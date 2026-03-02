2026年3月2日のヘッドラインニュース
KADOKAWAとアニプレックスが共同出資して映画配給会社「アニメック」を設立したことを発表しました。「アニメック」の名称は「Anime」と「Cinema」を掛け合わせたもので、全国規模の劇場上映からTVアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもとで作品の価値や魅力を最大限に引き出して、より魅力的なアニメ映画体験を多くのファンへと届けるとのこと。
KADOKAWA、アニプレックスの共同出資による映画配給会社アニメック設立のお知らせ
https://group.kadokawa.co.jp/information/news_release/2026030202.html
アニプレックス、KADOKAWAの共同出資による映画配給会社アニメック設立のお知らせ
https://www.sme.co.jp/pressrelease/news/detail/NEWS001941.html
なお、「アニメック」という名称はかつて刊行されていたアニメ雑誌の名称でもあるので、アニメックの副編集長を務めた元KADOKAWA代表執行役員Chief Anime Officer・井上伸一郎さんに報告した上で名付けたとのことです。
井上さんがアニメック時代も含めて編集としての仕事を語ったイベントのレポートは以下です。
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
マンガン電池「劣化ゼロ」の衝撃──東北大が量子力学で解いた30年の難問｜情報の灯台
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエルがイラン空爆 首都で大規模爆発 国防相「先制攻撃」 | 毎日新聞
トランプ氏、イランでの「大規模な戦闘作戦」発表 目的はミサイルの完全破壊と海軍の全滅 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
アメリカとイスラエル、イランを攻撃と発表 米軍駐留の近隣国に報復攻撃か - BBCニュース
【専門家解説】米とイスラエル イランへの軍事行動 今後は | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ
【解説】あえて戦争を選択、米とイスラエルは得難い好機をつかみに行ったか - BBCニュース
米国民の43％がイラン攻撃「支持せず」＝ロイター／イプソス調査 | ロイター
イランによる先制攻撃の兆候なかった、米国防総省が議会に説明＝関係筋 | ロイター
【解説】 なぜアメリカはイランを攻撃したのか、地上部隊を送るのか、米本土への反撃はあるのか――今わかっていること - BBCニュース
イランと米イスラエル、軍事施設以外にも攻撃拡大 その狙いは | 毎日新聞
【解説】 この異例な事態にイランは備えてきた……BBCドゥセット特派員 - BBCニュース
イスラエル中部で9人死亡、11人行方不明 イランのミサイルが着弾 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン外務次官、トランプ氏は「非常に危険なレッドラインを越えた」 CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp
プーチン氏、ハメネイ師殺害を「人道規範、国際法を侵害」と非難 | 毎日新聞
トランプ氏、イラン攻撃で指導者48人が死亡と発言 メディア 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
米とイスラエル攻撃継続 トランプ大統領“4週間続く可能性” | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イスラエル
原油価格が一時12%急騰 日経平均は終値793円安 イラン攻撃で [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞
イラン攻撃で米兵3人死亡、トランプ氏「死に報いる」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、米兵死亡に「報復」表明 イスラエルはイラン首都攻撃 | 毎日新聞
【速報】天然ガスの備蓄3週間と官房長官|47NEWS（よんななニュース）
【速報】石油備蓄は254日分あると首相|47NEWS（よんななニュース）
停戦後のウクライナ “米が安全を保証 ロシア側受け入れ”報道 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領、ロシア
皇位継承問題で高市首相が誤認か「有識者報告も男系男子限定が適切」 | 毎日新聞
【速報】木原官房長官は記者会見で、高市首相の「男系男子に限ることが適切」との答弁について、皇位継承ではなく皇族の養子縁組に関する発言だったと釈明した：時事ドットコム
高市首相、皇位継承「男系男子限定が適切」 木原官房長官、養子縁組念頭と釈明：時事ドットコム
【速報】高市総理「私に恥をかかせるな」 日米関税交渉めぐり赤沢経産大臣に発破 自身もトランプ大統領に約束守らせると意欲 | TBS NEWS DIG
国連人権高等弁務官、中国を批判 ウイグル自治区の人権状況を何ら改善していない 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
特集ワイド：選挙制度 勝手に変えてみた 完全比例代表制なら「自民大敗、高市退陣」？ | 毎日新聞
《選管が交付する「証紙」が貼られておらず…》京都1区で当選の自民代議士・勝目康氏が“選挙違反ポスター”を選挙中に貼り替えていた｜NEWSポストセブン
