

安倍元首相の国葬めぐる裁判 市民グループの訴え退ける | NHKニュース | 裁判、国葬、安倍晋三元首相 銃撃

関東甲信、3～4日に大雪のおそれ　5日にかけて東北太平洋側でも：朝日新聞

24色のペン：愛子さまは天皇になれる?　高市首相が目指す皇室典範改正＝野口武則 | 毎日新聞

本学学長に関する報道について | 千葉工業大学

本学理事会は、この報告書を含めた関連資料も精査しましたが、寄付集めを含むMITにおける伊藤学長の活動は、伊藤学長の独断ではなく、MITの許可・監督の下で行われていたこと、従って何の問題もないことが確認されました。


◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


エジプトの王家の谷でトイレを待っていたら現地の男が私目掛けて一直線に向かってきて...→日本人であることを伝えると壁のプレートを見ろと言って去っていった - Togetter

「明らかにおかしい...」4年間住んでいたアパートを退去したら驚愕の74万円請求→がっつりリフォーム費用を負担させようとしていたので徹底抗戦した結果15万円になった - Togetter


漏水調査に行ったときビルのオーナーが「これ気持ちなので...」と5万円を渡してきたので怖すぎて全力で断った→後になって元請けからその理由を聞いて泣いてる - Togetter

『最近ハマってること何？』『マイブームは？』って聞かれる事多いけど、カントリーマアムの包装を透明にする事とか言えない「そんなこと出来るの！？」 - Togetter


【音量・アラート音注意】イスラエルの空襲警報のアラート音、NHKの緊急地震速報のチャイムを無断使用している可能性がある「まぁ警報音としては最適なのか」 - Togetter

「町からドラッグストアが消えた日」を記録する｜浦幌町立博物館

女子同士のコミュニケーションは「友達だからこそお互い丁重に扱う」がベースで男子同士は「友達だからこそお互いを雑に扱う」がベースなんよね⇒女子と男子の考える「人間として扱う」にズレが発生すんのよ - posfie

ABEMAの特集に「低賃金で長時間労働、ダブルワークしているが収入は月15万円ほど」の人が登場→仕事のチョイスや労働時間についての疑問が集まる - Togetter

サウナアイテム「たまも～る」を巡り一部のサウナが使用禁止を告知、対策としてたまも～る公式が商標無料開放へ - Togetter

職業、出身地、人種、国籍、育った場所、趣味、宗教は抜きで自己紹介してください→すべてのラベルを取り除くと何も残らない？「踊るしかなくない？」「猫しか残らない」 - Togetter

イラン人の夫がいる高校時代の教師が『安易に無宗教と言う言葉を使うな。仏壇があるなら仏教徒、神棚があるなら神道と言えば丸く収まる』と言っていた - Togetter

『生産者の顔が見える野菜』ならぬ『生産者の猫が見える野菜』秒で買った。美味しかった「なんでも猫にしたら売れると思って…一つください」 - Togetter

活動家・外山恒一氏が逮捕され「救援」を求める声明が出る...「どんな反政府活動をやったのか」という意見も集まるが、彼は弟子の年下女性とトラブルを抱えていた - Togetter

うちの母上、そのへんの安チクワにきゅうりを詰める技術が異常→きゅうりを切らず、チクワも破れない方法が伝授される「本質情報だ」 - Togetter

「実家のトイレに飾っている雀の絵から、雀がいなくなった...」もしかして何かの病気では？と心配されるも...「ホラーじゃなくて素敵なエピソードだった」 - Togetter

洒落怖には八尺様や姦姦蛇螺、コトリバコなど有名どころは山ほどあるが、「交換だから」と「地下の井戸」が好き→洒落怖好きのイチオシが続々寄せられる - Togetter

何度注意してもドアで遊ぶ2歳に、ドアにきゅうりを挟んで潰れるところを見せてやめさせるパワー系ソリューション「おめーもこうなりてぇか？って効果あるんだ」 - Togetter

お父さんが土曜日なのにいないな～と思ってたら造船世界大会に行ってたらしくしっかり優勝して帰ってきた→「被り物のせいで強キャラ感があるな...」 - Togetter

大学時代に「山の中に住んでいるお婆ちゃんに桜の枝を届ける」だけで3万円貰えるバイトをやっていたがなんでお金が貰えたのか未だによく分からない - Togetter



親から教わったことで１番良かったなと思うこと『いじめられたら帰ってこい』がシンプル且つ盲点だった「その日のうちに大問題に発展させる事ができスピード感が格別」 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
豊岡の山中にドローン1機が墜落　日本郵便、荷物配送の実証実験中|社会|神戸新聞NEXT

Claude Code を活用した電子カルテの外部連携仕様書メンテナンス自動化の取り組み - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ


PdMがClaude Codeを使い始めて変わったこと - enechain Tech Blog

イランへの攻撃以降 生成AIの偽画像や偽情報SNSで拡散 注意を | NHKニュース | IT・ネット、フェイク対策、イラン情勢

文字通り変態！Lenovo、第2ディスプレイやキーボードなどを着脱できるノートを公開 - PC Watch

Spotifyの終焉――音楽ストリーミングが廃れるまで秒読み段階なのか？ - YAMDAS現更新履歴

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
元マンガワン作家、山本章一 本名、栗田和明による悪質な犯罪（未成年への3年間に及ぶ性虐待・暴行等）と、栗田の漫画家活動を継続させた編集者、成田卓哉と和田裕樹と豆野文俊について　整理と意見｜江野

