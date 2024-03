3400万票から選ばれた「クランチロールアニメアワード2024」アニメ・オブ・ザ・イヤーは「呪術廻戦 第2期」

『Do It Yourself!! どぅー・いっと・ゆあせるふ!!』チーム。アニメーションプロデューサー・向峠和喜氏、アニメーター・加藤祐子氏、プロップデザイン・加藤けえ氏、結愛せるふ役・稲垣好氏、岩瀬友彦監督

世界中のファンによる投票が行われた「 クランチロールアニメアワード2024 」の授賞式が、2024年3月2日(土)に東京で開催されました。5つの配信サービス、30を超えるアニメスタジオによる50以上のTVアニメと劇場版作品の中から「アニメ・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは『 呪術廻戦 第2期 』でした。『呪術廻戦 第2期』はこのほかに最優秀キャラクターデザイン賞、最優秀監督賞、最優秀撮影賞、最優秀アクション作品賞、最優秀助演キャラクター賞、最優秀オープニング賞、最優秀エンディング賞、最優秀声優賞(⽇本語)も受賞しています。 The Anime Awards - Crunchyroll https://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/ クランチロール・アニメアワード2024 | ソニー公式 - YouTube 各部門の受賞作品は以下の通りとなりました。 ◆受賞作品 ・アニメ・オブ・ザ・イヤー 呪術廻戦 第2期 ・最優秀継続シリーズ賞 ONE PIECE ・最優秀新シリーズ賞 チェンソーマン ・最優秀⻑編アニメ賞 すずめの⼾締まり ・最優秀オリジナルアニメ賞 Buddy Daddies ・最優秀アニメーション賞 「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 ・最優秀キャラクターデザイン賞 呪術廻戦 第2期 ・最優秀監督賞 御所園翔太(呪術廻戦 第2期) ・最優秀撮影賞 呪術廻戦 第2期 ・最優秀美術賞 「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編 ・最優秀ロマンス作品賞 ホリミヤ-piece- ・最優秀コメディ作品賞 SPY×FAMILY Season 1 第2クール ・最優秀アクション作品賞 呪術廻戦 第2期 ・最優秀ファンタジー作品賞 「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編 ・最優秀ドラマ作品賞 進撃の巨⼈The Final Season 完結編(前編) ・最優秀⽇常系作品賞 ぼっち・ざ・ろっく! ・最優秀主演キャラクター賞 モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE) ・最優秀助演キャラクター賞 五条悟(呪術廻戦 第2期) ・「何があっても守りたい」キャラクター賞 アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY Season 1 第2クール) ・最優秀アニソン賞 「アイドル」YOASOBI(【推しの⼦】) ・最優秀作曲賞 進撃の巨⼈ The Final Season 完結編(前編) ・最優秀オープニング賞 キタニタツヤ「⻘のすみか」(呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折) ・最優秀エンディング賞 崎⼭蒼志「燈」(呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折) ・最優秀声優賞(⽇本語) 中村悠⼀(『呪術廻戦 第2期』五条悟役) ・最優秀声優賞(英語) ライアン・コルト・レビー(『チェンソーマン』デンジ役) ◆オレンジカーペット 授賞式に先立って、VIPゲストやセレブリティ、ノミネートされた方々(ノミニー)による「オレンジカーペット」が実施されました。 1番手は授賞式前の配信番組を担当したクランチロール・パーソナリティのティム・リュ氏とローレン・ムーア氏。まずは自撮りしながらオレンジカーペットにやってきました。

2024年03月02日 20時59分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