衆議院選挙:「大躍進は不正の証」「投票用紙読み取り機に疑義」…選挙後にデマ情報拡散、特定政党や機器が標的に : 読売新聞
泥酔死、わいせつ目的否認 女性にテキーラ32杯、名古屋|47NEWS（よんななニュース）
「警官として終わり」 刺さった娘の一言、退職2分前に告発メール | 毎日新聞
～次の「あたりまえ」と「ワクワク」を目指して～タッチレス改札機の東京メトロ社員向け実証試験を実施｜東京メトロ
【震災15年】廃炉 進行具合「ほぼ０％」 元原子力規制委員長・田中俊一氏:震災特集:福島民友新聞社
公安のカラ出張、警部「絶対バレない」筒抜けになった監察への投書 | 毎日新聞
グラフィックデザイナーの永井一正さん死去 96歳 札幌五輪マーク | 毎日新聞
安倍元首相の国葬めぐる裁判 市民グループの訴え退ける | NHKニュース | 裁判、国葬、安倍晋三元首相 銃撃
関東甲信、3～4日に大雪のおそれ 5日にかけて東北太平洋側でも：朝日新聞
24色のペン：愛子さまは天皇になれる? 高市首相が目指す皇室典範改正＝野口武則 | 毎日新聞
本学学長に関する報道について | 千葉工業大学
本学理事会は、この報告書を含めた関連資料も精査しましたが、寄付集めを含むMITにおける伊藤学長の活動は、伊藤学長の独断ではなく、MITの許可・監督の下で行われていたこと、従って何の問題もないことが確認されました。
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
豊岡の山中にドローン1機が墜落 日本郵便、荷物配送の実証実験中|社会|神戸新聞NEXT
Claude Code を活用した電子カルテの外部連携仕様書メンテナンス自動化の取り組み - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ
Explorerのシェル拡張アイコンが消える原因は \\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers のエントリ過剰（先頭の10～15個しか使われず）。— Shirouzu Hiroaki（白水啓章） (@shirouzu) 2026年2月28日
で、OneDrive等が「我こそは先頭！」としてキー名先頭への空白挿入競争してて、穏健な拡張が押し出される形。 pic.twitter.com/j93lChkXiZ
PdMがClaude Codeを使い始めて変わったこと - enechain Tech Blog
イランへの攻撃以降 生成AIの偽画像や偽情報SNSで拡散 注意を | NHKニュース | IT・ネット、フェイク対策、イラン情勢
文字通り変態！Lenovo、第2ディスプレイやキーボードなどを着脱できるノートを公開 - PC Watch
Spotifyの終焉――音楽ストリーミングが廃れるまで秒読み段階なのか？ - YAMDAS現更新履歴
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
元マンガワン作家、山本章一 本名、栗田和明による悪質な犯罪（未成年への3年間に及ぶ性虐待・暴行等）と、栗田の漫画家活動を継続させた編集者、成田卓哉と和田裕樹と豆野文俊について 整理と意見｜江野
小学館、性加害漫画家を連載起用 示談交渉に編集者が関与 | NEWSjp
小学館『マンガワン』問題が問うこと──ペンネームを変えた加害者はなぜ連載を続けられたのか？（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース
マンガワン『常人仮面』騒動に赤松健議員が元漫画家として政治家として出来るギリギリのコメントをして好感の声、日本漫画家協会も声明を出す - Togetter
「今後、小学館とのお仕事は一切お引き受けいたしません」マンガワン、ついに『めぞん一刻』が消える→100人規模の漫画家が掲載停止を申し立てる事態に - Togetter
「知らん間に犯罪者と組まされたらたまらん」マンガワン騒動の問題は犯罪を犯した作家が漫画を描いていたことだけではなく、編集部のガバナンスにもあるのではないか - Togetter
「当社役職員等に対するハラスメント行為に対する対応について」https://t.co/TiqD0hTNpO— スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) 2026年3月2日
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス様及び株式会社スクウェア・エニックス様へのお詫びとサイトの閉鎖：ネトゲ速報
スクエニがまとめサイト「ネトゲ速報」管理人を特定 サイト閉鎖・謝罪文掲載・解決金の支払いをもって和解が成立 - Togetter
弊社代表取締役社長 八田英明の逝去について - 新着情報 | 京都アニメーションホームページ
京アニの八田英明社長が死去 数々のアニメ世に、放火殺人事件に対応 [京都府]：朝日新聞
京アニの八田英明社長が死去 76歳 「けいおん！」などヒット連発 | 毎日新聞
京都アニメーション社長 八田英明さん死去 76歳 | NHKニュース | 訃報、アニメ、京都府
カクヨム100名作 - カクヨム特設ページ
カクヨム誕生祭2026 ～ 10th Anniversary ～ - カクヨム特設ページ
「とらのあな」は同人事業から撤退したがっているのか…委託販売の条件が改訂され在庫保管料が発生することに→Fantiaや結婚相談所「とら婚」の方が主力？ - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画館で席に座っていたら両隣の席を予約した2人組が「隣同士で座りたいから席をずれて貰えないか？」と言われ...断ったが鑑賞中もモヤモヤした - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
大正製薬独自の処方設計で、加齢に伴う睡眠の悩みを改善「リポビタンヨルリズム」新発売！！
牛肉のうまみを凝縮した特製肉味噌で味わう、『肉味噌ねぎ牛丼』を本日より販売開始 - 吉野家