小学館、性加害漫画家を連載起用　示談交渉に編集者が関与 | NEWSjp

小学館『マンガワン』問題が問うこと──ペンネームを変えた加害者はなぜ連載を続けられたのか？（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース

マンガワン『常人仮面』騒動に赤松健議員が元漫画家として政治家として出来るギリギリのコメントをして好感の声、日本漫画家協会も声明を出す - Togetter

「今後、小学館とのお仕事は一切お引き受けいたしません」マンガワン、ついに『めぞん一刻』が消える→100人規模の漫画家が掲載停止を申し立てる事態に - Togetter

「知らん間に犯罪者と組まされたらたまらん」マンガワン騒動の問題は犯罪を犯した作家が漫画を描いていたことだけではなく、編集部のガバナンスにもあるのではないか - Togetter


株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス様及び株式会社スクウェア・エニックス様へのお詫びとサイトの閉鎖：ネトゲ速報

スクエニがまとめサイト「ネトゲ速報」管理人を特定 サイト閉鎖・謝罪文掲載・解決金の支払いをもって和解が成立 - Togetter

弊社代表取締役社長 八田英明の逝去について - 新着情報 | 京都アニメーションホームページ

京アニの八田英明社長が死去　数々のアニメ世に、放火殺人事件に対応 [京都府]：朝日新聞

京アニの八田英明社長が死去　76歳　「けいおん！」などヒット連発 | 毎日新聞

京都アニメーション社長 八田英明さん死去 76歳 | NHKニュース | 訃報、アニメ、京都府

カクヨム100名作 - カクヨム特設ページ

カクヨム誕生祭2026 ～ 10th Anniversary ～ - カクヨム特設ページ

「とらのあな」は同人事業から撤退したがっているのか…委託販売の条件が改訂され在庫保管料が発生することに→Fantiaや結婚相談所「とら婚」の方が主力？ - Togetter

オリジナルTVアニメ『さよならララ』メインPV第1弾 | 2026年7月放送 - YouTube


TVアニメ『みどりのマキバオー』OP映像 |「走れマキバオー」F・MAP | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube


TVアニメ『みどりのマキバオー』ED映像 |「とってもウマナミ」MEN‘S5 | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube


『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』特報 / 2026.6.26 上映開始 - YouTube


TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話」メインPV｜2026年4月6日(月)からTOKYO MX、BS朝日ほかにて放送開始！ - YouTube


TV アニメ『淡島百景』第3弾PV【4月9日(木)25時45分よりフジテレビほかにて放送開始】 - YouTube


TVアニメ「拷問バイトくんの日常」日常PV| 2026年1月4日(日)より好評放送・配信中！ - YouTube


【Boys &Girls】TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットED映像 ｜「Singing Over」SI-VIS - YouTube


TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットエンディングムービー[Finale] |凛として時雨「Loo％ Who％」【毎週土曜24:00～第2クール放送中】 - YouTube


【～3/7 23:59まで】『TRIGUN STAMPEDE』全12話一挙配信｜『TRIGUN STARGAZE』毎週土曜23時～放送中！ - YouTube


【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」⑤『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube


アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 ファイナルPV ｜2026年3月7日Netflixにて独占配信開始 - YouTube


アニメ「DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇-」ノンクレジットエンディング映像【ENHYPEN「Fatal Trouble」騎士Ver.】 - YouTube


TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』PV第3弾 - YouTube


TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」本PV第２弾 - YouTube


『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本編映像【つかの間の平穏編】｜大ヒット上映中 - YouTube


劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray＆DVD 5月27日(水)発売！｜𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬 - YouTube


FOMARE「スターダスト」アニメMV｜アニメ『TRIGUN STARGAZE』EDテーマ - YouTube


『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』スペシャルPV～sumika主題歌ver.～＜大ヒット上映中！＞ - YouTube


『Hunt the Night』 ローンチトレーラー | PS5® - YouTube


『Laysara: Summit Kingdom』 - ナレーション付きトレーラー | PS5® & PS4® ゲーム - YouTube


アリア エキシビション「プロローグ：叶うかなキカイのネガイ」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


【崩壊：スターレイル】火花 キャラクターPV 「愚か者が語る夢」 - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「河西」先行紹介配信 Recap - YouTube


比類なき無能、男の娘皇帝！ - ニコニコ動画


【手描き】後輩2人に褒められて挙動不審になってしまうかなたん【ホロライブ/天音かなた/綺々羅々ヴィヴィ/風真いろは】 - ニコニコ動画
















◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画館で席に座っていたら両隣の席を予約した2人組が「隣同士で座りたいから席をずれて貰えないか？」と言われ...断ったが鑑賞中もモヤモヤした - Togetter

◆新商品（衣・食・住）
大正製薬独自の処方設計で、加齢に伴う睡眠の悩みを改善「リポビタンヨルリズム」新発売！！

牛肉のうまみを凝縮した特製肉味噌で味わう、『肉味噌ねぎ牛丼』を本日より販売開始 - 吉野家

